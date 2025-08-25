English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'देवाचं बोलवणं आलंय, 8 सप्टेंबरला आम्ही...'; 10 पुणेकरांच्या रहस्यमयी दाव्याने खळबळ

Athani Karnataka Voluntary Death: देवाचे आपल्या बोलावणे आले आहे असे जाहीर करत यज्ञानंतर देहत्याग करण्याची घोषणा तब्बल 20 भाविकांनी केली आहे.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 25, 2025, 11:04 AM IST
प्रताप नाईक, झी मीडिया

Athani Karnataka Voluntary Death: कर्नाटक राज्यातील अथनी मधून धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. परमेश्वराचे आम्हाला बोलावणे आले आहे. त्यामुळे आम्ही 8 सप्टेंबरला देहत्याग करणार अशी भूमिका काही भक्तांनी घेतली आहे. त्यामुळे कर्नाटकातील सीमा भागा बरोबरच महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे.
 
देहत्यागाचा निर्णय घेतलेल्या नागरिकांमध्ये महाराष्ट्रातील भक्तांची संख्या अधिक आहे. अनंतपूर या ठिकाणी रामपाल महाराजांचा मठ आहे. देह त्याग करण्याचा निर्णय घेतलेल्या भक्तांनी रामपाल महाराजांची दीक्षा घेतली आहे. तब्बल 20 जणांनी देहत्याग करण्याचा निर्णय घेतला असून यामध्ये पुण्यातील दहा भाविकांचा समावेश आहे. तर अनंतपूर आणि विजयपूर इथल्या प्रत्येकी पाच भक्तांनी देहत्यागाचा निर्णय घेतला आहे.
 
देहत्यागाचा निर्णय घेतल्यानंतर अन्य मठांच्या महाराजांनी सर्व भक्तांची समजूत काढल्याने देहत्याग करण्याचा निर्णय त्यांनी मागे घेतला आहे. अनंतपूर येथील एकाच इरकर कुटुंबातील पाच जणांनी देहत्यागाचा निर्णय घेतला त्यामुळे आता आरोग्य विभाग आणि पोलीस विभाग त्यांची चौकशी करून त्यांना ताब्यात घेणार आहेत. मात्र यामध्ये पुण्यामधील 10 भाविकांची नावे अद्याप समजू शकली नाहीत. नावं समजताच त्यांची देखील आरोग्य विभाग आणि पोलीस विभाग चौकशी करून ताब्यात घेणार आहेत.
 
कर्नाटक सीमेवरील अनंतपूर गावात शिंगणापूर रस्त्याला तुकाराम इरकर यांचे 5 सदस्यांचे कुटुंब आहे. इरकर म्हणाले की, रामपाल महाराजांकडून आम्ही दीक्षा घेतली आहे. आता आयुष्याची इतिकर्तव्यता झाली असून 8 सप्टेंबर रोजी परमेश्वराचे बोलवणे आले आहे. त्यानुसार 6 सप्टेंबरला सकाळी महापूजेला सुरुवात होईल. 8 रोजी आम्ही देहासह वैकुंठी जाणार आहोत. 

1. कर्नाटकातील अथनी येथे काय धक्कादायक प्रकार घडला आहे?

अथनी येथील काही भक्तांनी रामपाल महाराज यांच्या दीक्षेनंतर 8 सप्टेंबर 2025 रोजी देहत्याग (आत्महत्या) करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे.

2. देहत्यागाचा निर्णय कोणत्या भक्तांनी घेतला होता?

रामपाल महाराज यांची दीक्षा घेतलेल्या एकूण 20 भक्तांनी हा निर्णय घेतला होता. यामध्ये पुण्यातील 10, अनंतपूर येथील 5 आणि विजयपूर येथील 5 भक्तांचा समावेश आहे.

3. यामध्ये महाराष्ट्रातील भक्तांचा समावेश आहे का?

होय, यामध्ये पुण्यातील 10 भक्तांचा समावेश आहे, ज्यांनी देहत्यागाचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यांची नावे अद्याप समजू शकलेली नाहीत.

