/पुणेकरांचा प्रवास महागणार! पिंपरी-चिंचवडमध्ये 1 सप्टेंबरपासून रिक्षाचे भाडे वाढणार, असे असतील नवे दर

पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे जिल्ह्यातील नागरिकांचा प्रवास आता महागणार आहे. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने रिक्षा भाडेवाढीला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळं आता 1 सप्टेंबरपासून तुमच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. 1 सप्टेंबरपासून नवे दर लागू होणार आहेत.
1 सप्टेंबरपासून पहिल्या दीड किलोमीटरसाठी किमान 30 रुपये मोजावे लागणार आहेत. वाढता इंधनदर, महागाई आणि देखभाल खर्चाचा विचार करुन रिक्षा भाडेवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळं रिक्षाचालकांना जरी दिलासा मिळणार असला तरी प्रवाशांच्या खिशाला मात्र भुर्दंड पडणार आहे.
नव्या दरानुसार पहिल्या 1.5 किमीचे भाडे 25 रुपयांवरून 30 रुपये, तर त्यानंतर प्रति किलोमीटर भाडे 17 रुपयांवरून 20 रुपये करण्यात आले आहे. इंधन व देखभाल खर्च वाढल्याने ही वाढ करण्यात आली आहे. रिक्षाचालकांना यामुळे आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
वाढीव भाडेवाढ लागू होण्यापूर्वी सर्व रिक्षाचालकांना त्यांच्या मीटरचे रिकॅलिब्रेशन करुन घ्यावे लागणार आहे. नवीन भाडेदरांनुसार मीटरमध्ये आवश्यक बदल झाल्यानंतरच सुधारित भाडे आकारले जाणार आहे. तसंच, हा निर्णय पुणे जिल्ह्यातील सर्व परवानाधारक रिक्षांसाठी लागू राहणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून रिक्षा संघटनांकडून भाडेवाढीची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. सीएनजीच्या वाढलेल्या किमती, वाहनांच्या सुट्या भागांचे वाढलेले दर, विमा, देखभाल आणि दुरुस्तीवरील वाढता खर्च तसेच महागाईमुळे सध्याच्या भाडेदरात व्यवसाय करणे परवडत नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे होते. या पार्श्वभूमीवर आरटीएने नव्या भाडेदरांना मंजुरी दिली.
राज्य परिवहन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) 13.56 टक्के भाडेवाढीच्या प्रस्तावास मान्यता दिली असून, ही दरवाढ 18 जुलै 2026 पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू झाली आहे. या निर्णयामुळे आधीच महागाईने त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्य प्रवाशांच्या खिशाला मोठा फटका बसला असून, तिकीट दर 5 रुपयांच्या पटीत ठेवण्यात आले आहेत
मुंबई - सातारा: 515रुपये (जुने: 498 रु.)
मुंबई - कोल्हापूर: 755 रुपये (जुने: 730 रु.)
मुंबई - नाशिक: 370 रुपये (जुने: 355 रु.)
मुंबई - सोलापूर: 800 रुपये (जुने: 775 रु.)
पुणे - कोल्हापूर: 435 रुपये (जुने: 421 रु.