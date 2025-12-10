छत्रपती शिवरायांच्या युद्धभूमीवर इंजिनिअर्संची कमाल! सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये बांधला जातोय देशातील सर्वात उंच पूल

Mumbai-Pune Missing Link: मुंबई ते पुणे दरम्यान आणखी एक रस्ता सेवेत येणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर एक्स्प्रेसवरील प्रवास सुमारे 6 किमीने कमी होणार आहे. तसंच, प्रवासाचा वेळ 25 मिनिटांनी कमी होणार आहे. मात्र हा प्रकल्प पूर्ण करणे इतके सोप्पे नव्हते. सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यात व वाऱ्याचा वेगाला तोंड देत इंजिनियर्सनी या पुलाचे काम पूर्णत्वास नेले आहे. तसंच, या मिसिंग लिंकचे आणखी एक वैशिष्ट्यै म्हणजे, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याशी संबंधित आहे.
350 वर्षांपूर्वी ज्या सह्याद्री पवर्तरागांत उंबरखिंडच्या लढाईत छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मुगलांवर विजय मिळवला होता. त्याच पर्वतरांगावर हा पुल उभारला जात आहे. पोलाद, केबल आणि काँक्रीट या साधनांच्या बळावर ऊन, वारा, पाऊस, उंची यांच्याशी लढा देत या मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहे. रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील चावणी गाव येथे शिवरायांनी 30,000 मुगल सैनिकांशी लढा देत त्यांच्यावर विजय मिळवला होता.
जिथे शिवरायांनी 350 वर्षांपूर्वी शौर्यगाथा गाजवली होती आज तिथेच अभियंतांनी प्रेरणा घेत भारतातील सर्वात उंच रेड केबल-स्टेड ब्रिज उभारत आहेत. हा पूल मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्पाचा भाग असून जमिनीपासून तब्बल 132 मीटर उंचीवर आहे. हा पूल बांधणे इतके सोप्पे नव्हते. सह्याद्रीच्या कठीण आणि ऐतिहासिक भूभागात हा पूल बांधण्यात येणार आहे. अत्यंत अव्हानात्मक परिस्थितीत हा पूल बांधला जात आहे. अरुंद कडे, तीव्र वारे, अचानक कोसळणारा पाऊस, घनदाट धुके या सर्वांचा सामना करत काम सुरू आहे. वाऱ्याचा वेग काही मिनिटांतच मंद वाऱ्यापासून ते ताशी 100 किमी वेगाने वाहतो. पावसाळ्यात, पावसामुळे सह्याद्रीच्या कडा पाण्याच्या थरात बदलतात. त्यामुळे काम तात्काळ थांबवले जायचे.
मुंबई–पुणे एक्सप्रेस वे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट दोन पॅकेजमध्ये विभागला गेला आहे. पॅकेज I मध्ये 1.75 किमी आणि8.92 किमी लांबीच्या दोन आठ-लेन बोगद्यांचा समावेश आहे. पॅकेज II मध्ये दोन आठ-लेन ब्रिजसह (850 मीटर आणि 650 मीटर लांबीचे), एक्सप्रेसवेचे रुंदीकरण (6 लेनवरून 8 लेन), तसेच 10 किमीहून अधिक पोच रस्त्यांचा समावेश आहे.
पॅकेज II मधील 650 मीटर लांबीचा ब्रिज हा भारतातील सर्वात उंच रोड केबल-स्टेड ब्रिज असणार आहे. याचे काम ॲफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडकडून केले जात आहे. या पुलाचे पायलॉन (स्तंभ) तब्बल 182 मीटर (597 फूट) उंच आहेत. ते मुंबईतील बांद्रा वरळी सी लिंकच्या 128मीटर पायलॉनपेक्षाही उंच आहेत आणि भारतात रस्त्यावर बांधल्या जाणाऱ्या ब्रिजपैकी सर्वाधिक उंच आहेत.
