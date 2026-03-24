VIDEO : 'I Would Like To Say... तेव्हाच तुम्ही इथे या', भोंदू खरातची भविष्यवाणी ऐकताच बच्चू कडूंनी थेट पाय धरले

Ashok Kharat And Bacchu Kadu Video : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरातला बलात्काराच्या गुन्ह्याखाली अटक झाल्यानंतर दररोज नवंनवे खुलासे होते आहेत. त्याच्याबद्दलचे असंख्य अश्लील व्हिडीओ आणि धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या भोंदूबाब नाही तर दहा तोंडी रावण म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. भविष्य सांगण्याच्या नावाखाली महिलांसोबत लैंगिक अत्याचार, गर्भवती महिला असो लहान मुलगी त्याच्या किळसवाणी कृत्यातून कोणी वाचलं नाही. जमिनीसाठी एकाची हत्या केल्याचा आरोपही अशोक खरात करण्यात आला आहे.
अशोक खरातचा संबंध महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांशी असल्याचेही समोर आलं आहे. रुपाली चाकणकर यांनी भोंदूबाबाचे पाय धुतानाचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर बच्चू कडू खरातच्या पाया पडल्याचा व्हिडीओ सोसल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
खरात आणि बच्चू कडू् यांच्या व्हिडीओमध्ये भोंदूबाबा फाडफाड इंग्रजी बोलताना दिसत आहे. खरात बच्चू यांना उद्देशून म्हणाले की, I would like to say, मला तुम्हाला एकच गोष्ट म्हणायची आहे, जेव्हा तुम्ही भाजपमध्ये मंत्री असाल तेव्हा तुम्ही इथे या... त्यावर बच्चू कडू हे लगेचच म्हणाले की, ठीक आहे, आणि ते थेट अशोक खरातच्या पाया पडले. हे सर्व प्रकार व्हिडीओमध्ये कैद झाला. आता अशोक खरातचे कारनामे बाहेर येत असताना बच्चू कडूंचा हा व्हिडीओदेखील समोर आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार हा व्हिडीओ दोन वर्षांपू्र्वीचा आहे, असं सांगण्यात आलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे 2022 च्या महाविकास आघाडी सरकारच्या बंडखोरीच्या वेळीचा हा व्हिडीओ असल्याचे बोलं जातंय. जेव्हा एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंडखोरी केली होती, तेव्हा बच्च कडू शिंदेंच्या गटासोबत गुवाहाटीला गेले होते. पण त्यावेळी शिंदे - फडणवीस सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळाले नाही. त्यामुळे बच्चू कडू नाराज झाले होते.
दरम्यान, झी24 तासने बच्चू कडू यांना संपर्क केले तेव्हा ते म्हणाले की, जेव्हा आम्ही कुठे जातो तेव्हा कार्यकर्ते आम्हाला घेऊन जातात. आम्ही तिथे गेलो तिथे मंदिर होतं, दर्शन घेतलं. तिथे आम्हाला खरात भेटले आणि त्यांनी सत्कार केला. शाल श्रीफळ दिलं, मोठा माणूस असेल तर आपण पाया पडतो ना. त्यात काय एखादा साधा माणूस पण असेल तरीही आपण पाया पडतो. आम्ही समाजात वावर असतो, तेव्हा समाजाचे मनं जपायचं असतं.
जर माहिती असतं हा भोंदूबाबा आहे तर आम्ही गेलोच नसतो. तेव्हा काय आम्हाला माहिती नव्हतं तो खरात काय आहे कोण आहे. कधी कधी कार्यकर्त्याच्या आग्रहासाठी तिथे जावं लागतं. तिथे गेलं की चांगलं होईल असा कार्यकर्त्याचा विश्वास असतो. आपल्याला माहिती असतं असं करून काही चांगलं होतं नसतं. पण कार्यकर्त्यांचं मनं जपायसाठी जावं लागतं, असं स्पष्टीकरण बच्चू कडू यांनी खरातसोबतच्या व्हिडीओबद्दल दिलं.