खवय्यांचा हिरमोड होणार! मासळीच्या किंमतीत वाढ होणार, ऑक्टोबरपासून इतक्या रुपयांनी महागणार

Fish Price Will Hike: नवरात्र सुरू झाल्यानंतर मासळी स्वस्त होते. मात्र यंदा मच्छी महागणार आहे. मच्छी साठवण्यासाठी वापरण्यात येणारा बर्फाच्या दरात वाढ होणार आहे. याचाच परिणाम मासळीच्या दरावर होणार आहे. मासळी विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील सुमारे 5 टक्के हिस्सा बर्फाच्या खरेदीसाठी खर्च करावा लागतो. त्यामुळं बर्फाच्या दरात वाढ झाली तर मासळीचे दरदेखील वाढतील, असं मत्स्यव्यवसायिकांनी सांगितलं आहे.
दोन दिवसांपूर्वी मच्छीमार संघटना आणि बर्फ विक्रेत्यांच्या बैठकीत बर्फाच्या किंमतीत प्रतिटन 65 रुपये दरवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मच्छीमार संघटना आणि बर्फ विक्रेत्यांमध्ये याबाबत एकमत होत नव्हते. दरम्यान, बैठकीत झालेल्या ठरावानुसार ही दरवाढ 1 ऑक्टोबरपासून लागू होईल. ससून डॉक, भाऊचा धक्का याचबरोबर करंजा बंदर येथे मोठ्या प्रमाणात मासळीची खरेदी विक्री होते.
मासळी पकडण्यासाठी जाणाऱ्या बोटी आठ दिवस समुद्रात असतात. आठ दिवस पुरेल इतका बर्फसाठा त्यांना बोटीत करावा लागतो. त्यामुळे बर्फाचे वाढीव दर मच्छिमारांना परवडणारे नाहीत, असे मत मासळी विक्रेत्यांनी व्यक्त केले होते. मात्र, वीज दरवाढीमुळे बर्फ उत्पादकांना तोटा सहन कारावा लागत असल्याने मच्छीमार आणि बर्फ विक्रेत्यांमध्ये एकमत झाले. यामुळे 1 ऑक्टोबरपासून मासळी खरेदी करण्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.
सध्या बाजारात प्रती सुरमईचा दर 600 ते 1000 रुपये आहे. सध्या अर्धा किलो बोंबील 300 रुपये, अर्धा किलो बांगडा 350 ते 400 रुपये, आकारमानानुसार पापलेटची जोडी 700 ते 1500 रुपये आणि अर्धा किलो कोळंबी 250 ते 500 रुपये दराला उपलब्ध आहे. येत्या 1 ऑक्टोबरपासून यामध्ये 100 ते 200 रुपयांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे.