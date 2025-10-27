English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कर्जमाफीसाठी बच्चू कडू यांचे आंदोलन, नागपूरच्या मैदानात महाएल्गार

Farmer Loan Waiver: प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांच्या ट्रॅक्टर मोर्चाला होणार सुरुवात.शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफीसह विविध मागण्यासाठी उद्या मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूरला ट्रॅक्टर मोर्चा दाखल होणार.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 27, 2025, 09:34 PM IST
bacchu kadu agitation for loan waiver march tomorrow

Farmer Loan Waiver: शेतकरी कर्जमाफीसाठी बच्चू कडू नागपुरात मोर्चा काढणार आहेत. या मोर्चात मोठ्या संख्येनं शेतक-यांनी सहभागी व्हावं, असं आवाहन बच्चू कडू यांनी केलंय. मंगळवारी होणा-या या मोर्चात शेतकरी ट्रॅक्टरसह सहभागी होणार आहेत, पाहुयात.

संपूर्ण कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात मंगळवारी नागपुरात भव्य मोर्चा निघणार आहे. शेकडो ट्रॅक्टरसह शेतकरी नागपूरकडे रवाना झालेत..कर्जमाफीच्या मागणीसाठी शेतकरी नागपुरात धडक देणार आहे. निर्णय घेतल्याशिवाय माघारी परतणार नाही. मुक्काम करण्याची मानसिकता घेऊन शेतकरी नागपुरात धडकणार असल्याचं बच्चू कडू यांनी म्हटलंय. खापरी येथील केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेलगत असलेल्या मैदानावर महाएल्गार आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. संपूर्ण कर्जमाफी होईपर्यंत माघार घेणार नाही, असा निर्धार बच्चू कडू यांनी व्यक्त केलाय. बच्चू कडू मोर्चावर ठाम असले तरी भाजपला मात्र अद्यापही मोर्चा काढण्याची वेळ येणार नाही, असा विश्वास वाटतोय.

कडू यांच्या आंदोलनाला काँग्रेसचा पाठिंबा आहे

बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाला काँग्रेसनं पाठिंबा दिलाय...शेतकरी कर्जमाफीसाठी बच्चू कडू यांनी एल्गार पुकारलाय. काँग्रेसनं पाठिंबा दिल्यानंतर बच्चू कडू यांनी काँग्रेसचे आभार मानलेत.पकंज भोयर यांनी मात्र बच्चू कडू यांच्यावर निशाणा साधलाय...सत्तेत नसताना लोकांचं लक्ष वेधण्यासाठी अशी आंदोलनं केली जातात, असं भोयर यांनी म्हटलंय.

तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं होते. त्याच धर्तीवर हे आंदोलन केलं जाणार आहे. यामध्ये अन्न पाण्यासह ट्रॅक्टर धारक मोर्चेकरी सहभागी होतील. त्यासोबतच मेंढपाळ आपल्या शेळ्या-मेंढ्यांसह सहभागी होणार आहेत. परिणामी अनिश्चित कालावधीसाठी हे आंदोलन चालणार असल्यानं प्रशासन आणि सरकारसाठी अडचण ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

