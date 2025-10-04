ऑस्ट्रेलियन Vlogger मुंबईच्या धारावीत 3 दिवस राहिला; व्हिडिओत असं काही दाखवले लोक भडकले, म्हणाले आधी याचा व्हिडिओ डिलीट करा सगळीकडून

Australian Vlogger Stay In Mumbai Dharavi : मुंबई... सिटी ऑफ ड्रीम्स... भारताची आर्थिक राजधानी. मुंबई हे शहर जगभरातील पर्यटकांना आपल्याकडे आकर्षित करते. अनेक पर्यटक मुंबई फिरताना आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीला देखील भेट देतात. एक ऑस्ट्रेलियन Vlogger मुंबईच्या धारावीत 3 दिवस राहिला. मात्र, या Vlogger ने व्हिडिओमध्ये जे काही दाखवले ते पाहून लोक भडकले. म्हणाले आधी याचा व्हिडिओ डिलीट करा. जाणून गेऊया व्हिडिओत असं आहे तरी काय?
ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण कोरियामधील अनेक आंतरराष्ट्रीय YouTubers, नागरी समस्या, प्रदूषण आणि महिला सुरक्षिततेवर भाष्य केल्याबद्दल टीकेला सामोरे जावे लागले आहे. मुंबईच्या धारावी झोपडपट्टीचा शोध घेणाऱ्या एका ऑस्ट्रेलियन प्रवाशाच्या अलिकडच्या व्हिडिओमुळे सोशल मीडियावर वाद निर्माण झाला आहे. पीट झोगुलास नावाच्या एका व्हिडिओ क्रिएटरने धारावी ही भारतातील सर्वात धोकादायक झोपडपट्टी असल्याचे वर्णन केले आहे, जिथे तो तीन दिवस राहिला. व्हायरल व्हिडिओमध्ये, तो धारावीच्या अरुंद रस्त्यांवरून फिरतो आणि त्याची भारतीय मैत्रीण आयुषीची ओळख करून देतो. दोघे एका स्थानिक घरात प्रवेश करतात, रहिवाशांना अभिवादन करतात आणि शेवटी रात्रीसाठी एका पलंगावर बसतात.
यूट्यूब क्लिपमध्ये, तो स्थानिकांशी संवाद साधतो, परिसर एक्सप्लोर करतो आणि प्रेक्षकांना झोपडपट्टीतील दैनंदिन जीवनाची झलक दाखवतो. इंस्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर करताना झोगुल्सने लिहिले की, "मी भारतातील 'सर्वात धोकादायक झोपडपट्टी'मध्ये टिकून राहण्याचा प्रयत्न केला." क्लिपची सुरुवात धारावीच्या अरुंद आणि गर्दीच्या रस्त्यांच्या दृश्यांनी होते. तो एका स्थानिक रहिवाशाला भेटला आणि विचारले की ती तिथे राहते का. त्या महिलेने त्याला आत बोलावले आणि घर दाखवले. घरात एक लहान स्वयंपाकघर आणि साधी राहण्याची व्यवस्था होती. त्यानंतर पीट एका बंक बेडवर चढला, जिथे कुटुंबांसाठी जागा नसल्यामुळे तो आश्चर्यचकित झाला. या व्हिडिओने ऑनलाइन सर्वांचे लक्ष वेधले, काही वापरकर्त्यांनी याला शहरी गरिबीचे धक्कादायक रूप म्हटले, तर काहींनी अशा परिस्थितीत राहणाऱ्या लोकांच्या संघर्षांना खळबळजनक बनवल्याबद्दल टीका केली.
या व्हिडिओने लगेचच लक्ष वेधून घेतले. एका वापरकर्त्याने टिप्पणी केली, "अरे मूर्ख, मी तुम्हाला भारताच्या इतर पैलूंचा शोध घेण्याचा सल्ला देतो. तुमचे बहुतेक अलीकडील व्हिडिओ ग्रामीण मुंबईमध्ये सेट केले आहेत. एक भारतीय म्हणून, मला वाटते की तुमच्या प्रेक्षकांचा एक भाग तुम्ही ज्या विशिष्ट क्षेत्राचा समावेश करता त्यावरून संपूर्ण देशाचे मूल्यांकन करेल." दुसऱ्या वापरकर्त्याने टिप्पणी केली, "गरीब लोक, वाईट निवडणुका, भारतात लडाख आणि ताजमहाल सारखी अनेक सुंदर ठिकाणे आहेत, तरीही ती येथे आहेत."
तिसऱ्या वापरकर्त्याने उत्तर दिले, "पुढच्या वेळी सर्वात महागड्या भारतीय हॉटेलमध्ये जा आणि झोपडपट्ट्यांचा त्रास थांबवा. भारत फक्त एवढ्यापुरता मर्यादित नाही." दुसऱ्या वापरकर्त्याने म्हटले, "तो कदाचित पाकिस्तानी एजंट असेल आणि भारताला गरीब म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करत असेल." एका टिप्पणीत असे लिहिले होते, "फक्त एक प्रश्न, का?" दुसऱ्या वापरकर्त्याने लिहिले, "फक्त दृश्ये आणि पैशासाठी. ते फक्त गरीब ठिकाणी जातात." कोणीतरी लिहिले, "पुढच्या वेळी तुम्ही कुठेतरी जाल तेव्हा 100 डॉलर्सपेक्षा जास्त घेऊन जा." काही लोकांनी म्हटले की फक्त काही भाग दाखवल्याने संपूर्ण देशाची दिशाभूल करणारी प्रतिमा तयार होऊ शकते. अनेकांनी त्याचा व्हिडिओ डीलीट करण्याची मागणी केली आहे.