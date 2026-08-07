'मी तुझ्या वडिलांना मारलंय, आता तुझा नंबर,' राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते झिशान सिद्दीकींना धमकी; गँगस्टरने पाठवली व्हॉइस नोट

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिवंगज नेते बाबा सिद्दीकी यांचे पुत्र आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) आमदार झिशान सिद्दीकी यांना जीवे मारण्याची धमकी मिळाल्याचं वृत्त आहे. परदेशातू कारवाया करणारा गँगस्टर झिशान अख्तर याने ही धमकी दिल्याचं समजत आहे. झिशान अख्तर याने सोशल मीडियावर 'व्हॉइस नोट'त्या माध्यमातून ही धमकी दिल्याची माहिती आहे. अख्तर हा बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधारांपैकी एक आणि आरोपी असून, मुंबई गुन्हे शाखा व इतर तपास यंत्रणांच्या वॉण्टेडच्या यादीत आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हॉइस नोटमध्ये, गँगस्टरने बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येची जबाबदारी स्वीकारल्याचा दावा केला आहे आणि झिशान सिद्दीकी यांना धमकी दिली आहे. या व्हॉइस नोटमध्ये त्याने म्हटलं आहे की, "मी तुझ्या वडिलांना मारलं आणि आता तुझी पाळी आहे. तू माझ्या सर्व कामांमध्ये हस्तक्षेप करत आहेस. तुला जमेल तितकं गुन्हे शाखेकडे जा...मी तुझ्या विरोधात फतवा काढला आहे. तुझी सुरक्षा वाढव".
Latest Photograph of Wanted Accused Zeeshan Akhtar in the Baba Siddique Murder Case pic.twitter.com/LMxqcSebCf— Atulkrishan (@iAtulKrishan1) August 6, 2026
मुंबई पोलिसांच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, झिशान सिद्दीकी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने कथित धमकीबाबत कोणतीही अधिकृत तक्रार नोंदवलेली नाही. झिशान सिद्दीकी सध्या भारताबाहेर आहेत. व्हायरल होत असलेल्या ऑडिओ क्लिपची सत्यता पडताळण्यासाठी आणि ती कुठून आली याचा शोधण्यासाठी मुंबई गुन्हे शाखेने तांत्रिकदृष्ट्या तपास सुरू केला आहे. तसेच, झिशान सिद्दीकी भारतात परतल्यावर त्यांचा जबाब नोंदवला जाईल, असेही पोलीस सूत्रांनी सांगितले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी यांची 12 ऑक्टोबर 2024 रोजी गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. वांद्रे (खेरवाडी) येथे झिशान सिद्दीकी यांच्या कार्यालयाजवळ त्यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला. 66 वर्षीय बाबा सिद्दीकी यांच्यावर तीन हल्लेखोरांनी गोळीबार केला. उपचारादरम्यान त्यांचे निधन झाले. लॉरेन्स बिश्नोई गँगने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती
बाबा सिद्दीकी यांच्यावर दोन बंदुकीतून एकूण सहा राऊंड फायर करण्यात आले होते. त्यापैकी तीन गोळ्या बाबा सिद्दिकी यांच्या छातीत लागल्या. तर बाबा सिद्दिकी यांच्यासोबत असलेल्या एका व्यक्तीच्या पायाला लागली. तर दोन गोळ्या बाबा सिद्दिकी यांच्या कारवर लागल्या. बाबा सिद्दिकी यांची कार बुलेटप्रुफ असूनही गोळी काचेत घुसली होती.