मुंबईकरांसाठी पिकनीक झाली अधिक सोपी! आलिबाग फक्त दीड तासावर; अटल सेतू थेट कनेक्ट करणार

Mumbai To Alibaug: नवी मुंबई आणि दक्षिण मुंबईतील प्रवास अधिक जलद करण्यासाठी मोठी पायाभूत योजना आकार घेत आहे. अटल सेतूला थेट अलिबागपर्यंत जोडण्याचा प्रस्ताव पुढे आला असून, यामुळे प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. सिडकोने या प्रकल्पासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जेएनपीए आणि कोकण भागाशी अखंड रस्ता जोडणी निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असून, त्यामुळे भविष्यातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे.
सध्या उलवे भागात सुमारे 7 किमी लांबीचा सहा-लेन कोस्टल रोड तयार होत आहे. या मार्गाचा पुढील टप्पा म्हणून तो द्रोणागिरीमार्गे रेवस-करंजा खाडी पुलाशी जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे अटल सेतूपासून पुढे थेट कोस्टल कॉरिडॉर तयार होईल.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळला या मार्गामुळे थेट आणि जलद जोडणी मिळेल. विमानतळापर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होऊन प्रवासी आणि लॉजिस्टिक्स दोघांनाही मोठा फायदा होणार आहे.
खारफुटी जंगलाचे संरक्षण करण्यासाठी काही भागात उंचावरील (एलिव्हेटेड) रस्ता उभारण्याचा विचार आहे. स्टिल्ट्सवर रस्ता बांधल्याने पर्यावरणाला कमी नुकसान होईल, असा अंदाज आहे.
सध्याच्या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे 1,600 कोटी रुपये आहे. विस्तारासाठी अंदाजे 2,500 ते 4,000 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे.
या नवीन मार्गामुळे पाम बीच रोडसह इतर प्रमुख मार्गांवरील गर्दी कमी होईल. अटल सेतूपासून द्रोणागिरीपर्यंत सिग्नल-फ्री प्रवास शक्य होईल, ज्यामुळे वेळेत 20-30 मिनिटांची बचत होईल.
जेएनपीएकडे जाणारा कंटेनर ट्रॅफिक शहराबाहेर वळवणे शक्य होईल. त्यामुळे शहरातील वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत मिळेल
रेवस-करंजा पुलाशी जोडणी झाल्यास नवी मुंबई ते अलिबाग आणि पुढे कोकण भाग थेट रस्त्याने जोडला जाईल. फेरी बोटीवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यटनाला चालना मिळेल.