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पालकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी बातमी! स्कुटीवरुन जात असताना आईच्या हातातून बाळ पडलं अन्...

वसईतून एक हृदयद्रावक घटना समोर येत आहे. पती आणि दीड वर्षांच्या बाळासोबत दुचाकीवरुन जात असताना आईच्या हातातून तिचे दीड वर्षांचे बाळ खाली पडले. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 10, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:26 PM IST
पालकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी बातमी! स्कुटीवरुन जात असताना आईच्या हातातून बाळ पडलं अन्...
Image Credit: baby girl falls from bike by mother hand Accident while tying hair in vasai

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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