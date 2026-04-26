'आता बाहेरून आलेले लोक मुंबई...'; अमित ठाकरेंचा रिक्षाचालकांना इशारा, खळ्-खट्याक अटळ?

Auto Rickshaw Strike Amit Thackeray Warning: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अमित ठाकरे हे सध्या दोन दिवसाच्या पुणे आणि पिंपरी चिंचवड दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी आज पिंपरी चिंचवड मधल्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. या वेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी रिक्षा चालकांनी मराठीच्या सक्तीवरुन दिलेल्या बंदच्या हाकेसंदर्भात भाष्य केलं. अमित ठाकरेंनी मराठी माणसाचा उल्लेख करत रिक्षाचालकांना थेट इशाराच दिला आहे.
पुण्यात आज पत्रकारांशी बोलताना अमित ठाकरेंनी, मराठीसक्ती बाबत सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाच स्वागत केलं आहे. "जर रिक्षाचालकांना या बाबत विरोध असेल तर त्यांनी त्यांच्या गावी निघून जावे," असा अमित ठाकरेंनी दिला आहे. "आता बाहेरून आलेले लोक मुंबई बंद पडणार का?" असा सवाल करत 'मुंबई बंद'साठी आम्ही आहोत! आम्ही मराठी माणसाच्या मागे ठामपणे उभे आहोत. मुंबई बंद कशी पडते हे आम्ही बघतो," असं सूचक विधान अमित ठाकरेंनी केलं आहे.
काही दिवसांपूर्वीच मराठी सक्तीचा सरकारचा निर्णय योग्य आहे असं अमित ठाकरेंनी मुंबईमध्ये पत्रकारांशी बोलताना स्पष्टपणे सांगितलं होतं. रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी बोलणे आि समजणे अनिवार्य करणे हा निर्णय बरोबर आहे, असे मत अमित ठाकरेंनी व्यक्त केले होते. तसेच संपावर जाण्याचा इशारा देणाऱ्या रिक्षाचालकांना अमित ठाकरेंनी इशारा देताना, "त्यांनी संप करावाच! 4 मे रोजी संप करा, आम्हाला काही फरक पडणार नाही. मराठी रिक्षाचालक 12 तास रिक्षा चालवण्यास तयार आहेत," असं म्हटलं होतं. पुण्यातील अनेक स्थानिक रिक्षाचालकांनी या मराठी सक्तीला समर्थन दिले आहे. “आम्ही जास्त तास काम करू” असे पुण्यातील रिक्षा चालकांनी सांगितले आहे.
दरम्यान, अमित ठाकरेंनी एवढ्यावरच न थांबता, "मराठी रिक्षाचालकांच्या किंवा मराठी माणसाच्या अंगावर आलात तर रस्त्यावर मारणार! संप शांततेत करा, पण दादागिरी केली तर आम्ही सहन करणार नाही," असं रिक्षाचालकांना इशारा देताना म्हटलं आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षा टॅक्सीचालकांना मराठी सत्तेचे अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर काही रिक्षा संघटनांनी विरोध करत संपाचा इशारा दिला. यानंतर मनसेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मुंबईत मनसेने इशारा दिल्यानंतर आता कल्याण मध्ये देखील मनसे आक्रमक झाली आहे. हा संप पुकारत मराठी माणसाला जर त्रास दिला तर तुमचे गाल आणि आमचा हात असा इशारा संप पुकारणाऱ्या रिक्षा संघटनांना मनसेचे जिल्हाध्यक्ष उल्हास भोईर यांनी दिला आहे.
मनसेचे नगरसेवक यशवंत किल्लेदार यांनी, रिक्षाचालकांना इशारा देताना, "संप केलात तर याद राखा...महाराष्ट्रसैनिक आणि मराठी माणूस तुम्हाला तुमची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही!" असं म्हटलं आहे. आपल्या सोशल मिडिया अकाऊंटवरुन किल्लेदार यांनी, "जो भय्या आणि मराठी भय्या 4 तारखेला संपात सहभागी होईल, त्याची रिक्षा-टॅक्सी पुन्हा रस्त्यावर दिसणार नाही ह्याची दक्षता महाराष्ट्रसैनिक आणि मराठी माणूस दोघे घेतील. महाराष्ट्रात राहून मराठी भाषेच्या विरुद्ध संप पुकारता? ही कसली मुजोरी ? मराठी येत नसेल तर शिकण्यासाठी वेळ मागा... पण संपाची भीती दाखवली तर तुमच्या नांग्या ठेचणारच!" असंही म्हटलं आहे.