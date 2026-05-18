/उद्धव ठाकरे यांची चार वर्षांत फक्त 31.58% उपस्थिती; ठाकरेंच्या हजेरीवरून सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये जुंपली

Maharashtra politics : विधान परिषदेतील सदस्यांच्या उपस्थितीची आकडेवारी समोर आली. या आकडेवारीत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीवरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आलेत. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या चार वर्षांत केवळ 31.58 टक्के उपस्थिती नोंदवली. 2020 मध्ये विधान परिषदेत प्रवेश केलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी एकूण 133 बैठकांपैकी केवळ 42 बैठकांना हजेरी लावली. म्हणजेच त्यांची उपस्थिती केवळ 31.58 टक्के इतकी राहिलीय.. उद्धव ठाकरे 2019 मध्ये मुख्यमंत्री झाले होते. या काळातील उपस्थितीची नोंद उपलब्ध नाही.
उद्धव ठाकरे यांनी 2020 मध्ये विधान परिषदेत प्रवेश केला. 133 बैठकांपैकी केवळ 42 बैठकांना हजेरी लावली. ठाकरेंच्या उपस्थितीची टक्केवारी 31.58 टक्के आहे. 2019 मध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. मुख्यमंत्रिपद काळातील उपस्थितीची नोंद उपलब्ध नाही 2022मध्ये मुख्यमंत्रिपदाच्या राजीनाम्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात एकदाच उपस्थिती. 2025च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 16 पैकी केवळ 4 बैठकांना उपस्थिती. शिवसेनेच्या भावना गवळी आणि राष्ट्रवादीचे रामराजे नाईक-निंबाळकरांची सलग 3 अधिवेशनात गैरहजेरी. अमोल मिटकरी, राजेश राठोड यांची 13 अधिवेशनात 100 टक्के हजेरी आहे. मनीषा कायंदे, जगन्नाथ अभ्यंकर आणि सुधाकर आडबालेंची 100 टक्के उपस्थिती आहे.
तर उद्धव ठाकरे यांचं सभागृहातील 'अटेंडन्स कार्ड' थक्क करणारं असल्याचं म्हणत भाजपचे नेते केशव उपाध्य यांनी उद्धव ठाकेंवर निशाणा साधल्या.. असे लोकप्रतिनीधी जनता कसे स्वीकारणार असा सवालही उपाध्ये यांनी उपस्थित केलाय.
उद्धव ठाकरेंचं 'अटेंडन्स कार्ड' थक्क करणारं'
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सभागृहातील 'अटेंडन्स
कार्ड'वरील उपस्थितीची आकडेवारी थक्क करणारी आहे...
असे प्रतिनिधी जनता कसे स्वीकारणार? केवळ 'माझा बाप
चोरला, माझा पक्ष चोरला, पक्षाचे चिन्ह चोरले' अशा भावनिक
वल्गना करून सहानुभूती मिळत नसते.
वडिलोपार्जित पक्ष मिळणं वेगळं आणि तो सक्षमपणे चालवणं
वेगळं! त्यासाठी सातत्याने मेहनत, कार्यकर्त्यांशी संवाद आणि
जनतेमध्ये विश्वास निर्माण करावा लागतो.
असं असं ट्विट केशव उपाध्ये यांनी केले आहे.
या उपस्थितीवरून शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उद्धव ठाकरेंना टोला लगावला. विधीमंडळातील उपस्थिती महत्वाची असते. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरेंनी अंबादास दानवेंना संधी दिली हा योग्य निर्णय घेतल्याचं सरनाईक यांनी म्हटलंय.. तर ही आकडेवारी भाजपची आहे या आकडेवारीवर जाऊ नका असं म्हणत ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपवर हल्लाबोल केलाय.
उपस्थितीची आकडेवारी काढायचीच असेल तर ती सर्वांचीच काढा, राज्यापासून दिल्लीपर्यंत सर्व आकडेवारी काढा असं म्हणत पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनीही हल्लाबोल केलाय. लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात जनतेचे प्रश्न मांडावेत. त्यांच्या समस्यांना वाचा फोडावी ही अपेक्षा असते आणि त्यासाठी नियमित सभागृहात उपस्थित राहणंही तितकंच महत्वाचं आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकेरेंच्या उपस्थितीवरून सत्ताधा-यांनी त्यांच्यावर निशाणा साधला. मात्र भाजपने समोर आणलेली आकडेवारी आहे.आणि उपस्थिती पाहायचीच असेल तर सर्वांची आकडेवारी समोर आणावी असं म्हणत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांचा समाचार घेतलाय.