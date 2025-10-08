Badlapur Sexual Assaults Case: अक्षय शिंदे प्रकरणी मोठी अपडेट, एन्काउंटर करणाऱ्या पोलिसांना...

Akshay Shinde Encounter: बदलापूरच्या शाळेतील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेचा एन्काउंटर प्रकरणासंदर्भात एक मोठी बातमी समोर येतेय. आरोपी अक्षय शिंदेचा एन्काउंटर करणाऱ्या पोलिसांना क्लिनचिट मिळाली आहे.
एन्काउंटर करणाऱ्या पोलिसांना निर्दोषत्व बहाल करण्यात आलं आहे. न्यायमूर्ती दिलीप भोसलेंच्या न्यायालयीन आयोगाकडून पोलिसांना क्लीनचीट देण्यात आली आहे. स्वसंरक्षणासाठी अक्षय शिंदेंवर गोळीबार केल्याचा पोलिसांचा दावा न्या. दिलीप भोसलेंच्या न्यायालयीन आयोगाने मान्य केला आहे.
मात्र आरोपीला व्हॅनमधून नेण्याच्या प्रक्रियेवर आयोगाकडून काही सवाल देखील यावेळी उपस्थित केले आहे. राज्य मानवाधिकार आयोगाकडूनही पोलिसांना यापूर्वीच क्लीन चीट मिळाली आहे. त्यात आता न्या. दिलीप भोसलेंच्या न्यायालयीन आयोगानेही पोलिसांना क्लीनचीट दिल्याने पोलिसांना पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, न्या.दिलीप भोसले आयोगाकडून पोलिसांना क्लीन चीट देण्यात आली आहे. तर अक्षय शिंदेंच्या कुटुंबीयांची तक्रार नसल्यानं मानवाधिकार आयोगाची या आधीच पोलिसांना क्लीन चीट मिळाली होती. मात्र, मुंबई हायकोर्टाकडून मात्र एसआयटी स्थापन करुन चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. कोर्टाने नव्हे तर डीजीपींन एसआयटी स्थापन करावी, असे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश होते. अशातच आता आरोपीचं एनकाऊंटर करणाऱ्या पोलिसांना न्या.दिलीप भोसले आयोगाकडून निर्दोषत्व बहाल करण्यात आलं आहे.
अक्षय शिंदे (24 वर्षे) हा बदलापूर येथील एका शाळेत सफाई कामगार/अटेंडंट म्हणून काम करत होता. ऑगस्ट 2024मध्ये त्याने शाळेच्या शौचालयात दोन लहान मुलींवर लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. याबाबत POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि शिंदेला अटक करण्यात आली. मात्र 23 सप्टेंबर 2024 रोजी तळोजा तुरुंगात जात असताना पोलिस चकमकीत अक्षय शिंदेंचा मृत्यू झाला होता. हा एन्काउंटर फेक असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळं या प्रकरणाचा तपास एसआयटी स्थापन करुन करण्यात आला होता. त्यानंतर याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील जबाबदार पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सरकारी वकिल हितेने वेणेगावकर यांनी 3 मे पर्यंतची मुदत मागितली होती. तरीही गुन्हा दाखल करण्यात आला नव्हता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या 7 एप्रिलच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
तळोजा तुरुंगात जात असताना अक्षय शिंदेने एका काँस्टेबलचे पिस्टल हिसकावले आणि गोळीबार केला, म्हणून वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय शिंदे यांनी स्वसंरक्षणात अक्षयवर गोळी झाडल्या. त्यावेळी पाच पोलिस उपस्थित होते: संजय शिंदे (वरिष्ठ PI), निलेश मोरे (API), अभिजीत मोरे आणि हरीश तावडे (हेड काँस्टेबल), आणि एक ड्रायव्हर.