एकनाथ शिंदेच्या कार्यक्रमात वंदे मातरम राष्ट्रगीतच्या ऐवजी लागलं बॉलीवूडचं 'वंदे मातरम्' गाणं

ठाणे : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यातील कार्यक्रमाच्या सुरूवातीला राष्ट्रगीत वंदे मातरम् ऐवजी भलतचं गीत लागल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. यावेळी उपस्थित मंत्री आणि यांना काय करावे समजत नव्हते. या बॉलिवूड गाण्यावेळी स्तब्ध उभे राहून सन्मान दिला आणि गाणं पूर्ण संपू दिले. त्यानंतर राष्ट्रगीत जनगणमन सुरू झाले.
महाराष्ट्र शासन परिवहन विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई मराठी साहित्य संघ आणि कोकण मराठी साहित्य परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने मराठी भाषिकांसाठी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मराठी भाषा पाठ्यक्रम अभियान 2026 चा सांगता समारंभ कार्यक्रम ठाण्यात आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी हा प्रकार घडला.
कार्यक्रमाची सुरूवात राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' ने होणार अशी घोषणा झाली. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्व मान्यवर उभे राहिले. पण त्यावेळी राष्ट्रगीत वंदे मातरम् ऐवजी अनिल कपूर आणि माधुरी दीक्षित यांच्या पुकार चित्रपटातील गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांनी म्हटलेले गाणे वाजले. यावेळी प्रेक्षा गॅलरीतील सर्वजण उभे राहिले. यावेळी व्यासपीठावर ज्येष्ठ साहित्यिक मधू मंगेश कर्णिक, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक उपस्थित होते.
पुकार या चित्रपटातील क्लायमेक्स सीनमध्ये हे गाणे एका जाहीर कार्यक्रमात लता मंगेशकर यांच्यावर चित्रित करण्यात आले हाेते. ते संपूर्ण गाणे वाजले आणि उपस्थितांनी ते वंदे मातरम् गीत म्हणून ऐकले आणि गायले सुद्धा. यात उपमुख्यमंत्री यांनीही काही ओळी गायल्याचे दिसत आहे.
या कार्यक्रमात ही तांत्रिक चूक कोणी केली, ही कार्यक्रमात चर्चा सुरू झाली. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखा पसरू लागला. अनेकांनी सोशल मीडियावर हे रिल करून पोस्ट केले. दरम्यान, घडला प्रकार काहींच्या लक्षात आला नाही. अनेकांनी तेच गाणे राष्ट्रगीत वंदे मातरम् म्हणून गायले.
दरम्यान, घडलेल्या प्रकारानंतर उद्या सकाळी पत्रकार परिषदेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यावर काय प्रतिक्रिया देतील याची कार्यक्रमाच्या स्थळी चर्चा रंगली होती. आपल्या वेगळ्या शैलीत या झालेल्या चुकीचा काय समाचार घेतली याबद्दलही अनेक तर्क लढवले जात होते.