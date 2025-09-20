English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
श्रीमंताची नव्हे तर सर्वसामान्यांचीच बुलेट ट्रेन! लाँच होण्याआधीच रेल्वे मंत्र्यांनी तिकीट दरांबाबत केली मोठी घोषणा

Mumbai Ahmedabad Bullet Train: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील पहिला सुरक्षा बोगदा पूर्ण झाला आहे. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हे स्वतः तेव्हा उपस्थित होते.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 20, 2025, 02:46 PM IST
Mumbai Ahmedabad Bullet Train: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबाबत दररोज नवनवीन अपडेट येत आहेत. शनिवारी या प्रकल्पाच्या पहिल्या सुरक्षा बोगद्याचे काम पूर्ण झाले आहे. रेल्ने मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घणसोली आणि शिळफाटा दरम्यान काम सुरू असलेल्या 5 किमी लांबीच्या बोगद्याचा ब्रेकथू ब्लास्ट केला. या दरम्यान त्यांनी स्पष्ट केलं आहे की, बुलेट ट्रेनचे तिकीट सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने ठरवण्यात येणार आहे. जेणेकरुन ही ट्रेन फक्त श्रीमंतासाठीच नव्हे तर सर्वसामान्यदेखील या ट्रेनचा फायदा घेऊ शकणार आहेत.

भारताचा हा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प मुंबईच्या समुद्राखालून 21 किमी लांबीचा बोगदा बनवला जात आहे. आत्तापर्ययंत याचा 5 किमीपर्यंतचा मार्ग तयार आहे. सुरक्षा आणि रेस्क्यू टनलचे काम सुरू आहे. कोणत्याही आपतकालीन स्थितीत प्रवाशांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली जाईल. हा प्रकल्प भारतासाठी केवळ एक मोठी तांत्रिक झेप नाही तर समुद्राखालील हाय-स्पीड बोगदे असलेल्या जगातील निवडक देशांच्या यादीत भारताने स्थान मिळवले आहे.

न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड वापरून बनवला बोगदा

हा बोगदा न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग मेथड (NATM) वापरून बांधण्यात आला. हे एक आधुनिक आणि सुरक्षित तंत्र आहे जे कठीण भूभाग आणि खडकाळ रचनेत बोगदे बांधण्यासाठी वापरले जाते. जपान आणि युरोपसारख्या देशांमध्ये हे आधीच वापरले जात आहे आणि आता भारताने हे तंत्र यशस्वीरित्या स्वीकारले आहे.

1.08 लाख कोटी रुपये, 12 स्थानके

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा एकूण खर्च अंदाजे 1 लाख 8 हजार कोटी रुपये आहे. या कॉरिडॉरवर बारा स्थानके बांधली जात आहेत. यापैकी मुंबईतील वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) स्थानक हे एकमेव भूमिगत स्थानक असेल. इतर सर्व स्थानके उन्नत असतील.

रेल्वे मंत्र्‍यांची मोठी घोषणा

टनल ब्रेकथ्रूदरम्यान रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलं आहे की, बुलेट ट्रेनचे भाडे सर्वसामान्यांना परवडणारे असावे अशी सरकारची इच्छा आहे. भाडे अशा प्रकारे निश्चित केले जाईल की ही ट्रेन भारतातील प्रत्येक प्रवाशाला उपलब्ध असेल, फक्त काही निवडक गटापुरती मर्यादित नसेल. 2028पर्यंत बुलेट ट्रेनचा पहिला टप्पा सुरू करण्यात येणार आहे. सुरुवातीला अहमदाबाद ते मुंबईदरम्यान धावण्यात येणार आहे. ही ट्रेन ताशी 320 किलोमीटर वेगाने धावेल आणि दोन्ही शहरांमधील प्रवास फक्त 2 तासांत पूर्ण करेल.

बुलेट ट्रेनची स्थानके

मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, आनंद, अहमदाबाद, साबरमती

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

