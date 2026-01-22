पुन्हा ओढवू शकतो काळ! ठाण्यापासून काही अंतरावर असणाऱ्या 'या' ठिकाणी इरशाळवाडी दुर्घटनेसारखाच धोका...

चंद्रशेखर भुयार, झी मीडिया, बदलापूर : (Thane district News) इरशाळवाडी इधं झालेल्या भूस्खलनाच्या आठवणी आजही अनेकांच्याच मनात जशाच्या तशा आहेत. अशा या दुर्घटनेची पुनरावृत्ती ठाण्यापासून अगदी काहीच अंतरावर असणाऱ्या एका ठिकाणी होण्याची भीती सध्या व्यक्त केली जात आहे.
बदलापूर जवळच्या बेंडशीळ भागात काही भूमाफियांनी सर्रासपणे डोंगर खोदण्याचं काम सुरू केलं आहे. या कामाअंतर्गत येथील जमीन भुईसपाट करण्यात आली असून शेकडो झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. या खोदकामाविरोधात स्थानिक ग्रामपंचायत सदस्य आणि वनशक्ती संस्थेनं आवाज उठवला असून, या अवैध खोदकामामुळे इथं इरसाळवाडी सारखी दुर्घटना घडण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे.
बदलापूरपासून साधारण पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बेंडशीळ या आदिवासी गावालगत दहा ते पंधरा आदिवासी पाडे आहेत, जिथं हातावर पोट असणारी अनेक कुटुंब वास्तव्यास आहेत. या ठिकाणी मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेस हायवेचं काम मागील अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र काही दिवसांपासून बेंडशीळ लगतचा डोंगराळ भाग खोदण्याचं काम सुरू असून, यासाठी इथे असलेली शेकडो झाडं तोडण्यात आली आहेत.
दरम्यान, हे काम नेमकं कोणामार्फत सुरू आहे? हा डोंगर कशासाठी खोदण्यात आला? याची कोणतीही माहिती स्थानिकांनाही नाही. ज्यामुळं इथं सुरू असणाऱ्या कामानं सध्या स्थानिकांच्या चिंतेत भर टाकली आहे. बेंडशीळ येथील ग्रामपंचायत सदस्य सुकऱ्या हंबीर यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार स्थानिक ग्रामपंचायत प्रशासनही याबाबत अनभिज्ञ असून, त्यांनाही याबाबतची कोणतीही कल्पना देण्यात आलेली नाही. प्रत्यक्षात हा परिसर सह्याद्री डोंगर रांगेतील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र तिथंच आता नव्या प्रकल्पांसाठी अवैधरित्या खोदकाम केल्यामुळे इथंही इरशाळवाडीसारखी घटना घडू शकते अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. डोंगराचं सुरू असणारं खोदकाम, निसर्गाचं बदलणारं चक्र आणि त्याचा या संस्थेवर होणारा परिणाम भीषण वळणावरही पोहोचू शकतो. मुळात या संपूर्ण कृतीमध्ये पर्यावरणाची मोठी हानी देखील होत आहे. त्यामुळे संबंधितांची चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी वनशक्तीचे नंदकुमार पवार यांनी केली आहे.