Marathi News
बच्चू कडूंच्या दाव्यानं राजकीय वर्तुळात खळबळ, मतांच्या चोरीच्या आरोपांनंतर मोठं विधान

Bachchu Kadu : प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी आमदार बच्चू कडू यांच्या एका दाव्यानं राजकीय वर्तुळात खबळबळ माजली आहे. 

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 17, 2025, 07:54 PM IST
Bachchu Kadu : प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी आमदार बच्चू कडू यांच्या एका दाव्यानं राजकीय वर्तुळात खबळबळ माजली आहे. राहुल गांधी यांच्या मतांच्या चोरीच्या आरोपांनंतर बच्चू कडू यांनी देखील एक मोठं विधान केलं आहे. 

दरम्यान, बच्चू कडू यांनी केलेल्या या विधानाचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चांगलाच समाचार घेतल्याचे दिसत आहे. काय म्हणालेत बच्चू कडू पाहुयात यासंदर्भातला आमचा हा स्पेशल रिपोर्ट.

बच्चू कडू यांचा गौप्यस्फोट अन् अजितदादांचं उत्तर

देशभरात सध्या मतचोरीच्या मुद्यावरून चांगलचं वातावरण तापलं आहे. अशातच आता आमदार बच्चू कडू यांनीही एक खळबळजनक वक्तव्य केलं आहे. विधानसभा निवडणुकीत न मिळणारी 10 हजार मतं गायब करण्याची ऑफर देण्यात आली होती असा खळबळजनक गौप्यस्फोट बच्चू कडू यांनी केला आहे. 

याबाबतचे पुरावे गोळा करुन ते सादर करणार असल्याचंही बच्चू कडू यांनी म्हटलं आहे. बच्चू कडू यांच्या या दाव्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाष्य केलं आहे. लोकसभेचा निकाल आम्ही स्वीकारला. पराभूत मानसिकतेमधून असे आरोप सुरू असल्याचं अजितदादांनी म्हटलं आहे.

शिवसेना ठाकरे पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी बच्चू कडू यांच्या सुरात सूर मिळवला आहे. देशात मतचोरीचा प्रकार झाला असून अचानक मतदान कसं वाढलं असा सवाल अंबादास दानवे यांनी केला आहे.

बच्चू कडू यांनी ती ऑफर कुणी दिली? 

राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक आयोगाला गंभीर सवाल विचारले होते. निवडणूक प्रक्रियेत घोटाळा झाला असून मतचोरी झाल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर बच्चू कडू यांनी हे वक्तव्य केल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे.

 आता बच्चू कडू यांनी पुरावे गोळा करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे बच्चू कडू यांना ती ऑफर कुणी दिली होती असा प्रश्न आता विचारला जातो आहे.

FAQ

बच्चू कडू यांनी काय खळबळजनक विधान केले?

बच्चू कडू यांनी विधानसभा निवडणुकीत न मिळणारी 10 हजार मतं गायब करण्याची ऑफर त्यांना मिळाल्याचा गौप्यस्फोट केला.

हे विधान कधी आणि कुठे केले गेले?

हे विधान 17 ऑगस्ट 2025 रोजी प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी आमदार बच्चू कडू यांनी राजकीय वर्तुळात मांडले.

बच्चू कडू यांनी पुरावे देण्याबाबत काय म्हटले?

बच्चू कडू यांनी या दाव्यासाठी पुरावे गोळा करून लवकरच सादर करणार असल्याचा इशारा दिला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
vote manipulation allegationsbachchu kadu election claimssharad pawar election guaranteeelection commission criticismRahul Gandhi

