English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

खवय्यांचा हिरमोड होणार! मासळीच्या किंमतीत वाढ होणार, ऑक्टोबरपासून इतक्या रुपयांनी महागणार

Fish Price Will Hike: बर्फाच्या दरात वाढ करण्यात येणार असून त्याचा परिणाम मासळीच्या दरावर होणार आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 21, 2025, 03:40 PM IST
खवय्यांचा हिरमोड होणार! मासळीच्या किंमतीत वाढ होणार, ऑक्टोबरपासून इतक्या रुपयांनी महागणार
bad news for non vegetarian Ice Price Hike to Make Fish Costlier from October

Fish Price Will Hike: नवरात्र सुरू झाल्यानंतर मासळी स्वस्त होते. मात्र यंदा मच्छी महागणार आहे. मच्छी साठवण्यासाठी वापरण्यात येणारा बर्फाच्या दरात वाढ होणार आहे. याचाच परिणाम मासळीच्या दरावर होणार आहे. मासळी विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील सुमारे 5 टक्के हिस्सा बर्फाच्या खरेदीसाठी खर्च करावा लागतो. त्यामुळं बर्फाच्या दरात वाढ झाली तर मासळीचे दरदेखील वाढतील, असं मत्स्यव्यवसायिकांनी सांगितलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

दोन दिवसांपूर्वी मच्छीमार संघटना आणि बर्फ विक्रेत्यांच्या बैठकीत बर्फाच्या किंमतीत प्रतिटन 65 रुपये दरवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मच्छीमार संघटना आणि बर्फ विक्रेत्यांमध्ये याबाबत एकमत होत नव्हते. दरम्यान, बैठकीत झालेल्या ठरावानुसार ही दरवाढ 1 ऑक्टोबरपासून लागू होईल. ससून डॉक, भाऊचा धक्का याचबरोबर करंजा बंदर येथे मोठ्या प्रमाणात मासळीची खरेदी विक्री होते.

मासळी पकडण्यासाठी जाणाऱ्या बोटी आठ दिवस समुद्रात असतात. आठ दिवस पुरेल इतका बर्फसाठा त्यांना बोटीत करावा लागतो. त्यामुळे बर्फाचे वाढीव दर मच्छिमारांना परवडणारे नाहीत, असे मत मासळी विक्रेत्यांनी व्यक्त केले होते. मात्र, वीज दरवाढीमुळे बर्फ उत्पादकांना तोटा सहन कारावा लागत असल्याने मच्छीमार आणि बर्फ विक्रेत्यांमध्ये एकमत झाले. यामुळे 1 ऑक्टोबरपासून मासळी खरेदी करण्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.

सध्या मासळीचे दर किती

सध्या बाजारात प्रती सुरमईचा दर 600 ते 1000 रुपये आहे. सध्या अर्धा किलो बोंबील 300 रुपये, अर्धा किलो बांगडा 350 ते 400 रुपये, आकारमानानुसार पापलेटची जोडी 700 ते 1500 रुपये आणि अर्धा किलो कोळंबी 250 ते 500 रुपये दराला उपलब्ध आहे. येत्या 1 ऑक्टोबरपासून यामध्ये 100 ते 200 रुपयांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
fishfishermanFisheries businessfishermenfishing

इतर बातम्या

पावसामुळे भारत - पाकिस्तान सामना रद्द झाल्यास कोणाला होणार...

स्पोर्ट्स