शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या बच्चू कडू यांच्या 'त्या' वक्तव्याची महाराष्ट्राच्या राजकारणात जोरदार चर्चा

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री व्हावे यासाठी प्रार्थना करणार असल्याचं बच्चू कडू यांनी म्हटलंय. भाजपनं मात्र यावरून बच्चू कडू यांच्यावर पलटवार केला. कडू यांच्या या वक्तव्यानं विविध चर्चांना तोंड फुटल आहे.
Bacchu Kadu On Eknath Shinde : काही दिवसांपूर्वीच शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या बच्चू कडू यांच्या एका वक्तव्याची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे.आमदार बच्चू कडू यांनी एकनाथ शिंदेंच्या मुख्यमंत्रीपदाबाबत पुन्हा एकदा भाष्य केले. शिंदे अर्ध्या रात्री मदतीला धावून येतात. अशा ताकदीचा नेता राज्याचा मुख्यमंत्री व्हावा, असं प्रत्येकाला वाटतं, असं विधान बच्चू कडू यांनी केले. इतकंच नाही तर एकनाथ शिंदेंच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी प्रार्थना करू, असंदेखील त्यांनी म्हटलंय.
बच्चू कडू यांच्या या वक्तव्यानंतर भाजपनं कडू यांना खडेबोल सुनावलेत. बच्चू कडू यांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षेवर भाजपनं प्रत्युत्तर दिलंय. ज्या मालकानं नोकरी दिली त्यांचं गुणगान बच्चू कडू यांना करावंच लागणार, असा टोला भाजप प्रवक्ते शिवराय कुलकर्णी यांनी लगावलाय. दरम्यान, सचिन अहिर यांनीही बच्चू कडूंवर शेलक्या शब्दात प्रहार केला. इतक्या लवरकर बच्चू कडू असं काही बोलतील वाटलं नव्हतं, असं अहिर यांनी म्हटलंय. अधिवेशनात बच्चू कडू शेतकरी आणि दिव्यांगांच्या प्रश्नांवर किती आक्रमक होतात, ते आम्ही बघू, असंही अहिर यांनी म्हटलंय. बच्चू कडू यांनी महायुतीतील वातावरण खराब करू नये असा सल्ला नितेश राणेंनी बच्चू कडूंना दिलाय. यासह, सगळ गोड सुरू असताना त्यांनी कडूपणा आणू नये असा टोला देखील नितेश राणेंनी लगावला.
शिवसेनेला शेतकऱ्यांबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे. विभागनुसार पीक पद्धती बदलत आहे. त्यामुळे विभागनुसार शिवसेनेने शेतकऱ्यांचे धोरण तयार केले पाहिजे. शिवसेनेने धोरण तयार केले तर त्या शेतकरी धोरणावर सरकारला कसे घेऊन जाता येईल. हे ठरवता येईल. असे म्हणत आमदार बच्चू कडू यांनी शिवसेनेला घरचा आहेर दिला आहे
आमदार बच्चू कडू हे आज पंढरपुरात आले होते. पंढरपुरात आल्यावर आमदार बच्चू कडू यांनी शेतकरी धोरणाविषयी बोलत असताना. शिवसेनेने शेतकरी धोरण स्पष्ट करावे अशी थेट आणि स्पष्ट मागणी केली आहे.
तसेच , आपण आज विठ्ठलाचे दर्शन घेऊन विठ्ठलाकडे इतकेच प्रार्थना केली आहे. की सरकारला आणि मुख्यमंत्र्यांना शेतकऱ्या प्रतीच्या भावना चांगल्या आल्या पाहिजेत. ही प्रार्थना असल्याचेही आमदार बच्चू कडू म्हणाले
एकनाथ शिंदे साहेब हे रात्री दोन वाजता सामान्यांसाठी दरवाजा उघडणारे नेते आहेत. त्यामुळे अशा ताकतीचा नेता राज्याचा मुख्यमंत्री व्हावा. सध्या सर्वेक्षण जरी केले तरी पुन्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच व्हावेत. असे प्रत्येकाला वाटते. त्यामुळे देवाला सकाळी घालण्यापेक्षा आपण जनतेच्या पुढे जाऊन एकत्रित एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी प्रार्थना करू असेही यावेळी बच्चू कडू म्हणाले.