Exclusive : शिंदेंचं नेतृत्त्वं, शिवसेनेत प्रवेश; मग प्रहारचं काय? बच्चू कडूंनी सगळंच सांगितलं

Bachchu Kadu on Eknath Shinde Shiv Sena : बच्चू कडू शिवसेनेतील प्रवेशामुळं चर्चेत आले असून, पक्ष प्रवेश केल्यानंतरही प्रहार संघटना कायम ठेवणार या भूमिकेवर ते ठाम आहेत. ते नेमकं काय म्हणाले? पाहा....   

सायली पाटील | Updated: Apr 30, 2026, 10:27 AM IST
Bachchu Kadu to join Eknath Shinde Shiv Sena party prahar will work as a social welfare organisation

Bachchu Kadu on Eknath Shinde Shiv Sena : प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू शिवसेनेतू विधान परिषदेसाठी अर्ज भरणार हे आता निश्चित झालं असतानाच संघटनेबाबत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. शिवसेनेत प्रवेश करत असलात तरी प्रहार सेना विलीन होणार नाही वक्तव्य करम्यासंदर्भात बच्चू कडू यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. झी 24 तासशी  संवाद साधताना आपण शिवसेनेतून बंड करून शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवरूनच बाहेर निघालेलो आणि आता पुन्हा शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरूनच शिवसेनेत परत जात असल्याचं ते म्हणाले. 

'शिवसेनेचा हा धनुष्यबाण शेतकरी, मजुर आणि दिव्यांगांसाठी उचलू पाहत आहे. कोंडीत सापडलेला शेतकरी कसा सुटेल याचा विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. ही भलीमोठी ताकद शेतकरी आणि दिव्यांग बांधवांना कशी भेटेल यासाठी प्रयत्न करू पाहत आहे' असं ते म्हणाले. 

प्रहार संघटनेचं भविष्य काय? 

प्रहार संघटना ही एक सामाजिक संघटना म्हणून कायम राहील, ती राजकीय राहणार नाही. आता राजकीय प्रवास शिवसेनेतून शिंदेंच्या नेतृत्त्वाखाली होणार असल्याचं कडू यांनी स्पष्ट केलं. एक सामाजित संघटना म्हणून प्रहार तितक्याच बळकटीनं काम करेल, अशी हमी त्यांनी दिली. बिगर राजकीय लोकांसाठी ही संघटना कार्यरत असेल यावर त्यांनी भर दिला. 

24 तासांत आज वेगळा निर्णय का? 

काही मुद्द्यांवर चर्चा झाल्या, होकार मिळाला आणि त्या मुद्द्यांवर मिळून लढू अशा शब्दांवर चर्चा झाल्याचं कडू यांनी सांगितलं. शिंदेंचा स्वभाव सेवाभावी असून त्यांच्या भूमिका स्पष्ट असल्यानं हा निर्णय घेतला आणि ही मुद्द्याची लढाई शिवसेनेपासून सुरू होत असेल तर त्याच्यासारखा आनंद नाही असंही ते म्हणाले. 

शिवसेनेनं काय आश्वासन दिलं? असा प्रश्न विचारला असता आपली मुद्द्यांवरच चर्चा झाली. इतकी वर्षे काम करून चळवळीतल्या माणसाला राजकीय यश मात्र मिळत नाही, असं सांगत जनतेनं नाकारल्यानं नेतृत्त्वं स्वीकारण्याची वेळ आता आमच्यावर आली आहे, ही नाण्याची दुसरी बाजू त्यांनी समोर आणली. आपण कधीही व्यक्तिगत फायद्याचा विचार केला नाही असं म्हणत मंत्रीपदाबाबतच्या प्रश्नाचं उत्तर त्यांनी मुद्द्यांच्याच दिशेनं वळवलं. 

बच्चू कडू विधान परिषद निवडणुकीसाठी शिवसनेकडून अर्ज दाखल करत असून, त्यासाठी पक्ष विलीनिकरणाची भूमिका शिवसेनेकडून मांडण्यात आली. मात्र पक्षाच्या विलीनीकरणासंदर्भात कडूंची वेगळी मतं असून, लवकरच त्यांच्या मंत्रिमंडळ प्रवेशाचीही शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

