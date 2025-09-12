English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'माझा जन्म गरीब घरात झाला असता तर...' आयुष कोमकरच्या आईने आपलं माहेर आंदेकर असल्याला कोसलं, आजोबांनीच केली नातवाची हत्या

Pune Gang War : पुण्यातील कोमकर-आंदेकर कुटुंबातील वाद सध्या चर्चेचा विषय आहे. आयुषचा या प्रकरणात निष्पाप बळी गेला आहे. या प्रकरणावर पहिल्यांदा आयुषच्या आईने आपल्या मनातील भावना व्यक्त केली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 12, 2025, 08:15 PM IST
Ayush Komkar Mother

पुण्यात 5 सप्टेंबर रोजी अनंत चतुर्दशीच्या पूर्वसंध्येला 19 वर्षीय आयुष उर्फ गोविंदा आंदेकरची हत्या झाली. यानंतर पुणे पुन्हा एकदा हादरलं कारण आंदेकर-कोमकर यांच्यातील वाद पेटला अन् या सगळ्यात आणखी एक बळी गेला. 

पती शिक्षा भोगत असताना वयात आलेल्या मुलाची अशी निर्दयी हत्या झाली. यामुळे आयुषची आई पूर्णपणे कोलमडून गेली आहे. ती सांगते की, 'माझ्यासाठी हे खूप अनपेक्षित होतं. मला वाटलंच नव्हतं माझी लोकं अशी वागतील. मला माझ्या वडिलांवर पूर्ण विश्वास होता. मी आणि माझा मुलगा आयुष यांच्यात कशातच नव्हतो. ही मोठ्यांची भांडण होती. 

माझा नवरा या सगळ्या प्रकरणात नसतानाही त्याला अटक करण्यात आली. वनराज आंदेकरच्या हत्येत कुठेच माझे पती गणेश आंदेकर कोणत्याच व्हिडीओत दिसले नाहीत तरी देखील त्यांना अटक केली. आज एक वर्ष झालं ते शिक्षा भोगत आहेत. 

मलाच लाज वाटते.... 

आयुषच्या आईने आपला जन्म आंदेकर कुटुंबात झाल्याची लाज वाटते, असं म्हटलं आहे. आजोबा आणि माझ्या माहेरच्या लोकांकडेच गोविंदा वाढला. तो तिकडेच जास्त असाचा. असं असताना माझ्याच लोकांनी असं कसं केलं हा प्रश्न मला पडतो. मला लाज वाटते हे सांगायला की, ते माझे लोकं आहेत. खरंच मी एका गरीबाच्या घरात जन्मले असते तर बरं झालं असतं. 

मला भीती होती... 

आमचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. उगाच आम्हाला ओडलं गेलं. आम्हाला भीती होती. म्हणून मी मुलांना बाहेरही पाठवत नसे. पोलिसांना आम्हाला तशी काही माहिती दिली नव्हती. पण माझी मुलं कुठेच जात नव्हता. आयुष अर्णवला शाळेत आणि क्लासला सोडायला-आणायला जात असे. ते पण चौकात होते, चौकात पोलिस असतात. पण असं काही होईल असा मी विचारच केला नव्हता. 

