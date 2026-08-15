'जर तुम्ही सरसावले तर माझ्या हाताची....', भरसभेत राजन नाईक आणि हितेंद्र ठाकुरांमध्ये वाद, म्हणाले 'त्यावेळी आमदार कोण होता? मला उगाच....'

बहुजन विकास आघाडीचे अध्यक्ष आणि माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी भरसभेत भाजपा आमदारांना इशारा देत सज्जड दम भरला आहे. वसई-विरारमधील विकासकामांच्या श्रेय वादावरून जनता दरबारात आजी आणि माजी आमदार राजन नाईक आणि हितेंद्र ठाकुरांमध्ये जुंपली. हितेंद्र ठाकूर यांनी यावेळी टीका करण्यासाठी जर तुम्ही सरसावले तर माझ्या हाताची घडी नेहमीच वर असते, असा सज्जड दमच भाजपाच्या आमदारांना भरसभागृहात भरला. तसंच मला तोंड कोणीच उघडायला लावू नका असा इशाराही दिला.
भाजपाचे आमदार राजन नाईक यांनी आचोळा येथील प्रस्तावित रुग्णालय, वाढीव पाणीपट्टी यावर सभागृत प्रश्न उपस्थित केला असता माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर भडकले. अतिवृष्टीमध्ये चार ते पाच दिवस लाईट नव्हती, असं माझ्या कारकीर्दमध्ये कधी झाले नव्हते याची आठवण त्यांनी करुन दिली. तसंच 2024 मध्ये जी विकासकामं मंजूर झाली त्याचे काय झाले? असा प्रश्नही विचारला.
मला कोणीच तोंड उघडायला लावू नका आणि मी जर तोंड उघडले, तर पाणी पट्टी वाढवली त्यावेळी आमदार कोण होता? त्यावेळी तुम्ही काय करत होतात? टीका करण्यासाठी जर तुम्ही सरसावले तर माझ्या हाताची घडी नेहमीच वर असते असा इशारा त्यांनी दिला.
हवा तितका पाणीपुरवठा होतो का? मग तो एक दिवसाआड होत असेल, म्हणजे एक दिवस अर्ध्या विभागात आणि दुसरा दिवस अर्ध्या विभागात. चार-चार दिवस लाईट नव्हती. माझ्या कारकिर्दीत असं कधी झालं नव्हतं असं मला वाटतं. माझ्या कारकिर्दीत आजचे मुख्यमंत्री आणि तेव्हाचे ऊर्जामंत्री यांच्याकडून मंजुरी मिळालेली सब स्टेशन्स त्याचं काय झालं? एमएमआरडीएने 2024 ला येथे चार ब्रीज, चार ओव्हर-ब्रीज मंजूर करुन घेतली होती. त्याचं गेल्या 2 वर्षात काय झालं? हे मी सगळ्या 2024 च्या गोष्टी सांगत आहे. आजपासून तीन वर्षांपूर्वींचं सांगत आहे असं हितेंद्र ठाकूर यांनी सुनावलं.
पुढे ते म्हणाले, "येथे मला कोणीच तोंड उघडायला लावू नका. मी जर तोंड उघडलं तर पाणीपट्टी वाढ झाली तेव्हा येथील आमदार कोण होता? त्यावेळी तुम्ही काय करत होतात. ही लोकांशी चर्चा करायला बैठक असते हे लक्षात ठेवा. टीका करण्यासाठी तुम्ही सरसावले तर माझ्या हाताची घडी नेहमी वर असते".