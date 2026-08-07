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'मी तुझ्या वडिलांना मारलंय, आता तुझा नंबर,' राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते झिशान सिद्दीकींना धमकी; गँगस्टरने पाठवली व्हॉइस नोट

मुंबईतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) आमदार झिशान सिद्दीकी यांना जीवे मारण्याची धमकी मिळाल्याचं वृत्त आहे. बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणातील आरोपी आणि वॉन्टेड गँगस्टर झिशान अख्तर याच्या नावाने पाठवण्यात आलेल्या एका 'व्हायरल' सोशल मीडिया 'व्हॉइस नोट'द्वारे ही धमकी देण्यात आली आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 07, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:11 AM IST
'मी तुझ्या वडिलांना मारलंय, आता तुझा नंबर,' राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते झिशान सिद्दीकींना धमकी; गँगस्टरने पाठवली व्हॉइस नोट

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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