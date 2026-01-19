English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणाऱ्या अटल सेतूवर 50 टक्के टोल माफ; वर्षभरासाठी सवलत

अटल सेतूच्या पथकरात आणखी एक वर्ष सवलत देण्यात आली आहे. अटल सेतूवरील 50 टक्के टोल माफीचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. यामुळे वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 19, 2026, 08:35 PM IST
Atal Setu Bridge Mumbai 50 Percent Toll Concession Extended : मुंबई व नवी मुंबईला जोडणाऱ्या अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी - न्हावाशेवा अटल सेतूच्या वापराकरिता पथकरात पन्नास टक्के सवलत देण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यत आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयला मान्यता देण्यात आली. अटल सेतूमार्ग मुंबई आणि नवी मुंबई असा प्रवास मिळणाऱ्या प्रवाशांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ईलेक्ट्रीकल मोटार कार, बसेस यांनाही अटल सेतूच्या पथकरातून पूर्ण सूट देण्याबाबतचा मुद्दाही अधिसूचनेत समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे ई- व्हेईकल्स धारक तसेच अन्य वाहनधारकांना दिलासा मिळणार आहे. ईलेक्ट्रीकल मोटार कार, बसेस यांना पूर्ण पणे टोल माफ असणार आहे. तर, इतर वाहनांना 50 टक्के कर माफीच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली.  

4 जानेवारी 2024  रोजी राज्य मंत्रिमंडळ पार पडली. या बैठकीत अटल सेतूच्या वापराकरिता पन्नास टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाप्रमाणेच पुढे 1 जानेवारी 2026 ते 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत पथकर आकारण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर इतर वाहनांकरिता एकेरी प्रवासाचा पथकर दर ही निश्चित करण्यात आले. 

असे आहेत एकरी टोलचे दर

मोटार, जीप, व्हॅन, हलके मोटार वाहन - 250 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 50 रुपये
हलके व्यावसायिक वाहन, हलके मालवाहू वाहन, मिनी बस - 400 रुपये, 320 रुपये, 80 रुपये
ट्रक किंवा बस (दोन आसनी) - 830 रुपये, 655 रुपये, 170 रुपये
तीन आसनी व्यावसायिक वाहन - 905 रुपये, 715 रुपये, 185 रुपये
अवजड बांधकाम यंत्रसामग्री, माती हलवणारी यंत्रसामग्री, एकापेक्षा जास्त आसने असलेली वाहने - 1300 रुपये, 1030 रुपये,270 रुपये
खूप जड वाहने, सात किंवा त्याहून अधिक आसने असलेली वाहने - 1500 रुपये, 1255 रुपये आणि 325 रुपये

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

