  जयंत्यांना कर्कश्य डीजे लावून नुसत्या..., बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त राज ठाकरेंचे डोळ्यात अंजन घालणारे विचार

'जयंत्यांना कर्कश्य डीजे लावून नुसत्या...', बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त राज ठाकरेंचे डोळ्यात अंजन घालणारे विचार

Babasaheb Ambedkar Jayanti 14 April: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी आपल्या खास शैलीमध्ये बाबासाहेबांनी केलेल्या कामाचा आढावा घेतानाच त्याची सांगड सध्य परिस्थितीशी घातली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 14, 2026, 08:49 AM IST
'जयंत्यांना कर्कश्य डीजे लावून नुसत्या...', बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त राज ठाकरेंचे डोळ्यात अंजन घालणारे विचार
राज ठाकरेंनी सोशल मीडियावरुन व्यक्त केल्या भावना

Babasaheb Ambedkar Jayanti 14 April: भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आज 135 जयंती मोठ्या उत्साहामध्ये साजरी केली जात आहे. बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. अनेक राजकीय नेत्याकंडून बाबासाहेबांना अभिवादन करणाऱ्या पोस्ट करण्यात आल्या आहेत. मात्र यामध्ये मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी आपल्या खास शैलीत लिहिलेली पोस्ट चर्चेत आहे. सध्याच्या घडामोडींशी आंबेडकरांच्या जयंतीचा संदर्भ जोडून राज यांनी उत्तम भाष्य या पोस्टमधून केलं आहे. राज नेमकं काय म्हणालेत ते पाहूयात त्यांच्याच शब्दात अगदी जसच्या तसं...

आज भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती. त्यानिमित्त त्यांच्या स्मृतीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं विनम्र अभिवादन. 

भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार म्हणून बाबासाहेबांचं या देशासाठी दिलेलं योगदान अतुलनीयच आहे आणि या देशाच्या येणाऱ्या पिढ्या त्याबद्दल त्यांच्या ऋणात राहतील. 

पण आज जागतिक आणि देशांतर्गत घटनांमुळे रुपया जेंव्हा कमकुवत होत आहे त्यावेळेस, 'प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी, इट्स ओरीजीन अँड इट्स सोल्युशन्स' सारखा अभ्यासपूर्ण ग्रंथ लिहणारे, फक्त सामाजिक नाही तर अतिउत्तम आर्थिक समज असणारे बाबासाहेब आठवतात. ब्रिटिशांच्या धोरणांमुळे भारतीय रुपयाचं अवमूल्यन कसं झालं आणि त्याचा सामान्य भारतीयांच्या आयुष्यावर कसा खोल परिणाम झाला हे त्यांनी या ग्रंथात विशद केलं. यात त्यांनी मांडलेल्या सूचना या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या स्थापनेचा पाया आहेत. 

स्वातंत्र्यलढ्यातील नेत्यांना फक्त देशाला स्वातंत्र्य मिळायला हवं इतकीच आस नव्हती तर हे स्वातंत्र्य समाजाच्या तळापर्यंतच्या माणसाला लाभदायक झालं पाहिजे आणि त्याचा आर्थिक विकास देखील झाला पाहिजे. थोडक्यात सामाजिक दृष्टी आणि अर्थशास्त्राचा देखील त्यांचा उत्तम अभ्यास होता. बाबासाहेब हे त्या पिढीतले याबाबतीतले अग्रणी नेते. 

छत्रपती शिवाजी महाराज , बाबासाहेब आंबेडकर , महात्मा ज्योतीबा फुले , लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि अशा कितीतरी महान नेत्यांचे नुसते पुतळे उभे करणे, त्यांना जातीत पातीत विभागणे , त्यांच्या नावाने जाती धर्मात फूट पाडणे , त्यांच्या जयंत्या आणि पुण्यतिथ्यांना कर्कश्य डीजे लावून नुसत्या मिरवणुका काढणे या सारख्या गोष्टींमधून हे राज्य आणि राजकारणी बाहेर येतील तेव्हाच या महान लोकांना आपण श्रद्धांजली अर्पण करू शकतो !

नाहीतर ह्या महान व्यक्ती फक्त जयंत्या आणि पुण्यतिथ्यांना हार घालण्यापूरतेच उरतात आणि त्यांचा वारसा, त्यांचे विचार आपण आत्ताच्या सत्तापूपीसू राजकारण्यांसाठी पायदळी तुडवत राहू ! 

विकास म्हणजे सरकारी मदत, उड्डाणपूल आणि रस्ते इतकी मर्यादित कल्पना आत्ताची सरकारं रुजवत असताना, या सगळ्या वरवरच्या विकासाचा यत्किंचित फायदा नसलेला खूप मोठा वर्ग भारतात आहे. त्या वर्गाला प्रखर सामाजिक आणि आर्थिक भान असणाऱ्या बाबासाहेबांसारख्या महामानवाची, त्यांच्या समग्र दृष्टीची उणीव वारंवार भासत राहील ! 

बाबासाहेबांच्या स्मृतीस पुन्हा एकदा विनम्र अभिवादन," असं म्हणत राज यांनी पोस्टचा शेवट केला आहे. 

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

