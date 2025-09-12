English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पुणे पोलिसांची मध्यरात्री कारवाई, बंडू आंदेकरच्या घरी सापडलं कोट्यवधीचं घबाड; 77 तोळे सोनं अन्...

Bandu Andekar Asset Seized: कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर याच्या घराची पोलिसांनी घेतलेल्या झडतीत कोट्यवधी रुपयांचा ऐवज हाती लागला आहे. मध्यरात्री पोलिसांनी कारवाई केली आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 12, 2025, 11:49 AM IST
Ayush Komkar murder case pune police seized gold and silver jewellery of bandu Andekar

Bandu Andekar Asset Seized: आयुष कोमकर हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेला कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर याला पोलिसांनी मोठा दणका दिला आहे. बंडु आंदेकरच्या घरातून कोट्यवधींचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.  आरोपी बंडू आंदेकर आणि त्याच्या साथीदारांवर गुरुवारी मकोका अंतर्गंत कारवाई करण्यात आली. तसंच, गुन्हे शाखेने आणखी एक झटका देत सोनं, रोकड, चांदी आणि जमीन व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहे. आंदेकरच्या घरात मोठं घबाड पोलिसांच्या हाती लागलं आहे. 

आयूष कोमकर खून प्रकरणात गुन्हे शाखेने आंदेकर टोळीच्या म्होरक्या आयुष कोमकर खून प्रकरणात गुन्हे शाखेने आंदेकर टोळीचा म्होरक्या सूर्यकांत उर्फ बंडूअण्णा आंदेकर यांच्या पुण्यातील घरावर छापा टाकला. या झाडाझडतीत ६७ लाखांचे दागिने, २ लाखांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. चांदी, मोटार, तसेच जमीन व्यवहाराशी संबंधित करारनामे, कर पावत्या व बँक कागदपत्रे असा कोट्यवधींचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. 

67 लाखांचे दागिने, 2 लाखांची रोकड

कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर याच्या घराची पोलिसांनी घेतलेल्या झडतीत कोट्यवधी रुपयांचा ऐवज हाती लागला आहे. पोलिसांनी तब्बल 67 लाखांचे सोन्याचे दागिने, चांदी, 2 लाख 50 हजार रुपयांची रोकड, एक अलिशान मोटार कार, विविध करारनामे आणि कर भरल्याच्या पावत्या, असा मोठा मुद्देमाल जप्त केला. याशिवाय आंदेकरने केलेल्या जमीन व्यवहाराच्या काही इसार पावत्याही पोलिसांना मिळाल्या आहेत.

काय आहे प्रकरण?

गृह कलहातून गुंड बंडू आंदेकर याने कट रचून स्वतःच्याच नातवावर हल्लेखोरांकडून गोळीबार केला. त्याच्यावर पिस्तुलातून गोळ्यांचा वर्षाव करीत महाविद्यालयीन तरुण आयुष ऊर्फ गोविंद गणेश कोमकर (19, रा. नाना पेठ) याचा खून केला. ही घटना गणेश विसर्जन पूर्वसंध्येला नाना पेठेत घडली. त्यानंतर आंदेकर हा ट्रॅव्हलने प्रवास करत कुटुंबाला घेऊन देव दर्शनाला गेला होता. याप्रकरणी गुन्हे शाखेने 8 जणांना अटक केली आहे. 

कुख्यात आंदेकरसह टोळीविरूद्ध मोक्का

पुणे, कौटुंबिक वादातून नातवाचा खून घडवून आणणार्‍या कुख्यात बंडू आंदेकर याच्यासह 13 जणांच्या टोळीविरूद्ध मोक्कानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. त्यासोबतच आंदेकरच्या अनधिकृत बांधकामांवरही कारवाई करण्यासाठी पोलिसांकडून महानगरपालिकेसोबत पत्रव्यवहार केला आहे. त्याद्वारे टोळीचा आर्थिंक कणा मोडण्यासाठी पोलिसांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. दरम्यान, गुन्ह्यात मदत करणार्‍या प्रत्येकाविरूद्ध कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.

FAQ

1) बंडू आंदेकर कोण आहे आणि त्याचा या प्रकरणाशी काय संबंध आहे?

सूर्यकांत उर्फ बंडूअण्णा आंदेकर (वय ६०/६४) हा आंदेकर टोळीचा म्होरक्या आणि कुख्यात गुंड आहे. तो या हत्येचा मुख्य सूत्रधार असल्याचा आरोप आहे. त्याने कुटुंबातील कलह आणि वनराज आंदेकर खून प्रकरणाच्या बदला म्हणून आयुषवर हल्ला चढवला. बंडूने चौकशीत स्वतःचा बचाव करत "मी माझ्या नातवाचा खून का करेन? मी केरळमध्ये होतो" असा दावा केला आहे.

2. पोलिसांनी बंडू आंदेकरच्या घरातून काय जप्त केले?

गुन्हे शाखेने बंडू आंदेकरच्या नाना पेठेतील डोके तालमीजवळील घरावर छापा टाकला. यात ६७ लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने, २.५० लाख रुपयांची रोकड, चांदीची वस्तू, एक अलिशान मोटारकार, जमीन व्यवहाराशी संबंधित करारनामे, इसार पावत्या, कर पावत्या आणि बँक कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. एकूण कोट्यवधींचा मुद्देमाल जप्त झाला, ज्यामुळे टोळीचा आर्थिक कणा मोडण्याचा प्रयत्न आहे.

3. या प्रकरणात किती जणांना अटक करण्यात आली आहे आणि कोण आहेत ते?

आतापर्यंत ८ जणांना अटक करण्यात आली आहे. यात बंडू आंदेकर, त्याचा मुलगा कृष्णा आंदेकर, पुतण्या शिवम आंदेकर, नातू स्वराज वाडेकर, तुषार वाडेकर, बंडूची विवाहित मुलगी वृंदावनी वाडेकर, अमन युसुफ पठाण उर्फ खान आणि यश सिद्धेश्वर पाटील यांचा समावेश आहे. एकूण ११ ते १३ जणांवर गुन्हा दाखल असून, पसार आरोपींचा शोध सुरू आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

