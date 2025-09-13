English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पोलिसांनी बंडू आंदेकरच्या मुसक्या आवळल्या, संपत्ती जप्त केल्यानंतर आता उचलले मोठे पाऊल

Pune Crime Bandu Andekar: कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर याच्या घर झडतीमध्ये पोलिसांना कोट्यवधी रुपयांचे घबाड मिळून आले आहे. त्यानंतरही पोलिसांनी आंदेकर टोळीच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 13, 2025, 12:26 PM IST
पोलिसांनी बंडू आंदेकरच्या मुसक्या आवळल्या, संपत्ती जप्त केल्यानंतर आता उचलले मोठे पाऊल
Ayush komkar Pune Police raid on Bandu Andekar house also ban social media

Pune Crime News: गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यातील आंदेकर टोळी चर्चेत आहे. आयुष कोमकर हत्या प्रकरणात पोलिसांनी आंदेकर टोळीचा म्होरक्या बंदू आंदेकर याला अटक केली आहे. तर एककीडे गुन्हे शाखेने आंदेकरची संपत्ती जप्त केली आहे. तर आता पोलिसांनी आणखी एक कारवाई करत आंदेकर टोळीच्या मुसक्या आवळायला सुरुवात केली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

शुक्रवारी आंदेकर आणि त्याची तिसरी मुलगी वृंदावनी वाडेकरच्या घरी देखील पोलिसांनी धाड टाकलीय. या कारवाईत पुणे पोलिसांनी तब्बल 76 तोळे सोनं हस्तगत केलं असून आंदेकर कुटुंबं वापरत असलेल्या सर्व गाड्या देखील जप्त करून पोलीस ठाण्यात लावल्यात.

इतकंच नव्हे तर, जी मुलं आंदेकर टोळीसाठी इस्टांसारखी सोशल मीडिया अकाउंट चालवत होती. त्या मुलांना ही पोलिसांनी ताब्यात घेऊन ही सर्व अकाउंट्स बंद पाडायला भाग पाडलंय. यासोबतच आंदेकर कुटुंबाने काही अतिक्रमण केलं आहे का? याचीही विचारणा पालिकेकडे करत तेही पाडण्याची तयारी सुरू केली आहे. 

दरम्यान, कौटुंबिक वादातून नातवाचा खून घडवून आणणार्‍या कुख्यात बंडू आंदेकर याच्यासह 13 जणांच्या टोळीविरूद्ध मोक्कानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. त्यासोबतच आंदेकरच्या अनधिकृत बांधकामांवरही कारवाई करण्यासाठी पोलिसांकडून महानगरपालिकेसोबत पत्रव्यवहार केला आहे. त्याद्वारे टोळीचा आर्थिंक कणा मोडण्यासाठी पोलिसांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. 

आंदेकरच्या घरातून कोट्यवधींचा मुद्देमाल जप्त

कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर याच्या घराची पोलिसांनी घेतलेल्या झडतीत कोट्यवधी रुपयांचा ऐवज हाती लागला आहे. पोलिसांनी तब्बल 67 लाखांचे सोन्याचे दागिने, चांदी, 2 लाख 50 हजार रुपयांची रोकड, एक अलिशान मोटार कार, विविध करारनामे आणि कर भरल्याच्या पावत्या, असा मोठा मुद्देमाल जप्त केला. याशिवाय आंदेकरने केलेल्या जमीन व्यवहाराच्या काही इसार पावत्याही पोलिसांना मिळाल्या आहेत.

FAQ

1. आयुष कोमकर हत्याप्रकरण काय आहे आणि ते कधी घडले?

आयुष कोमकर (वय १९) ही पुण्यातील नाना पेठ परिसरातील तरुणाची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. हे प्रकरण आंदेकर-कोमकर टोळीयुद्धाशी जोडलेले आहे. हत्या ५ सप्टेंबर २०२५ रोजी संध्याकाळी घडली. आयुष हा गणेश कोमकरचा मुलगा असून, गणेश हा वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहे. आंदेकर टोळीने वनराजच्या हत्येचा बदला म्हणून ही हत्या केली.

2. आंदेकर टोळी कोण आहे आणि तिचा प्रमुख कोण?

आंदेकर टोळी ही पुण्यातील कुख्यात गुंडगिरी टोळी आहे, जी नाना पेठ परिसरात सक्रिय आहे. तिचा प्रमुख सूर्यकांत उर्फ बंडू आंदेकर (वय ६०) असून, तो कुख्यात गुंड म्हणून ओळखला जातो. टोळीने अनेक गुन्हेगारी कारवाया केल्या आहेत, ज्यात वनराज आंदेकरच्या हत्येचा बदला घेणे यांचा समावेश आहे.

3. आयुष कोमकर हत्याप्रकरणात कोणत्या कारवाया झाल्या आहेत?

पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने आंदेकर टोळीवर मोठी कारवाई केली आहे. आतापर्यंत ८ जणांना अटक करण्यात आली आहे, ज्यात बंडू आंदेकर, त्याची मुलगी वृंदावनी वाडेकर, नातू स्वराज वाडेकर, तुषार वाडेकर यांचा समावेश आहे. एकूण १३ जणांवर गुन्हा दाखल आहे. याशिवाय, महाराष्ट्र नियंत्रण कायद्यांतर्गत (मोका) कारवाई सुरू आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
pune newspune news todaypune crime newsandekar crime newsandekar toli

इतर बातम्या

मुंबईतील कोळीवाड्यांना मोठा दिलासा! पालकमंत्री आशिष शेलार य...

मुंबई बातम्या