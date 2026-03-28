Mumbai To Alibaug: मुंबईकरांच्य सोईसुविधांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असताना, शासनाद्वारे आणखी एक फायदेशीर प्रकल्प सुरु केला जाणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत मुंबई ते अलिबाग फक्त दीड तासात पोहोचता येणार.

प्रिती वेद | Updated: Mar 28, 2026, 12:10 PM IST
मुंबईकरांसाठी पिकनीक झाली अधिक सोपी! आलिबाग फक्त दीड तासावर; अटल सेतू थेट कनेक्ट करणार
(photo Credit- Social Media)

Mumbai To Alibaug: नवी मुंबई आणि दक्षिण मुंबईतील प्रवास अधिक जलद करण्यासाठी मोठी पायाभूत योजना आकार घेत आहे. अटल सेतूला थेट अलिबागपर्यंत जोडण्याचा प्रस्ताव पुढे आला असून, यामुळे प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. सिडकोने या प्रकल्पासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जेएनपीए आणि कोकण भागाशी अखंड रस्ता जोडणी निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असून, त्यामुळे भविष्यातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे.

कोस्टल रोडचा प्रगतिशील विस्तार

सध्या उलवे भागात सुमारे 7 किमी लांबीचा सहा-लेन कोस्टल रोड तयार होत आहे. या मार्गाचा पुढील टप्पा म्हणून तो द्रोणागिरीमार्गे रेवस-करंजा खाडी पुलाशी जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे अटल सेतूपासून पुढे थेट कोस्टल कॉरिडॉर तयार होईल.

विमानतळ कनेक्टिव्हिटी अधिक मजबूत

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळला या मार्गामुळे थेट आणि जलद जोडणी मिळेल. विमानतळापर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होऊन प्रवासी आणि लॉजिस्टिक्स दोघांनाही मोठा फायदा होणार आहे.

खारफुटी जंगलाचे संरक्षण करण्यासाठी काही भागात उंचावरील (एलिव्हेटेड) रस्ता उभारण्याचा विचार आहे. स्टिल्ट्सवर रस्ता बांधल्याने पर्यावरणाला कमी नुकसान होईल, असा अंदाज आहे.

'इतका' येईल खर्च, नेमकं कसंय नियोजन?

सध्याच्या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे 1,600 कोटी रुपये आहे. विस्तारासाठी अंदाजे 2,500 ते 4,000 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे.

वाहतुकीवरील ताण कमी

या नवीन मार्गामुळे पाम बीच रोडसह इतर प्रमुख मार्गांवरील गर्दी कमी होईल. अटल सेतूपासून द्रोणागिरीपर्यंत सिग्नल-फ्री प्रवास शक्य होईल, ज्यामुळे वेळेत 20-30 मिनिटांची बचत होईल.

जेएनपीए ट्रॅफिकला पर्याय

जेएनपीएकडे जाणारा कंटेनर ट्रॅफिक शहराबाहेर वळवणे शक्य होईल. त्यामुळे शहरातील वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत मिळेल

हे ही वाचा: Explained: आज दिल्लीमध्ये 8:30 वाजल्यापासून एक तासासाठी ब्लॅकआउट! 'अर्थ अवर'ची तयारी सुरू; नेमकं काय होणार?

अलिबाग आणि कोकणला थेट रस्ता

रेवस-करंजा पुलाशी जोडणी झाल्यास नवी मुंबई ते अलिबाग आणि पुढे कोकण भाग थेट रस्त्याने जोडला जाईल. फेरी बोटीवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यटनाला चालना मिळेल.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

इतर बातम्या

Petrol Diesel Price Today 28 March 2026: सरकारने उत्पादन शु...

भारत