महाराष्ट्रात ATS ची मोठी कारवाई! एकाचवेळी 21 ठिकाणी छापेमारी

महाराष्ट्रात ATS ने मोठी कारवाई केली आहे.  एकाचवेळी 21 ठिकाणी धाडसत्र राबवण्यात आले. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 15, 2026, 03:57 PM IST
Maharashtra ATS Raid :  महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) मोठी कारवाई केली आहे. 15 फेब्रुवारी रोजी राज्यात मोठ्या प्रमाणात शोध मोहीम राबवली. यवतमाळ आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यात ही कारवाई करण्यात आली, जिथे एकूण 21 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. ATS च्या पथकांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद आणि उमराखेड शहरातील 17 ठिकाणी तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सात ठिकाणी शोध मोहिम राबवली. ही कारवाई मध्यरात्रीच्या सुमारास सुरू झाली आणि सकाळपर्यंत सुरू राहिली. तरुणांमध्ये कट्टरतावाद आणि दहशतवादी कारवायांचा संशय असलेल्या विशिष्ट गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांनी ही कारवाई केली.

एटीएस पथकांनी संशयितांच्या घरांवर, कार्यालयांवर आणि इतर ठिकाणी धाड टाकली. सर्वांची झडती घेण्यात आली. छाप्यांमध्ये गुन्हेगारी कागदपत्रे, मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्स आणि इतर साहित्य जप्त करण्यात आले. सीसीटीव्ही फुटेज देखील तपासण्यात आले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, छाप्यांमध्ये दहशतवादी संघटनांशी संबंध किंवा तरुणांना एकत्र आणण्याच्या प्रयत्नांशी संबंधित साहित्य आढळले. अद्याप कोणालाही औपचारिकरित्या अटक करण्यात आलेली नसली तरी, एक डझनहून अधिक संशयितांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रातील कट्टरतावाद आणि दहशतवादविरोधी कारवायांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आली. एटीएसने जिल्हा पोलिस पथकांच्या सहकार्याने काम केले आणि मोठ्या संख्येने पोलिस कर्मचारी तैनात करण्यात आले. राज्यात अनेक तरुणांमध्ये कट्टरतावाद निर्माण होत आहे. या माहितीच्या आधारे हे छापे टाकण्यात आले. गेल्या काही महिन्यांत, महाराष्ट्र एटीएसने अल कायदा आणि इतर संघटनांशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये कारवाई केली आहे, ज्यामुळे सुरक्षा एजन्सी हाय अलर्टवर आहेत. यापूर्वी विविध जिल्ह्यांमध्ये अशाच प्रकारच्या कारवाया करण्यात आल्या असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.  कोणतीही संशयास्पद हालचाल खपवून घेतली जाणार नाही आणि राज्यात शांतता राखण्यासाठी कडक उपाययोजना केल्या जात आहेत. ही घटना महाशिवरात्रीच्या दिवशी घडली, ज्या दिवशी देशभरात धार्मिक कार्यक्रम होत होते, परंतु सुरक्षा दलांनी या कारवाईबाबात अधिक सतर्कता बाळगली.

 

