Pune Gang War : 'तो' रडत होता, अन् आयुष... बेसमेंटमध्ये 'त्या' दिवशी नेमकं काय घडलं? प्रत्यक्षदर्शीकडून नवी धक्कादायक माहिती

Ayush Komkar Murder Case News: पुण्यातील कोमकर आणि आंदेकर यांच्यातील गँगवॉर सध्या राज्यभरात चर्चेचा विषय आहे. गेल्यावर्षी माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांची हत्या झाली होता. त्यांच्या अंत्यदर्शनावेळीच आंदेकर टोळीने या खुनाचा बदला घेण्याची शपथ घेतली. याचाच बदला म्हणून आयुष कोमकरची 5 सप्टेंबर रोजी राहत्या घराच्या बेसमेंटमध्ये गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. या घटनेच्या प्रत्यक्षदर्शीने धक्कादायक खुलासा केला आहे.
वनराज आंदेकर प्रकरणातील मुख्य आरोपी गणेश कोमकर याचा 18वर्षीय मुलगा आयुष कोमकर उर्फ गोविंदा कोमकरचा 5 सप्टेंबर रोजी हत्या झाली. ही घटना नाना पेठेतील इमारतीच्या बेसमेंटमध्ये 13 गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. पोलिसांच्या तपासात हा खून आंदेकर टोळीने केल्याचं उघड झालं आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे आयुष कोमकरची हत्या त्याचे आजोबा आणि आंदेकर टोळीचा म्होरक्या सूर्यकांत उर्फ बंडू आंदेकर यांनी केल्याच उघड झालं. यासोबत 13 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या प्रकरणात प्रत्यक्षदर्शी म्हणजे आयुषचा लहान भाऊ अर्णव कोमकर याने धक्कादायक खुलासा केला आहे. 5 सप्टेंबर रोजी रात्री साडेसातच्या सुमारास लक्ष्मी कॉम्प्लेक्सच्या बेसमेंटमध्ये नेमकं काय घडलं याची सविस्तर माहिती दिली.
अर्णवने आपल्या आईला म्हणजे कल्याणी कोमकरला घडलेला प्रकार सांगितला. तो म्हणाला की, मी आणि दादा आपल्या एक्टिवा गाडीवरून पार्किंगमध्ये पोहोचलो मी गाडीवरुन खाली उतरलो आणि दादांनी गाडी पार्क केली. इतक्यात पाठीमागून दोन मुलं पळत आली दादाने त्यांच्याकडे पाहिलं लगेच त्यांनी त्यांच्याकडील बंदूक बाहेर काढून दादाला गोळ्या घातल्या', असं कल्याणी कोमकर यांनी सांगितलं आहे.
आयुष कोमकर हा कोण आणि त्याची हत्या कशी झाली?
आयुष उर्फ गोविंदा कोमकर हे १८ वर्षांचे तरुण होते, जे वनराज आंदेकर हत्याकांडातील मुख्य आरोपी गणेश कोमकर यांचे पुत्र होते. ५ सप्टेंबर २०२५ रोजी संध्याकाळी साडेसातच्या सुमारास पुण्यातील नाना पेठेतील लक्ष्मी कॉम्प्लेक्सच्या बेसमेंटमध्ये त्यांच्यावर १३ गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. ही हत्या आंदेकर टोळीने वनराज आंदेकरच्या खुनाचा बदला म्हणून केली असल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे.
वनराज आंदेकर हत्याकांड काय होते आणि त्याचा या प्रकरणाशी संबंध काय?
वनराज आंदेकर हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक होते. गेल्या वर्षी १ सप्टेंबर २०२४ रोजी पुण्यात त्यांची गोळ्या आणि कोयत्याने हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी गणेश कोमकर (आयुषचे वडील) तुरुंगात आहेत. वनराज यांच्या अंत्यदर्शनावेळी आंदेकर टोळीने बदला घेण्याची शपथ घेतली होती, ज्याचा परिणाम म्हणून आयुष कोमकरची हत्या झाली.
या हत्येमध्ये कोण-कोण आरोपी आहेत आणि पोलिस कारवाई काय?
या प्रकरणात आंदेकर टोळीचा म्होरक्या सूर्यकांत उर्फ बंडू आंदेकर, त्यांचा मुलगा कृष्णा आंदेकर यांच्यासह एकूण १३ जणांविरुद्ध समर्थ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी बंडू आंदेकर, त्यांची मुलगी वृंदावनी वाडेकर, दोन नातू, यश पाटील, अमित पाटोळे, तुषार वाडेकर, स्वराज वाडेकर यांसह सात जणांना अटक केली आहे. उर्वरित आरोपी फरार आहेत. हा कट वर्षभरापासून रचला जात होता आणि रेकी, टेहळणी, शस्त्र पुरवठा यात सहभागी होते.