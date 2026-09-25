अंबरनाथमध्ये गणपतीच्या मोदकाचा लिलाव; 1 लाख 81 हजारांची बोली

गणपती विसर्जन : खाटूश्याम मित्रमंडळाकडून अंबरनाथच्या बुवापाडा परिसरात सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा केला जातो. या मंडळाकडून दरवर्षी अनंत चतुर्दशीच्या दोन दिवस आधी एक मोठा मोदक गणपती बाप्पाजवळ ठेवला जातो. या मोदकाचा अनंत चतुर्दशीला लिलाव केला जातो. गणपतीच्या मोदकाचा तब्बल 1 लाख 81 हजारांना लिलाव झाला आहे.
यंदाच्या वर्षी या मोदकाची बोली 25 हजार रुपयांपासून सुरू झाली. अखेर 1 लाख 81 हजार 111 रुपयांना या मोदकाचा लिलाव झाला. यावर्षी कमलाकांत राय यांनी हा मोदक लिलावात विकत घेतला. हा मोदक घेतल्यानं वर्षभर सुख समृद्धी राहते आणि काहीही कमी पडत नसल्याची अनुभूती येत असल्याची भाविकांची भावना असते.
त्यामुळेच दरवर्षी हा मोदक लिलावात घेण्यासाठी अनेक जण इच्छुक असतात. या लिलावावेळी नगरसेविका किरण चौबे, उद्योजक प्रमोद कुमार चौबे, माजी नगरसेवक अरुण कुमार सिंग, मंडळाचे अध्यक्ष रमेशचंद्र यादव यांच्यासह मंडळाचे पदाधिकारी आणि शेकडो भाविक उपस्थित होते.
मुंबईच्या गोराई खाडीवर पश्चिम उपनगरातले गणपती मोठ्या संख्येने विसर्जन केले जातात. यावेळी या परिसरातून जाणाऱ्या गणेश मूर्तींवर विद्या विकास कॉलेज कडून ब्लोअर च्या माध्यमातून पुष्पवृष्टी करण्यात आली. तसेच जुगार मुक्त गणेशोत्सव राबवणाऱ्या गणेश मंडळांचा सत्कार देखील केला गेला. विद्या विकास कॉलेजचे संचालक प्रशांत गायकवाड यांच्या संकल्पनेतून गणेशोत्सव हा जुगारासारख्या गैर प्रकारातून मुक्त व्हावा यासाठी मंडळांना आवाहन केलं जातंय.
साताऱ्यात गणपती विसर्जन मिरवणुकीत डीजे-डॉल्बीचा दणदणाट सुरू असतानाच... याच्याविरोधात ज्येष्ठ नागरिक रस्त्यावर उतरले.डीजे आणि लेझर लाईटवर बंदीची मागणी करणाऱ्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी आज विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान मूक मोर्चा काढत अनोख्या पद्धतीने निषेध नोंदवला.हातात निषेधाचे फलक आणि मौनातून प्रशासनाचं लक्ष वेधत त्यांनी ध्वनिप्रदूषणाविरोधात आवाज उठवला. त्याचबरोबर सातारा पोलीस प्रशासनाने दिलेला शब्द पाळला आणि दोन्ही मर्यादा ओलांडणाऱ्या डीजे वर कारवाई केल्याने पोलीस प्रशासनाचे अभिनंदन देखील केले आहे.