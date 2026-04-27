जबरदस्ती कलमा पठण करण्याच्या नावाखाली हल्ला, हिंदू वॉचमन गंभीर जखमी ; मीरारोडमधील धक्कादायक प्रकरण ATS कडे

Mira Road Crime News : मीरा रोडच्या नयानगर परिसरात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जबरदस्ती कलमा पठण करण्याच्या नावाखाली हिंदू वॉचमनला मारहाण करण्यात आली. यात वॉचमन गंभीर जखमी झाला आहे. घटनेनंतर नयानगर परिसरात तणाव निर्माण झाला. पोलीस ठाण्याबाहेर घोषणाबाजी करत आरोपीवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली.
संजय नावाच्या (वय 30 ते 35 वर्षे) तरुणाने जबरदस्ती कलमा पठण करण्याच्या नावाखाली एका हिंदू वॉचमनवर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. या हल्ल्यात मिश्रा नावाचा वॉचमन गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर वॉकहार्ट रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तसेच सुभ्रपसें नावाच्या दुसऱ्या व्यक्तीवरही हल्ला करण्यात आला असून त्याला सहा टाके घालावे लागले आहेत.
या घटनेची गंभीरता लक्षात घेता प्रकरण नयानगर पोलीस ठाण्याकडून राज्य ATS (Anti-Terrorism Squad) कडे सोपवण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर गुन्हा म्हणून पाहिले जात आहे.
दरम्यान, या घटनेनंतर नयानगर परिसरात पुन्हा एकदा हिंदू-मुस्लिम तणाव वाढल्याचे चित्र आहे. याच परिसरात २२ जानेवारी रोजी ‘जय श्रीराम’ घोषणा दिल्याच्या कारणावरून काही हिंदूंवर हल्ला झाल्याची घटना घडली होती, ज्यामुळे परिसरातील वातावरण आधीच तणावपूर्ण होते. आता पुन्हा या हल्ल्याच्या घटनेमुळे राजकीय वातावरणही तापले आहे. स्थानिक राजकीय नेते मुजफ्फर हुसेन यांच्या भागात घडलेल्या या घटनेनंतर विविध संघटनांनी संताप व्यक्त केला आहे. काही संघटनांनी नयानगर पोलीस ठाण्याबाहेर आंदोलन करत ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा दिल्या असून आरोपीवर कठोर कारवाई, अगदी एन्काउंटरची मागणीही केली जात आहे.
आरोपी संजयबाबत प्राथमिक माहिती अशी समोर आली आहे की, तो 2001 साली अमेरिकेत गेला होता आणि 2019 मध्ये भारतात परतला. त्याचे आई-वडील आणि पत्नी अमेरिकेचे नागरिक असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच तो मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ असल्यामुळे कुटुंबीयांनी त्याला भारतात सोडल्याची माहितीही पुढे येत आहे. सध्या तो एका खासगी क्लासमध्ये शिक्षक म्हणून काम करत असल्याचेही समजते. सध्या पोलीस आणि ATS या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून परिसरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.