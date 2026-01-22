बदलापूर पुन्हा हादरलं, 4 वर्षाच्या चिमुरडीवर स्कूलबसमध्ये अत्याचार!

Badlapur Crime: बदलापूर शहरात पुन्हा एकदा लहान मुलीवर अत्याचाराची खळबळजनक घटना घडली आहे. चार वर्षांच्या नाजूक चिमुकलीवर तिच्या शाळेच्या मिनी बसमध्येच अत्याचार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. ही घटना शहरातील पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करणारी ठरली आहे. याबद्दल जाणून घेऊया.
मिनी बस चालकाने शाळेतून घरी परतताना चार वर्षांच्या विद्यार्थिनीवर वाहनातच अत्याचार केला. बसमध्ये फक्त चालक आणि मुलगी असल्याने त्याने ही कृत्य घडले. मुलीला घरी पोहोचल्यानंतर तिच्या वर्तनात बदल दिसल्याने पालकांना संशय आला आणि त्यांनी तपास केल्यावर ही धक्कादायक बाब उघड झाली.
घटनेची माहिती मिळताच बदलापूर पोलिसांनी वेगवान कारवाई केली. त्यांनी बस चालकाला ताब्यात घेतले असून त्याच्यावर सखोल चौकशी सुरू केली आहे. आरोपीला न्यायालयात हजर करण्याची प्रक्रिया चालू आहे.
या प्रकरणी बदलापूर पश्चिम पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या योग्य कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी प्रकरणाची सर्व बाजूंनी तपासणी करून आरोपीला कठोर शिक्षा मिळेल याची खात्री दिली आहे. पालकांनी मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत अधिक सजग राहण्याचे आवाहन केले आहे.