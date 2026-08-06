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...तर शिंदेचे सरकार टिकल नसतं, आमदार, खासदार फुटलेच नसते; 2 मोठ्या यंत्रणांचा उल्लेख करत असिम सरोदे यांचा खळबळजनक दावा

शिवसेना पक्ष  आणि धनुष्यबाण चिन्ह याबाबत सुनावणी सुरु आहे. शिंदेचे सरकार टिकल नसतं, आमदार, खासदार फुटलेच नसते असा खळबजनक दावा प्रसिद्ध विधिज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी केला आहे. यावेळी त्यांनी 2 मोठ्या यंत्रणांचा उल्लेख केला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 06, 2026, 12:22 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:33 AM IST
...तर शिंदेचे सरकार टिकल नसतं, आमदार, खासदार फुटलेच नसते; 2 मोठ्या यंत्रणांचा उल्लेख करत असिम सरोदे यांचा खळबळजनक दावा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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