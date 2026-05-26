/महाराष्ट्रातील पर्यटकांवर उत्तराखंडमध्ये जीवघेणा हल्ला; दगडाने मारहाण करत दरीत ढकलण्याचा प्रयत्न, हल्ल्याचे कारण धक्कादायक

उत्तराखंडमध्ये ठाण्यातील पर्यटकांवर जीवघेणा हल्ला झाला आहे. दगडाने मारहाण करत दरीत ढकलण्याचा प्रयत्न झाला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
Thane Crime News : महाराष्ट्रातील पर्यटकांसोबत उत्तराखंडमध्ये धक्कादायक प्रकार घडला आहे. ठाण्यातील पर्यटकांवर उत्तराखंडमध्ये जीवघेणा हल्ला झाला आहे. या पर्यटकांना दगडाने मारहाण करत दरीत ढकलण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या प्रकारामुळे पर्यटकांमध्ये दहशत पसरली आहे. पर्यटकांवर हल्ला करण्यामागचे कारण अत्यंत धक्कादायक आहे.
ठाण्यातील काही पर्यटक उत्तराखंडमधील मसुरी आणि कनाताल परिसरात पर्यटनासाठी गेले आले होते. मुंबईतील एका पर्यटकासह त्यांच्या ज्येष्ठ नागरिक वडिलांवर पोलिसा समोर दगडाने हल्ला करण्यात आला. इतकेच नव्हे तर जबरदस्तीने पैसे उकळण्याचा प्रयत्न करत त्यांना खोल दरीत ढकलून देण्याचाही प्रयत्न झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
हा प्रकार क्लब महिंद्रा कनातालशी संबंधित स्थानिक वाहतूक सेवा पुरवणाऱ्या व्यक्तींनी केल्याचा दावा असून, या घटनेमुळे उत्तराखंडमधील पर्यटक सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ही घटना तिथल्या पोलिसा समोर घडली असून आरोपींनी पर्यटकांना डोंगराच्या खोल दरीत ढकलून देण्याचाही प्रयत्न केल्याचा गंभीर दावा करण्यात आला आहे.
त्यामुळे स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. हा प्रकार कथितरित्या क्लब महिंद्रा कनातालशी संबंधित स्थानिक व्हेंडरकडून करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. घटनेनंतर पर्यटकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, उत्तराखंडमध्ये पर्यटनासाठी जाणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे.या घटनेची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
चंद्रपूरच्या ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्प आणि परिसरातील अनेक वाघ गेल्या काही महिन्यांपासून पर्यटक आणि वन्यजीव छायाचित्रकारांच्या नजरेस पडत नसल्याने खळबळ उडाली आहे. यामागे शिकारीची शक्यता व्यक्त केली जात असतानाच बंगळूरुस्थित एका वन्यजीव छायाचित्रकाराची सलग तीन दिवस चौकशी करण्यात आल्याने संशय बळावला आहे.या छायाचित्रकारावर जंगलात नियमबाह्य हालचाली, रात्री फिरणे, वाहनातून उतरून छायाचित्रण करणे तसेच वाघांना आकर्षित करण्यासाठी मेलेली जनावरे जंगलात आणल्याचे आरोप आहेत. या प्रकरणात वनविभागाने त्याचे लॅपटॉप, मोबाईल आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक साहित्य जप्त केले असून तपास सुरू असल्याची माहिती व्यवस्थापनाने दिली आहे. दरम्यान ज्युनिअर बजरंग सह काही वाघ आणि वाघिणी-बछडे परिसरात नजरेस पडत नसल्याच्या चर्चेमुळे ताडोबातील सुरक्षा व्यवस्थेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र शिकारीच्या शक्यतेला वनविभागाकडून अद्याप अधिकृत दुजोरा देण्यात आलेला नाही.