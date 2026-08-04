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पुणेकरांचा प्रवास महागणार! पिंपरी-चिंचवडमध्ये 1 सप्टेंबरपासून रिक्षाचे भाडे वाढणार, असे असतील नवे दर

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये 1 सप्टेंबरपासून रिक्षा प्रवास महागणार आहे. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने रिक्षा भाडेवाढीस मंजुरी दिली असून जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 04, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:26 PM IST
पुणेकरांचा प्रवास महागणार! पिंपरी-चिंचवडमध्ये 1 सप्टेंबरपासून रिक्षाचे भाडे वाढणार, असे असतील नवे दर
Image Credit: pune news

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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