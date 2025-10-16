शिंदेंच्या होमपीचवर महायुतीत कोल्डवॉर? ठाण्यात स्वबळाच्या बेटकुळ्या

मुंबई : महायुतीत ठाण्यावरुन कलह होण्याची शक्यता आहे. ठाणे महापालिकेत शिवसेनेनं स्वबळावर लढावं अशी मागणी शिवसेनेच्या पदाधिका-यांनी केल्याची माहिती समोर आलीय. खुद्द एकनाथ शिंदेंनी या मागणीवर नाराजी व्यक्त केलीये. तर भाजपनंही शिवसेनेला कानपिचक्या दिल्यात. शिवाय भाजपनंही ठाण्यात स्वबळाचा नारा दिलाय.
ठाणे महानगरपालिका निवडणुकांआधी महायुतीत कमालीचे विसंवादी सूर निर्माण झाल्याचं दिसतंय. ठाण्यातील शिवसेना नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांची संघटनात्मक निवडणुकीच्या पूर्व तयारीसाठी बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये भाजपबद्दल नाराजीचा पाढा वाचण्यात आला. भाजपचे पदाधिकारी शिवसेना नगरसेवक पदाधिकारी करत असलेल्या विकासकामांमध्ये अडथळे आणत असल्याच्या तक्रारी यावेळी करण्यात आल्या. ठाणे महापालिका स्वबळावर लढा, अशी मागणी नगरसेवक तसेच शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी खासदार नरेश मस्के यांच्याकडे केलीय.
ठाण्य़ात शिवसेनेने एकला चलो रेचे संकेत दिल्यानंतर भाजपनंही लगेच इच्छुक उमेदवारांची बैठक घेतली. ठाणे भाजपच्या 18 मंडळातून 416 इच्छुकांनी या कार्यशाळेमध्ये सहभाग घेतला. या बैठकीत अबकी बार 70 पार, महापौर भाजपचाच होणार अशी भूमिका भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडली.
गेल्या काही दिवसांमध्ये ठाण्यात भाजप आणि शिवसेनेत कलगीतुरा रंगला आहे. ठाण्यामध्ये वनमंत्री गणेश नाईक यांनी लक्ष घातलं असून शिंदे पिता पुत्रावर सडकून प्रहार सुरु केलाय. त्यातच आता या दोन्ही पक्षांनी एकला चलो रे चा नारा दिलाय. त्यामुळे शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यातच महायुतीत मिठाचा खडा पडणार का याबाबत चर्चा रंगल्या आहेत.
शिवसेनेने स्वबळावर लढण्याची मागणी का केली?
उत्तर: शिवसेना (शिंदे गट) नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत (नरेश म्हस्के यांच्या उपस्थितीत) भाजप पदाधिकाऱ्यांवर विकासकामांमध्ये अडथळे आणल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. ठाणे महापालिकेत स्वबळावर लढावे, अशी मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांच्याकडे करण्यात आली. यामुळे 'एकला चलो रे' चा नारा देण्यात आला, जो महायुतीतील मतभेदांना अधोरेखित करतो.
भाजपची ठाणे निवडणुकीतील भूमिका काय आहे?
उत्तर: भाजपने ठाण्यातील १८ मंडळांतून ४१६ इच्छुक उमेदवारांची कार्यशाळा घेतली, ज्यात 'अबकी बार ७० पार' आणि महापौरपद भाजपचं असा ठाम नारा देण्यात आला. आमदार संजय केळकर यांनी महापौरपद भाजपचं व्हावं, अशी इच्छा व्यक्त केली असून, जनता ठरवेल, असं म्हस्के यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. भाजप स्वबळावर लढण्याची तयारी करत असल्याचं दिसतंय.
एकनाथ शिंदेंनी या मागणीवर काय प्रतिक्रिया दिली?
उत्तर: एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेच्या स्वबळावर लढण्याच्या मागणीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. महायुतीतील एकजुटीला धक्का बसू नये, असं त्यांचं मत आहे. मात्र, ठाण्यातील अंतर्गत तणावामुळे शिंदेंच्या नेतृत्वाला आव्हान निर्माण झालं असून, पक्षांतर्गत पदाधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेवर त्यांनी कानपिचक्या दिल्या आहेत.