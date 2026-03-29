तान्ह्या बाळाच्या घश्यात अडकली सेफ्टी पिन; पुढे काय झालं? जाणून घ्या

Ratnagiri News: लाहान मुलांची काळजी घेणं हे अत्यंत कठीण जबाबदाऱ्यांपैकी एक आहे. मात्र अनेकवेळी पालकांच्या दुर्लक्षामुळे किंवा इतर कारणांमुळे चिमुरड्यांचा जीव धोक्यात येतो. असाच एक प्रकार महाराष्टातील लहानशा शहरात घडला. केवळ 7 महिन्यांच्या बाळाच्या घशात सेफ्टी पिन अडकली. नंतर काय घडलं? जाणून घ्या...

प्रिती वेद | Updated: Mar 29, 2026, 03:46 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Ratnagiri News: रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूणमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. केवळ 7 महिन्यांच्या एका चिमुकलीच्या जीवावर आलेले संकट डॉक्टरांच्या तत्परतेमुळे टळले. सतत सर्दी-खोकल्याने त्रस्त असलेल्या या बाळाच्या तपासणीत काहीतरी वेगळे आढळल्याने कुटुंबीय चिंतेत होते. परिस्थिती नेमकी काय आहे, याचा शोध घेत असताना एक आश्चर्यकारक बाब समोर आली. या प्रकरणामुळे पालकांमध्येही जागरूकता वाढण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

एक्स-रेमध्ये उघड झाला धोकादायक प्रकार

बाळाला गेल्या 1 महिन्यापासून सर्दी आणि खोकल्याचा त्रास होत होता. औषधोपचार करूनही फरक पडत नसल्याने डॉक्टरांनी पुढील तपासणी करण्याचा सल्ला दिला. एक्स-रे काढल्यानंतर सर्वांनाच धक्का बसला, कारण बाळाच्या घशात एक उघडी सेफ्टी पिन अडकलेली दिसली. ही पिन अतिशय धोकादायक स्थितीत होती आणि कधीही आत सरकू शकत होती.

शस्त्रक्रियेपूर्वीच वाढली गंभीरता

डॉक्टरांनी तातडीने शस्त्रक्रियेचा निर्णय घेतला. मात्र, ऑपरेशन सुरू होण्याच्या आधीच ती पिन घशातून खाली सरकत अन्ननलिकेत पोहोचली. त्यामुळे परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची बनली. कोणतीही चूक जीवावर बेतू शकत होती, त्यामुळे संपूर्ण वैद्यकीय पथक सतर्क झाले.

तज्ञ डॉक्टरांचे कौशल्य ठरले निर्णायक

या नाजूक परिस्थितीत ईएनटी तज्ञ 'डॉ. राजीव' आणि 'डॉ. सीजा' यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी युसोफॅगोसकोपी या विशेष प्रक्रियेचा वापर करून ही पिन अत्यंत काळजीपूर्वक बाहेर काढली. शस्त्रक्रिया करताना प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा होता, पण डॉक्टरांनी अचूकता आणि संयम राखत यश मिळवले.

टीमवर्कमुळे वाचले बाळाचे प्राण

या संपूर्ण प्रक्रियेत भूलतज्ञ आणि बालरोग तज्ञांचीही महत्त्वाची भूमिका होती. त्यांच्या योग्य नियोजनामुळे आणि समन्वयामुळे शस्त्रक्रिया सुरक्षितपणे पूर्ण झाली. अखेर बाळ सुरक्षित असल्याची बातमी मिळताच कुटुंबीयांनी सुटकेचा निश्वास सोडला.

वालावलकर रुग्णालय पुन्हा ठरले देवदूत

चिपळूणमधील वालावलकर रुग्णालयाने या घटनेतून पुन्हा एकदा आपली विश्वासार्हता सिद्ध केली आहे. कोकणातील अनेक रुग्णांसाठी हे रुग्णालय आशेचा किरण ठरत आहे. अशा कठीण परिस्थितीतही डॉक्टरांनी दाखवलेले धैर्य आणि कौशल्य सर्वांसाठी प्रेरणादायी ठरले आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

