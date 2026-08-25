/Explained: ऑटो-टॅक्सी चालकांना आऊट ऑफ सिलॅबस प्रश्न, मराठी चाचणीमुळे मुंबईत प्रवाशांचे हाल होणार? नेमका वाद काय?

मुंबईच्या रस्त्यांवर नेहमी सहज मिळणारी रिक्षा आणि टॅक्सी सध्या शोधावी लागत आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या व्यावसायिक प्रवासी वाहनचालकांसाठीच्या मराठी भाषेच्या अनिवार्य नियमाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर चालकांच्या एका गटाने तीन दिवसांच्या संपाची हाक दिली आहे. त्याचवेळी RTOकडून घेतल्या जाणाऱ्या मराठी चाचणीतील काही प्रश्न प्रशिक्षणात शिकवलेल्या अभ्यासक्रमापेक्षा वेगळे असल्याचा चालकांचा आरोप आहे. परिणामी मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रवाशांना मोठ्या वाहतूक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
मुंबईत 21 ऑगस्टपासून RTO अधिकाऱ्यांकडून रिक्षा, काळी-पिवळी टॅक्सी तसेच अॅपवर आधारित कॅब चालकांच्या मराठी भाषेच्या ज्ञानाची तपासणी सुरू झाली. ही तपासणी 30 सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. त्याआधी चालकांना तयारीसाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती आणि ती मुदत 15 ऑगस्टला संपली. त्यानंतर नियमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली. या कारवाईमुळे काही भागांत चालकांनी रस्त्यावर वाहने कमी आणल्याने प्रवाशांना रिक्षा किंवा कॅब मिळण्यासाठी 40 ते 50 मिनिटांपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.
चालकांचा मुख्य आक्षेप मराठी भाषा शिकण्याला नसून चाचणी कशी घेतली जात आहे, यावर आहे. अनेक चालकांचे म्हणणे आहे की सरकारच्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये जे शिकवले गेले, त्यापेक्षा वेगळ्या स्वरूपाचे प्रश्न RTO अधिकाऱ्यांकडून विचारले जात आहेत. त्यामुळे प्रशिक्षण घेतल्यानंतरही काही चालकांना चाचणी उत्तीर्ण होण्यात अडचणी येत आहेत. चालकांच्या मते, विशेषतः कमी शिक्षण झालेल्या आणि वयस्क चालकांसाठी ही प्रक्रिया अधिक कठीण ठरत आहे.
महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र मोटर व्हिकल नियम 1989 मध्ये बदल करून व्यावसायिक प्रवासी वाहनांच्या चालकांसाठी मराठीचे वर्किंक नॉलेज म्हणजे दैनंदिन व्यवहारापुरते आवश्यक ज्ञान असणे बंधनकारक केले आहे. हा नियम रिक्षा आणि पारंपरिक टॅक्सीपुरता मर्यादित नसून ओला, उबर यांसारख्या अॅपवर काम करणाऱ्या व्यावसायिक कॅब चालकांनाही लागू होतो. चाचणीत अपयश आल्यास चालकाला सुधारण्यासाठी एक महिन्याची संधी दिली जाते. त्यानंतरही आवश्यक ज्ञान सिद्ध न झाल्यास चालकाच्या बॅजवर कारवाई होऊ शकते.
या भाषिक तपासणीमध्ये चालकाच्या मराठी समजण्याच्या आणि बोलण्याच्या क्षमतेची चाचणी घेतली जात आहे. उपलब्ध माहितीनुसार चाचणीत 16 प्रश्न असतात. पहिल्यांदा अपयशी ठरलेल्या चालकाला सुधारण्यासाठी नोटीस दिली जाते. त्यानंतरही अपेक्षित ज्ञान दाखवता आले नाही तर त्याच्या व्यावसायिक वाहनचालक बॅजवर निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. 25 ऑगस्टपर्यंत महाराष्ट्रातील विविध RTOनी 331 चालकांना नोटिसा दिल्याचे वृत्त आहे; त्यापैकी 139 चालक मुंबई महानगर प्रदेशातील असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या नियमाच्या अंमलबजावणीविरोधात मुंबईतील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या एका गटाने 24 ऑगस्टपासून तीन दिवसांच्या संपाची घोषणा केली. कांदिवली परिसरात काही चालकांनी रस्ता रोखून आंदोलनही केले. त्यांचा आरोप आहे की भाषेच्या नियमाच्या नावाखाली चालकांवर दबाव आणला जात आहे. दुसरीकडे, या आंदोलनाचा थेट परिणाम प्रवाशांच्या दैनंदिन प्रवासावर झाला. विशेषतः रेल्वे स्थानकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी रिक्षांवर अवलंबून असलेल्या प्रवाशांना मोठ्या अडचणी आल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चालकांच्या चिंतेवर भूमिका स्पष्ट करताना, सरकारचा उद्देश हिंदी भाषिक किंवा इतर राज्यांतून आलेल्या चालकांना मराठीत तज्ज्ञ बनवणे नसल्याचे सांगितले. प्रवाशांशी दैनंदिन व्यवहार करता यावा, एवढे मराठीचे ज्ञान असणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भाषा शिकण्यासाठी चालकांना यापूर्वीही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सरकार भाषेच्या आधारावर अन्याय करणार नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
या संपूर्ण वादात दोन बाजू स्पष्ट दिसतात. सरकारच्या दृष्टीने प्रवासी आणि चालक यांच्यात स्थानिक भाषेत मूलभूत संवाद होणे आवश्यक आहे, तर चालकांना प्रशिक्षण आणि प्रत्यक्ष चाचणी यांच्यात तफावत नसावी अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे पुढील काळात चाचणीतील प्रश्न, प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम आणि RTOची अंमलबजावणी यांच्यात स्पष्टता निर्माण करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान, 30 सप्टेंबरपर्यंत तपासणी सुरू राहणार असल्याने हा प्रश्न मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतुकीवर किती काळ परिणाम करतो, याकडे प्रवासी आणि चालक दोघांचेही लक्ष लागले आहे.