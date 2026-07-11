/तुम्हीपण भावनिक स्टेटस ठेवताय? तरुणांना गळाला लावण्याची भट्टीची स्ट्रॅटर्जी ऐकून बसेल धक्का!

राज्यात एटीएसनं शुक्रवारी कारवाई करत तब्बल 157 ठिकाणी छापेमारी केली. या छाप्यात पाकिस्तानचा गॅंगस्टर आणि सध्या दुबईतून ऑपरेट करत असलेला शहजाद भट्टी याच्या संपर्कात असलेल्या लोकांची चौकशी करण्यात आलीय. या लोकांचे सगळे इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट जप्त करण्यात आले आणि त्यातून काही महत्त्वपूर्ण माहिती मिळते का ? यावर पुढचा तपास अवलंबून असणारेय. ही कारवाई नेमकी का झाली? पाकिस्तानला नेमकं काय घडवून आणायचं होतं?
पाकिस्तानी गँगस्टर शहजाद भट्टी याच्या संपर्कात असलेल्या राज्यभरातील 112 जणांची एटीएसनं शुक्रवारी चौकशी केली. सकाळी 7 वाजेपासून एटीएसच्या 14 युनिट्समधील 58 पथकांनी एकाच वेळी कारवाई करत 157 ठिकाणी छापेमारी केली. मराठवाड्यातही 14 ठिकाणी ही कारवाई करत 15 जणांची चौकशी करण्यात आली आहे. ही कारवाई पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयशी संबंध असलेल्या सोशल मीडिया नेटवर्कच्या तपासाचा भाग होता. शहजाद भट्टी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम आणि व्हॉट्सअपसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे भारतीय तरुणांशी संपर्क साधून विघातक कारवायांसाठी प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा संशय आहे.या नेटवर्कमध्ये आबिद जाट ऊर्फ आबिद छल, अजमल गुजर, हम्माद मेमन, राणा हुसेन, अशरफ बशीर आलम यांच्यासह अन्य काही पाकिस्तानस्थित हँडलर्सचा सहभाग असल्याचाही यंत्रणांना संशय आहे त्यातून ही कारवाई करण्यात आली.
18 ते 35 वर्ष वयोगटाचे तरुण हे खास भट्टीच्या टार्गेटवर असायचे.त्यांना एक टीम हेरून त्यातील कोण-कोण जाळ्यात येऊ शकते याचा अभ्यास केला जायचा. अनेक तरुण दिवसातील बराच वेळ मोबाईल वर घालवतात. त्यात भट्टी आणि इतर संबंधित लोकांच्या पोस्ट कोण जास्त पाहतो, लाईक करतो, शेअर करतो अशा लोकांना तो हेरायचा.कुणी समाज माध्यमावर काही वेगळी पोस्ट केली, याबाबत दुःख व्यक्त केले ही लोक टार्गेट व्हायची, त्या तरुणांना समाज माध्यमातून हेरून संपर्क केला जायचा आणि त्यांना सुरुवातीला गोड बोलून नंतर काम दिले जायचे.
धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील विषयांचा आधार घेऊन तरुणांचे कट्टरपंथीकरण करण्याचा प्रयत्न करणे. खास करून बेरोजगार तरुणांना पैशांचे आमिष दाखवून त्यांचा देशविघातक कारवायांसाठी वापर करणे,गुप्त माहिती गोळा करणे, अमली पदार्थांची तस्करी, अवैध शस्त्रांची वाहतूक आणि स्थानिक पातळीवर स्लीपर सेल उभारण्याचा प्रयत्न या नेटवर्कमार्फत करण्यात येत होता.याबाबत एटीएस आणि राज्य सरकार लक्ष ठेवून आहे कारवाईत अनेक गंभीर गोष्टी आढळून आल्या आहेत. या सगळ्यावर कडक कारवाई होईल असं सरकारनं स्पष्ट केलंय.
शहजाद भट्टी हा पाकिस्तानी गँगस्टर आहे.सोशल मीडिया इन्फ्लुएनसर असण्यासोबतच पाकिस्तानच्या ISIचा तो डिजिटल हँडलर आहे.भट्टी हा मूळ हा पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील रहिवासी आहे.पाकिस्तानात त्याच्या चोरी, दरोडा आणि बलात्कारासारखे गुन्हे दाखल आहेत.पाकिस्तानमधून पळून तो दुबईत गेला आणि तिथं फारुख खोखर गॅंगच्या संपर्कात आला.सध्या तो दुबई आणि इतर काही देशातून आपलं नेटवर्क चालवतोय.तो इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि यूट्यूबवर 333,30 आणि 33 या बॅनर खाली काम करत असल्याचं आढळून आलंय. तो स्वतःला राष्ट्राचा आवाज आणि समाज सेवक असल्याचं भासवतो.
सध्या भट्टी आयएसआयच्या थेट संपर्कात असल्याचं बोलवलं जातंय. दहशतवादी अजमल गुज्जर आणि अबिद भट यांच्या सहकार्यानं तो भारतात शस्त्रास्त्र आणि ड्रग पुरवठा करण्यात सहभागी आहे. हा भट्टी बिष्णोई गॅंग चा ही मित्र होता मात्र पहलगाम हल्ल्या नंतर यांचे फाटले, भट्टी वर पुर्तुगाल मध्ये बिष्णोई गॅंग ने हल्ला ही केला होता , भारतातील अनेक दहशतवादी कारवायत भट्टी याचा संपर्क आढळुन आला आहे, गोरगरीब मुलं हेरणे आणि त्यांना देश विरोधी कारवाया करायला लावणे हा याचा मुख्य धंदा आहे.
तासनतास अनेक मुलं मोबाईलवर असतात. मात्र हे मुलं मोबाईलवर करतात काय? कुणाच्या संपर्कात येतात? याकडेही लक्ष देण्याचा आवाहन आता एटीएसनं केलंय. कारण अशाच मुलावर या दहशतवादी गॅंगचं लक्ष आहे. त्यांना हेरणं आणि त्यांना देशविरोधी कारवाया करायला लावणं हे या गँगचं प्रमुख काम आहे. खास करून भावनिक मुलांना साथ घालण्याचं काम हे गॅंगस्टर करतात. त्यामुळं पालकांनो, आपल्या मुलांकडे लक्ष द्या.