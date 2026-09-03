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'भाजपाच्या लोकांनी...', संतोष पंडितांना मध्यरात्री अटक केल्यानंतर असीम सरोदेंनी व्यक्त केली वेगळीच शंका; म्हणाले, 'परवा...'

रात्री दीडनंतर अचानक संतोष पंडीत यांना त्यांच्या घरुन कोथरुड पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. या अटकेचे व्हिडीओ समोर आले असून अनेकांनी यावरुन प्रतिक्रिया नोंदवत असतानाच असिम सरोदेंनी वेगळीच शंका उपस्थित केली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 03, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 02:32 PM IST
'भाजपाच्या लोकांनी...', संतोष पंडितांना मध्यरात्री अटक केल्यानंतर असीम सरोदेंनी व्यक्त केली वेगळीच शंका; म्हणाले, 'परवा...'
Image Credit: सरोदेंनी प्रसारमाध्यमांसाठी जारी केलेल्या व्हिडीओत नोंदवली प्रतिक्रिया

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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