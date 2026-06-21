/बदलापुरात BMW कारचा भीषण अपघात; दोघे जण जागीच ठार; मृतदेहांचे अवयव अर्धा किलोमीटर पर्यंत पसरले

Badlapur BMW Crash: बदलापुरात BMW कारचा भीषण अपघात झाला आहे. 251 KM च्या स्पीडमध्ये असलेल्या कारला अपघात झाला आहे. या अपघातात दोघेजण जागीच ठार झाले आहेत. हा अपघात इतका भयावह होता की अपघतातील मृतदेहांचे अवयव अर्धा किलोमीटर पर्यंत पसरले. अती वेगाने कार चालवल्यामुळे हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
बदलापुरात मुंबई-वडोदरा हायवेवर हा भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात बीएमडब्ल्यू कारचा अक्षरशः चक्काचूर झाला असून दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर, एक जण जखमी असल्याची माहिती मिळत आहे. 20 जून रोजी रात्रीच्या सुमारास ही बीएमडब्ल्यू कार टिटवाळ्याच्या दिशेकडून बदलापूरकडे येत होती. एरंजाडजवळ चालकाचे कारवरील नियंत्रण सुटलं. भर धाव वेगात असलेली ही BMW कार व्हायडरवर पलटी झाली.
अपघात इतका भीषण होता की मृतदेहांचे अवयव अर्धा किलोमीटर पर्यंत पसरले असं प्रत्यक्षदर्शीनी सांगितले. या अपघातात मृत पावलेल्या व्यक्ती बदलापुरातील असल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली. त्यांची ओळख पटवण्याचं काम सुरू असून, फॉरेन्सिक टीमही घटनास्थळी दाखल झालीय. पुढील तपास पोलीस सुरु आहे.
पुणे शहरातील चर्चित पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीचे वडील विशाल अग्रवाल यांच्या अडचणी पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन मिळाल्यानंतर सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिस आता त्यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेणार आहेत. यासाठी 23 जून रोजी सत्र न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विशाल अग्रवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटींसह जामीन मंजूर केला होता. अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या दोन्ही तरुणांच्या कुटुंबियांना कोणत्याही प्रकारे मानसिक अथवा शारीरिक त्रास देऊ नये, अशी त्यातील महत्त्वाची अट होती.
मात्र, जामीन मंजूर झाल्यानंतर एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या व्हिडिओमध्ये विशाल अग्रवाल एका रुममध्ये आनंदोत्सव साजरा करत असल्याचा दावा करण्यात आला. पुणे पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, हा व्हिडिओ विशाल अग्रवाल यांनी त्यांच्या व्हॉट्सअप स्टेटसवर ठेवला होता. हा व्हिडिओ पाहिल्याचा दावा करणाऱ्या दोन व्यक्तींचे जबाबही पोलिसांनी नोंदवून घेतले आहेत. या जबाबांच्या आधारे न्यायालयात जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन झाल्याचा युक्तिवाद करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले. पोलिसांच्या मते, व्हिडिओ जुना असला तरी जामीन मिळाल्यानंतर तो व्हॉट्सअप स्टेटसवर प्रसिद्ध करणे हे अपघातातील मृतांच्या कुटुंबीयांच्या भावना दुखावणारे कृत्य ठरू शकते.