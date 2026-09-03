'भाजपाच्या लोकांनी...', संतोष पंडितांना मध्यरात्री अटक केल्यानंतर असीम सरोदेंनी व्यक्त केली वेगळीच शंका; म्हणाले, 'परवा...'

सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर, यूट्युबर संतोष पंडित यांना मध्यरात्रीनंतर कोथरूड पोलिसांनी अटक केली. महाराष्ट्राचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबत सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह व बदनामीकारक मजकूर तसेच व्हिडिओ प्रसारित केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर या प्रकरणावरुन संताप व्यक्त करताना प्रसिद्ध वकील असिम सरोदेंनी टीका केली आहे. अशाप्रकारे एखाद्याला अटक करणं चुकीचं असून जे समाजामध्ये घडणाऱ्या चुकीच्या गोष्टींबद्दल लोकांना अलर्ट करण्याचं काम करतात त्यांच्यावर अशी कारवाई अत्यंच चुकीचं असल्याचं म्हटलं आहे. सारिका कांबळे या महिलेने चंद्रकांत पाटीलांसंदर्भातील तक्रार दाखल केल्याच्या पार्श्वभूमीवर कारवाई झाल्याचं सांगितलं जात असतानाच सरोदेंनी या अटकेमागे वेगळीच शंका उपस्थित केली आहे.
प्रसारमाध्यमांसाठी जारी केलेल्या व्हिडीओमध्ये सरोदेंनी, "संतोष पंडीत यांना त्यांच्या घरातून घुसून अटक केलेली आहे ती पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. संतोष पंडित हे पुण्यातील सजग नागरीक आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्राने त्यांनी केलेले व्हिडीओ पाहिले आहेत. आमदार असो, मंत्री असो, मुख्यमंत्री असो, पंतप्रधान असो त्यांनी सुद्धा कायदा पाळायला पाहिजे हेच सांगण्याचा प्रयत्न ते सातत्याने करत असतात. परवा गोपीचंद पडळकरांनी जी नंबर प्लेट लावली होती ती बेकायदेशीर होती त्याबद्दल सुद्धा त्यांनी व्हिडीओ केला होता. भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांनी अमाप संपत्ती जमा केलेली असल्याने त्यांच्याकडे किती अलीशान कार आहेत हे दाखवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला होता. त्याचा राग येऊन कदाचित ही कारवाई झालेली आहे. हे अत्यंत चुकीचं आहे," असं म्हटलं आहे.
"ते (संतोष पंडीत) समाजातील विसल ब्लोअर आहेत, जे सगळ्यांना अलर्ट करतात. काही चुकीचं घडत असेल तर त्याबद्दल हे लोक समाजाला अलर्ट करतात. चुकीच्या गोष्टींबद्दल आपण बोललं पाहिजे. कायदा सगळ्यांसाठी समान असेल आणि समानतेने कायद्याची वागणूक मिळाली पाहिजे असं असेल तर संतोष पंडीत करत असलेलं काम हे समाजाला जागावणाऱ्याचं आहे. त्याच्यावर पोलिसांनी कारवाई करणं अत्यंत चुकीचं आहे. त्याचा मी निषेध करतो," असं सरोदेंनी म्हटलं आहे.
पोलिसांकडील तक्रारीनुसार, संबंधित व्यक्तीने ‘संतोष पंडित 6278’ या यूट्यूब अकाउंटवरून चंद्रकांत पाटील व मिताली साळवेकर यांच्याबाबत आक्षेपार्ह स्वरूपाचा मजकूर व व्हिडिओ प्रसारित केल्याचा आरोप आहे. या पोस्ट व व्हिडिओमुळे बदनामी झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. तक्रारीनुसार, संबंधित पोस्टला मोठ्या प्रमाणावर व्ह्यूज मिळाल्याचेही नमूद आहे.