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राज्य सरकार मराठीसाठी ठाम! मराठी न येणाऱ्या रिक्षा, टॅक्सीचालकांचं लायसन्स होणार रद्द; आजच...

आरटीओ अधिकाऱ्यांनी चालकांशी मराठीत संवाद साधल्यानंतर चालकाला मराठीत उत्तर देता आले नाही तर नियमानुसार आरटीओकडून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होईल.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 12, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:21 AM IST
राज्य सरकार मराठीसाठी ठाम! मराठी न येणाऱ्या रिक्षा, टॅक्सीचालकांचं लायसन्स होणार रद्द; आजच...
Image Credit: Auto Taxi Driver license to be cancelled

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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