दिवसाला फक्त चतकोर चपाती अन्...; इरकर कुटुंबीयांचा देहत्याग करण्याचा हट्ट कायम

Marathi News
Athani Karnataka Voluntary Death: कर्नाटक सीमेवरील अनंतपूरच्या एका कुटुंबाने 8 सप्टेंबर रोजी देहत्याग करण्याची भूमिका घेतली आहे.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 26, 2025, 04:30 PM IST
Athani Karnataka Irkar family members who insisted on euthanasia have been placed under house arrest

Athani Karnataka Voluntary Death: कर्नाटक सीमेवरील अनंतपूरच्या एका कुटुंबाने 8 सप्टेंबर रोजी देहत्याग करण्याची भूमिका घेतली आहे. अनंतपूरच्या इरकर वस्तीवरील तुकाराम इरकरसह 20 जणांनी वैकुंठवासी होण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांच्या या निर्णयापासून परावृत्त करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा प्रयत्न करत आहे. सध्या या कुटुंबाला नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. मात्र असं असलं तरी वैकुंठाला जाण्याचा हट्ट कायम आहे. 

देहत्याग करण्याचा निर्णय घेतलेल्या भक्तांमध्ये पुण्यातील काही भक्तदेखील होते. या भक्तांना शासकीय यंत्रणा आणि पोलिस यंत्रणेने परत पुण्याला पाठवण्याची व्यवस्था केली आहे. सध्या फक्त पाच भक्त इरकर कुटुंबातील आहेत. हे सर्वजण दररोज सकाळी चतकोर चपाती पाण्यात भिजवून खात आहेत. त्यांची प्रकृती क्षीण झाली आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, इरकर कुटुंब सध्या भक्तीमध्ये मग्न आहे. संपूर्ण घर रिकामे आहे. महाराजांच्या खुर्चीसमोर एक पुस्तक असून प्रत्येक तासाला लोटांगण घालत आहेत. अनेकांनी त्यांना यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला मात्र ते त्यांच्या निर्णयावर अडून बसले आहेत. 

नेमकं प्रकरण काय?

कर्नाटक सीमेवरील अनंतपूर गावात शिंगणापूर रस्त्याला तुकाराम इरकर यांचे 5 सदस्यांचे कुटुंब आहे. इरकर म्हणाले की, रामपाल महाराजांकडून आम्ही दीक्षा घेतली आहे. आता आयुष्याची इतिकर्तव्यता झाली असून 8 सप्टेंबर रोजी परमेश्वराचे बोलवणे आले आहे. त्यानुसार 6 सप्टेंबरला सकाळी महापूजेला सुरुवात होईल. 8 रोजी आम्ही देहासह वैकुंठी जाणार आहोत. 

1) इरकर कुटुंबाने हा निर्णय का घेतला आहे?

इरकर कुटुंबाने सांगितले की, त्यांनी रामपाल महाराजांकडून दीक्षा घेतली आहे आणि त्यांच्या आयुष्याची कर्तव्यं पूर्ण झाली आहेत. परमेश्वराचे बोलावणे आल्याने ते 8 सप्टेंबर 2025 रोजी वैकुंठाला जाण्यासाठी देहत्याग करणार आहेत. त्यासाठी 6 ते 8 सप्टेंबरदरम्यान विशेष महापूजा आयोजित करण्यात आली आहे, ज्याचा समारोप देहार्पणाने होणार आहे.

2)  देहत्यागाच्या निर्णयात कोण-कोण सहभागी आहे?

या निर्णयात एकूण 20 जणांचा समावेश होता, ज्यामध्ये पुण्यातील 10, अनंतपूर येथील 5 (इरकर कुटुंब) आणि विजयपूर येथील 5 भक्तांचा समावेश आहे. मात्र, इतर मठांच्या महाराजांनी समजूत काढल्यानंतर पुणे आणि विजयपूर येथील भक्तांनी हा निर्णय मागे घेतला. सध्या फक्त इरकर कुटुंबातील 5 जण हा निर्णय घेण्यावर ठाम आहेत.

3)  इरकर कुटुंबातील कोणत्या सदस्यांचा समावेश आहे?

इरकर कुटुंबातील 5 सदस्यांमध्ये तुकाराम इरकर, त्यांची पत्नी सावित्री, मुलगा रमेश, सून वैष्णवी आणि मुलगी माया शिंदे यांचा समावेश आहे.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

