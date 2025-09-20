श्रीमंताची नव्हे तर सर्वसामान्यांचीच बुलेट ट्रेन! लाँच होण्याआधीच रेल्वे मंत्र्यांनी तिकीट दरांबाबत केली मोठी घोषणा

Mumbai Ahmedabad Bullet Train: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबाबत दररोज नवनवीन अपडेट येत आहेत. शनिवारी या प्रकल्पाच्या पहिल्या सुरक्षा बोगद्याचे काम पूर्ण झाले आहे. रेल्ने मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घणसोली आणि शिळफाटा दरम्यान काम सुरू असलेल्या 5 किमी लांबीच्या बोगद्याचा ब्रेकथू ब्लास्ट केला. या दरम्यान त्यांनी स्पष्ट केलं आहे की, बुलेट ट्रेनचे तिकीट सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने ठरवण्यात येणार आहे. जेणेकरुन ही ट्रेन फक्त श्रीमंतासाठीच नव्हे तर सर्वसामान्यदेखील या ट्रेनचा फायदा घेऊ शकणार आहेत.
भारताचा हा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प मुंबईच्या समुद्राखालून 21 किमी लांबीचा बोगदा बनवला जात आहे. आत्तापर्ययंत याचा 5 किमीपर्यंतचा मार्ग तयार आहे. सुरक्षा आणि रेस्क्यू टनलचे काम सुरू आहे. कोणत्याही आपतकालीन स्थितीत प्रवाशांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली जाईल. हा प्रकल्प भारतासाठी केवळ एक मोठी तांत्रिक झेप नाही तर समुद्राखालील हाय-स्पीड बोगदे असलेल्या जगातील निवडक देशांच्या यादीत भारताने स्थान मिळवले आहे.
हा बोगदा न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग मेथड (NATM) वापरून बांधण्यात आला. हे एक आधुनिक आणि सुरक्षित तंत्र आहे जे कठीण भूभाग आणि खडकाळ रचनेत बोगदे बांधण्यासाठी वापरले जाते. जपान आणि युरोपसारख्या देशांमध्ये हे आधीच वापरले जात आहे आणि आता भारताने हे तंत्र यशस्वीरित्या स्वीकारले आहे.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा एकूण खर्च अंदाजे 1 लाख 8 हजार कोटी रुपये आहे. या कॉरिडॉरवर बारा स्थानके बांधली जात आहेत. यापैकी मुंबईतील वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) स्थानक हे एकमेव भूमिगत स्थानक असेल. इतर सर्व स्थानके उन्नत असतील.
टनल ब्रेकथ्रूदरम्यान रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलं आहे की, बुलेट ट्रेनचे भाडे सर्वसामान्यांना परवडणारे असावे अशी सरकारची इच्छा आहे. भाडे अशा प्रकारे निश्चित केले जाईल की ही ट्रेन भारतातील प्रत्येक प्रवाशाला उपलब्ध असेल, फक्त काही निवडक गटापुरती मर्यादित नसेल. 2028पर्यंत बुलेट ट्रेनचा पहिला टप्पा सुरू करण्यात येणार आहे. सुरुवातीला अहमदाबाद ते मुंबईदरम्यान धावण्यात येणार आहे. ही ट्रेन ताशी 320 किलोमीटर वेगाने धावेल आणि दोन्ही शहरांमधील प्रवास फक्त 2 तासांत पूर्ण करेल.
मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, आनंद, अहमदाबाद, साबरमती