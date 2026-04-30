Exclusive : शिंदेंचं नेतृत्त्वं, शिवसेनेत प्रवेश; मग प्रहारचं काय? बच्चू कडूंनी सगळंच सांगितलं

Bachchu Kadu on Eknath Shinde Shiv Sena : प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू शिवसेनेतू विधान परिषदेसाठी अर्ज भरणार हे आता निश्चित झालं असतानाच संघटनेबाबत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. शिवसेनेत प्रवेश करत असलात तरी प्रहार सेना विलीन होणार नाही वक्तव्य करम्यासंदर्भात बच्चू कडू यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. झी 24 तासशी संवाद साधताना आपण शिवसेनेतून बंड करून शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवरूनच बाहेर निघालेलो आणि आता पुन्हा शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरूनच शिवसेनेत परत जात असल्याचं ते म्हणाले.
'शिवसेनेचा हा धनुष्यबाण शेतकरी, मजुर आणि दिव्यांगांसाठी उचलू पाहत आहे. कोंडीत सापडलेला शेतकरी कसा सुटेल याचा विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. ही भलीमोठी ताकद शेतकरी आणि दिव्यांग बांधवांना कशी भेटेल यासाठी प्रयत्न करू पाहत आहे' असं ते म्हणाले.
प्रहार संघटना ही एक सामाजिक संघटना म्हणून कायम राहील, ती राजकीय राहणार नाही. आता राजकीय प्रवास शिवसेनेतून शिंदेंच्या नेतृत्त्वाखाली होणार असल्याचं कडू यांनी स्पष्ट केलं. एक सामाजित संघटना म्हणून प्रहार तितक्याच बळकटीनं काम करेल, अशी हमी त्यांनी दिली. बिगर राजकीय लोकांसाठी ही संघटना कार्यरत असेल यावर त्यांनी भर दिला.
काही मुद्द्यांवर चर्चा झाल्या, होकार मिळाला आणि त्या मुद्द्यांवर मिळून लढू अशा शब्दांवर चर्चा झाल्याचं कडू यांनी सांगितलं. शिंदेंचा स्वभाव सेवाभावी असून त्यांच्या भूमिका स्पष्ट असल्यानं हा निर्णय घेतला आणि ही मुद्द्याची लढाई शिवसेनेपासून सुरू होत असेल तर त्याच्यासारखा आनंद नाही असंही ते म्हणाले.
शिवसेनेनं काय आश्वासन दिलं? असा प्रश्न विचारला असता आपली मुद्द्यांवरच चर्चा झाली. इतकी वर्षे काम करून चळवळीतल्या माणसाला राजकीय यश मात्र मिळत नाही, असं सांगत जनतेनं नाकारल्यानं नेतृत्त्वं स्वीकारण्याची वेळ आता आमच्यावर आली आहे, ही नाण्याची दुसरी बाजू त्यांनी समोर आणली. आपण कधीही व्यक्तिगत फायद्याचा विचार केला नाही असं म्हणत मंत्रीपदाबाबतच्या प्रश्नाचं उत्तर त्यांनी मुद्द्यांच्याच दिशेनं वळवलं.
बच्चू कडू विधान परिषद निवडणुकीसाठी शिवसनेकडून अर्ज दाखल करत असून, त्यासाठी पक्ष विलीनिकरणाची भूमिका शिवसेनेकडून मांडण्यात आली. मात्र पक्षाच्या विलीनीकरणासंदर्भात कडूंची वेगळी मतं असून, लवकरच त्यांच्या मंत्रिमंडळ प्रवेशाचीही शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.