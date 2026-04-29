Bachchu Kadu Eknath Shinde : '...तर आम्ही शिंदेंचे पाईक म्हणून राहू', चर्चेआधीच असं का म्हणाले बच्चू कडू?

एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत बच्चू कडू त्यांची प्रहार संघटना विलीन करणार असल्याच्या चर्चांनी जोर धरताच खुद्द कडू यांनी काही गोष्टी स्पष्ट केल्या. आपण तत्त्वं आणि मुद्द्यांना धरून चालणारा माणूस असून, पद मागणाऱ्यांपैकी नसल्याचच त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना स्पष्ट केलं. मुंबईत, 29 एप्रिल रोजी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी हे वक्तव्य केलं. 

सायली पाटील | Updated: Apr 29, 2026, 12:30 PM IST
Bachchu Kadu Eknath Shinde : '...तर आम्ही शिंदेंचे पाईक म्हणून राहू', चर्चेआधीच असं का म्हणाले बच्चू कडू?
Bachchu Kadu Eknath Shinde Shiv Sena : एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत बच्चू कडू त्यांची प्रहार संघटना विलीन करणार असल्याच्या चर्चांनी जोर धरताच खुद्द कडू यांनी काही गोष्टी स्पष्ट केल्या. आपण तत्त्वं आणि मुद्द्यांना धरून चालणारा माणूस असून, पद मागणाऱ्यांपैकी नसल्याचच त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना स्पष्ट केलं. मुंबईत, 29 एप्रिल रोजी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी हे वक्तव्य केलं. 

'...तर आम्ही त्यांचे पाईक म्हणून राहू' 

आमचे मुद्दे फार महत्त्वाचे आहेत असं म्हणताना शिंदेंनी आपल्याला विधानपरिषदेवर नेलं तर आम्ही त्यांचे पाईक म्हणून राहू, मेहनतीनं काम करू, प्रामाणिकपणे लढू, शिवसेना किती वाढवायचीय तोसुद्धा प्रयत्न करू असं कडू म्हणाले. मात्र, मुळात हा मुद्दाच नसून, . 'याहूनही महत्त्वाचा विषय आहे, की आम्ही जितकं मायबापांना मानतो तेवढंच आम्ही दिव्यांग आणि शेतकरी मजुरांना मानतो. आमच्यासाठी ते देवासमान आहेत. त्यांच्यासाठी जर एखादी मोठी संघटना, पक्ष त्या मुद्त्याच्या बाजूनं उभा राहत असेल तर मग आता सर्व चर्चेतूनच होईल ना. पण आता चर्चेचा निरोप येतो की नाही हा मोठा प्रश्न आहे', असाच प्रश्नार्थक सूर आळवला. 

आपण पद मागणाऱ्यांपैकी नाही... 

'आपण पद मागितलंच नाही. मुळात पद मागणारा बच्चू कडू नाही. पद मागणारा बच्चू कडू असता तर विधानसभेच्या आधी अॅडजस्टमेंट नसती केली? आम्ही युती केली नसती? मला एक जागा दिली नसती? तेवढी लायकी नाही का बच्चू कडूची? 'हम खुद के राजा है...' असं म्हणत उदय सामंत यांच्याशी फोनवर त्रोटक बोलणं झाल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. आता पत्रकार परिषदेनंतर काही निरोप आलाच तर भेटायला जाऊ असंही सूचक वक्तव्य कडू यांनी केलं. 

विलिनीकरण असो किंवा आणखी काही, चर्चेशिवाय काहीच होत नाही. आताची चर्चा ही किंतू परंतूवर आहे हे लक्षात घ्या हीच बाब कडूंनी अधोरेखित केली. 

मी जुना शिवसैनिकच होतो, असं का म्हणाले बच्चू कडू?

'मी जुना शिवसैनिकच होतो. शिवसेनेच्या बंडखोरीतून प्रहार. कोणाचाही पाठिंबा नाही, कायम तटस्थ भूमिका. मागच्या वेळीसुद्धा दोन जागा द्या म्हणता आलं असतं. अतिशय प्रामाणिकपणे आणि तत्त्वाला धरून, सामान्य माणसासाठी काम केलं. सामान्य माणसाचा भिडू बच्चू क़डू हा नारा हा आमच्या कामामुळं तयार झाला आहे. जनतेपर्यंत जाणारा बच्चू कडू नेत्यापर्यंत का जातो, त्याचं कारणही जनताच आहे. या देशातलं राजकारण जात-पाच- धर्माच्या तत्त्वावर चालतं आणि काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला मागे जावं लागतं. कारण, लोकं जातीपातीच्या राजकारणामागं मेंढरासारखे जातात. मात्र विलिनीकरणाची चर्चा ही बातमीतूनच निर्माण झाली आहे', असं सांगत प्रस्तावाची माहिती मलाही माध्यमांकडूनच मिळाल्याचं बच्चू कडू यांनी स्पष्ट केलं. 

दरम्यान, माध्यमांशी संवाद साधण्याची सुरुवात करत असतानाच त्यांनी माध्यमं आणि एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले. दिव्यांग मंत्रालय आणि त्यानंतरचे शासन निर्णय या कामांकडे त्यांनी लक्ष वेधत शिंदे हे शब्दाचे पक्के असल्याचंही म्हणत नजरा वळवल्या. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

