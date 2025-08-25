'देवाचं बोलवणं आलंय, 8 सप्टेंबरला आम्ही...'; 10 पुणेकरांच्या रहस्यमयी दाव्याने खळबळ

Athani Karnataka Voluntary Death: कर्नाटक राज्यातील अथनी मधून धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. परमेश्वराचे आम्हाला बोलावणे आले आहे. त्यामुळे आम्ही 8 सप्टेंबरला देहत्याग करणार अशी भूमिका काही भक्तांनी घेतली आहे. त्यामुळे कर्नाटकातील सीमा भागा बरोबरच महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे.
देहत्यागाचा निर्णय घेतलेल्या नागरिकांमध्ये महाराष्ट्रातील भक्तांची संख्या अधिक आहे. अनंतपूर या ठिकाणी रामपाल महाराजांचा मठ आहे. देह त्याग करण्याचा निर्णय घेतलेल्या भक्तांनी रामपाल महाराजांची दीक्षा घेतली आहे. तब्बल 20 जणांनी देहत्याग करण्याचा निर्णय घेतला असून यामध्ये पुण्यातील दहा भाविकांचा समावेश आहे. तर अनंतपूर आणि विजयपूर इथल्या प्रत्येकी पाच भक्तांनी देहत्यागाचा निर्णय घेतला आहे.
देहत्यागाचा निर्णय घेतल्यानंतर अन्य मठांच्या महाराजांनी सर्व भक्तांची समजूत काढल्याने देहत्याग करण्याचा निर्णय त्यांनी मागे घेतला आहे. अनंतपूर येथील एकाच इरकर कुटुंबातील पाच जणांनी देहत्यागाचा निर्णय घेतला त्यामुळे आता आरोग्य विभाग आणि पोलीस विभाग त्यांची चौकशी करून त्यांना ताब्यात घेणार आहेत. मात्र यामध्ये पुण्यामधील 10 भाविकांची नावे अद्याप समजू शकली नाहीत. नावं समजताच त्यांची देखील आरोग्य विभाग आणि पोलीस विभाग चौकशी करून ताब्यात घेणार आहेत.
कर्नाटक सीमेवरील अनंतपूर गावात शिंगणापूर रस्त्याला तुकाराम इरकर यांचे 5 सदस्यांचे कुटुंब आहे. इरकर म्हणाले की, रामपाल महाराजांकडून आम्ही दीक्षा घेतली आहे. आता आयुष्याची इतिकर्तव्यता झाली असून 8 सप्टेंबर रोजी परमेश्वराचे बोलवणे आले आहे. त्यानुसार 6 सप्टेंबरला सकाळी महापूजेला सुरुवात होईल. 8 रोजी आम्ही देहासह वैकुंठी जाणार आहोत.
