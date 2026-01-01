बंडखोरांच्या मनधरणीसाठी देवाभाऊ मैदानात, बंडखोरांना पक्षशिस्तीची करुन दिली आठवण

Mahapalika Election 2026: महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी न मिळाल्यानं भाजपमध्ये नाराजांची फौज आहे. भाजपमध्ये नाराजांनी जाहीरपणे पक्षाविरोधात नाराजी व्यक्त करण्याची परंपरा नाही. पण बदललेल्या भाजपमध्ये नाराज पक्षाविरोधात जाहीरपणे नाराजी व्यक्त करु लागलेत, आंदोलनही करु लागलेत. काहींनी तर उमेदवारी मिळत नाही हे पाहून वॉर्डात बंडखोरीचा झेंडा उभारलाय. या बंडखोरांचा फटका बसेल अशी शक्यता गृहित धरुन आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाराजांची समजूत काढण्यासाठी मैदानात उतरलेत... प्रमुख महापालिकांमधील नाराज नेत्यांना बंडखोरांना थेट मुख्यमंत्र्यांचे मनधरणीसाठी फोन जाऊ लागलेत. देवाभाऊंनी समजूत घातल्यास बंडखोर माघार घेतील तर नाराजही कामाला लागतील असा विश्वास भाजपला आहे.
भाजप कार्यकर्ते कट्टर असतात त्यामुळं भाजप कार्यकर्ते नाराज असले तरी ते कुठंच जाणार नाहीत किंवा पक्षाविरोधात काम करणार नाहीत असा दावा भाजपनं केलाय. भाजपमधील बंडखोरीवर काँग्रेसनं टीकेचे आसूड ओढायला सुरुवात केलीय. भाजपनं यावेळी उमेदवारी वाटताना मेरिटवर उमेदवारी दिली नसल्याचा आरोप विजय वडेट्टीवारांनी केलाय. उप-यांना संधी दिल्यानं मूळ भाजप कार्यकर्ते दुखावल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. आता देवाभाऊ बंडखोरांची समजूत काढत असले तरी निवडणुकीनंतर भाजपमध्ये मोठं बंड होईल असं भाकीत नाना पटोलेंनी केलंय.
भाजपच्या बंडखोरांच्या विषय तापलेला असतानाच विरोधकांनी सत्ताधा-यांनी निवडणुकीत पैशांचा खेळ सुरु केल्याचा आरोप केलाय. एबी फॉर्मसोबत 5 ते 10 कोटी दिले जात असल्याचा आरोप राऊतांनी केलाय. तर राऊतांच्या या आरोपांवर भाजपनं पलटवार केलाय.
महाराष्ट्रातल्या तळागाळातल्या भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये देवाभाऊंबाबत मोठा आदर आहे. त्यामुळं थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा फोन गेल्यास अनेक बंडखोर शांत होतील असा भाजपचा होरा आहे. पुढच्या 24 तासांत किती बंडोबांचा थंडोबा होतो हे स्पष्ट होणार आहे.