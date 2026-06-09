'कॉस्मिक किस'चा चमत्कार... आज रात्री संपूर्ण महाराष्ट्रातून आकाशात दिसणार अनोखा नजारा; जाणून घ्या वेळ

Planetary Conjunction of Jupiter and Venus: आज संध्याकाळनंतर तुमचा जो काही प्लॅन असेल त्यामध्ये थोडासा वेळ आकाशाकडे पाहण्यासाठी नक्की घ्या कारण आज एका खास खगोलीय घटना घडणार आहे. आज संध्याकाळी सूर्यमालेतील दोन सर्वात तेजस्वी आणि बलाढ्य ग्रह, 'शुक्र' आणि 'गुरू' एकमेकांच्या अत्यंत जवळ येणार आहेत. खगोलशास्त्रामध्ये याला 'ग्रहांची युती' असे म्हटले जाते. ही युती महाराष्ट्रासह देशभरातून उघड्या डोळ्यांनी सहज पाहता येणार असल्याने खगोलप्रेमींसाठी मोठी पर्वणी ठरणार आहे. 'कॉस्मिक किस' अशा शब्दांमध्ये नॅशनल जिओग्राफिक संस्थेने या अद्भुत खगोलीय घटनेचे वर्णन केले आहे.
9 जून रोजी सूर्यास्तानंतर साडेसात ते साडेआठच्या दरम्यान पश्चिम दिशेला हे विहंगम दृश्य अनुभवता येणार आहे. पृथ्वीवरून हे दृश्य पाहताना शुक्र आणि गुरू हे दोन ग्रह एकमेकांच्या शेजारी अवघ्या 1.5 ते 1.6 कोणीय अंतरावर चमकताना दिसणार आहेत. अंधार पडू लागताच पश्चिम क्षितिजावर मिथुन आणि कर्क राशीच्या दरम्यान हिऱ्यासारखा लखलखणारा शुक्र आणि त्याच्या शेजारी काहीसा पिवळसर रंगाचा भव्य ग्रह गुरू नागरिकांना स्पष्टपणे पाहता येणार आहे. 7.45 ते 8.15 ही वेळ निरीक्षणासाठी सर्वोत्तम असल्याचे खगोलशास्त्रांनी सांगितले आहे.
ग्रहांच्या युतीमुळे मानवी जीवनावर किंवा राशींवर कोणतेही ज्योतिषीय प्रभाव पडत नसल्याने नागरिकांनी कोणत्याही अंधश्रद्धेला बळी पडू नका, असे आवाहन जळगावचे पक्षीमित्र राजेंद्र गाडगीळ यांनी केले आहे.
ग्रहांची युती म्हणजे अंतराळातील एक सुंदर दृष्टीभ्रम असल्याचे मत खगोलशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केले आहे. युतीदरम्यान शुक्र ग्रह पृथ्वीपासून सुमारे 18 कोटी किलोमीटर अंतरावर आणि गुरू हा तब्बल 90 कोटी किलोमीटर अंतरावर असणार आहे त्यांच्यातील प्रत्यक्ष अंतर कोट्यवधी किलोमीटरचे आहे. हे ग्रह पृथ्वीवरून पाहताना एका सरळ रेषेत येतात तेव्हा अशी 'ग्रहांची युती' होत असल्याचे खगोलशास्त्रांनी सांगितले.
दुर्बिणीची गरज नाही, पण असल्यास अधिक स्पष्ट दिसेल. शहरातही स्वच्छ आकाशात दिसेल. स्मार्टफोनने नाईट मोडवर फोटो काढता येईल.
शुक्र हा प्रेम, सौंदर्य, धन, भोग-विलास यासंदर्भातील ग्रह असून गुरू ज्ञान, भाग्य, समृद्धी, धर्माशीसंबंधित ग्रह असल्याने हे दोन्ही शुभ ग्रह आहेत. ज्योतिष शास्रानुसार त्यांची युती म्हणजे ज्ञान आणि भोग तसेच आध्यात्मिक आणि भौतिक सुख यांचा सुंदर मेळ मानला जातो. या युतीमुळे कर्क राशीत गजलक्ष्मी राजयोग तयार होत आहे. ज्यामुळे धन, संपत्ती, वैभव आणि भाग्य वाढते. प्रेम-विवाहात यश, धन-लाभ, आकर्षक व्यक्तिमत्व, कलात्मक यश, आनंदी जीवन, सामाजिक मान-प्रतिष्ठा असा सामान्य सकारात्मक प्रभाव दिसून येतो.या युतीमुळे कर्क, कन्या आणि सिंह राशींना नोकरी-व्यवसायात भरभराट मिळेल, असं ज्योतिष शास्त्र सांगतं.