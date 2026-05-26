/श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीच्या 150 एकर जमिनीवर बडव्यांचा दावा; मंदिर समिती आणि बडवे यांच्यात पुन्हा वाद पेटला

श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीच्या 150 एकर जमिनीवर बडव्यांनी आपला दावा सांगितला आहे. त्यामुळे आता मंदिर समिती आणि बडवे हे पुन्हा आमने सामने आले आहेत.
Vitthal Rukmini Temple Land Dispute : लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या विठोबाच्या नावाने राज्यात अनेक ठिकाणी जमिनी आहेत. पूर्वीच्या काळी देवस्थान यांना मदत करण्यासाठी या जमिनींचे वाटप करण्यात आले होते. पंढरपूर तालुक्यातील अनवली येथे श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराच्या नावे 150 एकर जमीन आहे. ही जमीन 1849 साली सांगली संस्थानाने बडवे कुटुंबाला इनाम दिल्याचा या ठिकाणी बडवे कुटुंबाने दावा केला आहे. सदर जमीन आमची असून याची खरेदी विक्री अथवा भाडे पट्टा करू नये. यामुळे आता समिती आणि बडवे यांच्यात वाद पुढे आला आहे.
पंढरपूर तालुक्यातील अनवली येथील 150 एकर जमिनी बाबत बडवे आणि विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती यांच्यात अनेक वर्षापासून पंढरपूर दिवाणी न्यायालयात दावा सुरू होता. याचा नुकताच निकाल झाला आहे. याचा निकाल समितीच्या बाजूने लागला आहे. यानंतर समितीने जमीन ताब्यात घेऊन साफ सफाई आणि दुरुस्ती केली आहे. याच वेळी मदन बडवे आणि इतर 12 व्यक्तींनी जमीन आमच्या मालकीची असल्याचा दावा केला आहे
श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती कडे राज्यातील अनेक भागात देवस्थान साठीच्या जमिनी असल्याचा शोध सुरू आहे. त्या ताब्यात घेऊन भाडे करारानुसार देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अनवली येथील जमिनीचा निकाल पंढरपूर न्यायालयात श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती बाजूने लागला आहे. त्यामुळे ही जमीन समितीने ताब्यात घेतल्याची माहिती कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी दिली आहे
2014 पर्यंत श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर बडवे यांच्या ताब्यात होते. यानंतर मंदिराचा पूर्ण ताबा सरकार कडे आला आहे. तेव्हा झालेल्या निकालाने यांचे हक्क संपुष्टात आले. त्याच पद्धतीने मंदिराच्या संबंधित जमिनी सुद्धा ताब्यात घेण्या साठी प्रक्रिया सुरू राहणार आहे
अवघ्या महाराष्ट्राचे श्रद्धास्थान असलेल्या संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांच्या मंदिरात सेवेकरी म्हणून काम करत असलेल्या विशाल वारुळे याने थेट माऊलींच्या दानपेटीवरच डल्ला मारल्याची धक्कादायक घटना उघड झाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. विशाल वारुळे अस चोरी केलेल्या सेवेकराचे नाव आहे. विशाल वारुळेच्या घरात रोकड सापडलीये. 10, 20, 50 आणि शंभर रुपयांच्या नोटांनी भरलेल्या पिशव्यांमध्ये तब्बल पावणे चार लाख रुपये पोलिसांनी जप्त केलेत. दानपेटीतील रक्कम जमा करताना विशाल हातचलाखी करायचा आणि एका पिशवीमध्ये नोटा भरायचा. गेल्या तीन महिन्यांपासून त्याचा हा उद्योग सुरु होता, असा अंदाज वर्तवला जातोय. ज्या दिवशी नोटांनी भरलेली पिशवी घरी घेऊन जायचा, त्या दिवशी विशाल मंदिरातील काही हार घरी घेऊन जातो. असं म्हणायचा आणि पिशवीत हार दिसतील असे ठेवायचा, खाली मात्र रोकड असायची. घरी आल्यावर रोकड मोजायचा आणि नंतर ती पिशवी आहे तशी बेडमध्ये ठेऊन द्यायचा. त्याचं पिशव्यांमध्ये पावणे चार लाखांची ही रोकड आढळली. तो दानपेटीतील रक्कम जमा करणे आणि ती मोजून ठेवणे, हे काम करत होता. CCTV मध्ये संशयास्पद हालचाली आढळल्यानंतर त्याचं भिंग फुटले.
या घटनेनंतर विशाल वारुळे याला अटक केले असले तरी घटनेनंतर मंदिर विश्वस्त समितीच्या कामकाजावर ही अनेक प्रश्न उपस्थित झालेत. दानपेटी मधील पैसे हाताळण्याचे महत्वाचे काम या सेवेकराला कशाच्या आधारे दिले. एवढे महिने तो पैसे चोरत होता तर CCTV मध्ये ते का तपासले गेले नाही. तो कुणाच्या जवळचा होता का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत असताना विश्वस्त समितीने मात्र त्याने मंदिरात सेवा देत विश्वास संपादन केला , खासकरून मंदिराचे रोखपाल महेश गोखले यांचा विश्वास संपादन केल्याचं समितीने स्पष्ट केले आहे.
या घटनेनंतर विश्वस्त समितीने मंदिरात कर्मचाऱ्यांसाठी नियम बदलले आहेत. सॉफ्टवेअर ची मदत घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. मंदिरातून जाताना येताना कर्मचाऱ्यांकडे कोणत्याही स्वरूपाची पिशवी असणार नाही, आणि सर्व कर्मचाऱ्यांना हनुमान मंदिरातूनच प्रवेश दिला जाणार आहे. चोरीच्या घटनेनंतर मंदिर विश्वस्त समितीने विविध उपाय योजना सुरू केल्या आहेत. त्याचा किती फायदा होतो हे महत्वाचे ठरणार आहे. पण मुळात चोरी सारखी घटना होण्याची वाट का पहायची हा प्रश्न आहे.