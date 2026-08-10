/पालकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी बातमी! स्कुटीवरुन जात असताना आईच्या हातातून बाळ पडलं अन्...

वसईतून एक हृदयद्रावक घटना समोर येत आहे. पती आणि दीड वर्षांच्या बाळासोबत दुचाकीवरुन जात असताना आईच्या हातातून तिचे दीड वर्षांचे बाळ खाली पडले. धावत्या दुचाकीवरुन बाळ खाली पडल्याने ते गंभीर जखमी झाले. बाळाला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान बाळाचा मृत्यू झाला. या घटनेने परिसरात एकच हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नायगाव पूर्व येथे राहणारे योगेश भावसार हे शुक्रवारी त्यांची पत्नी आणि दीड वर्षांची मुलगी कृषा यांच्यासोबत स्कुटीवरुन जात होते. योगेश स्कुटर चालवत होते. तर त्यांची पत्नी मुलीला घेऊन मागे बसली होती. स्कुटीवरुन जात असताना अचानक जोरदार वारा सुटला आणि महिलेचे केस चेहऱ्यावर येऊ लागले. त्यामुळं चेहऱ्यावरील केस मागे घेण्याचा प्रयत्न करत होते.
प्रवासादरम्यान अचानक जोरदार वारा सुटल्याने महिलेच्या चेहऱ्यावर केस येऊ लागले. त्यामुळं मुलीला एका हाताने धरुन दुसऱ्या हाताने केस बांधण्याचे प्रयत्न तिने केला. त्याचवेळी तिचा तोल गेला आणि दीड वर्षांच्या कृषा थेट जमीनीवर पडली. धावत्या स्कुटरवरुन पडल्यामुळं कृषा गंभीर जखमी झाली.
मुलीला खाली पडलेले पाहताच पालकांनी तात्काळ गाडी थांबवली आणि तिला उचलले. मात्र तिच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. तेव्हा तिला तातडीने मुंबईतील केईएम रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारांदरम्यान कृषाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. शुक्रवारी उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. या घटनेने परिसरातून हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
धारावीत मात्र एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. धारावीत आई-वडिलांनीच दीड वर्षाच्या चिमुकल्याच्या मृत्यूचा बनात करून त्याला प्रत्यक्षात 1 लाख 5 हजार रुपयांना विकल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी मुलाची आई, वडील आणि एका महिला दलालविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या बाळाचा शोध पोलिस घेत आहेत.