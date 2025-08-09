English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एकत्र येत असल्याने मराठी विरुद्ध परप्रांतीय असा संघर्ष निर्माण केला; बाळा नांदगावकरांचा खळबळजनक दावा

 बाळा नांदगावकरांनी महायुतीवर गंभीर आरोप केले आहेत.  बाळा नांदगावकरांवर टीका केली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Aug 9, 2025, 08:31 PM IST
Bala nandgaonkar Interview: मुंबईत जैन समाज आक्रमक झाला आहे. जैन विरुद्ध मराठी असा संर्ष पेटवला आहे. अशातचआता या वादावर मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी भाष्य केले आहे.  झी 24 तासच्या टू द पॉइंट मुलाखती  बाळा नांदगावकरांचा खळबळजनक दावा केला आहे. राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एकत्र येत असल्याने  मराठी विरुद्ध परप्रांतीय असा संघर्ष निर्माण केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. 

राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एकत्र येत असल्याचं दिसताच मुद्दाम मराठी विरुद्ध परप्रांतीय असा संघर्ष निर्माण केल्याचा आरोप बाळा नांदगावकरांनी केला आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे ही संभाव्य युती सत्ताधा-यांना खुपत असल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय. टू द पॉईंट या मुलाखतीत त्यांनी गेल्या काही दिवसांतल्या आंदोलनांवर भाष्य केलं. काही लोकं मुद्दाम मराठी विरुद्ध गुजराती मराठी विरुद्ध जैन, मराठी विरुद्ध उत्तर भारतीय असा संघर्ष निर्माण केला जात असल्याचा आरोपही नांदगावकरांनी केलाय. हे सगळं मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी केलं गेल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय. या सगळ्यामागचा बोलविता धनी कोण आहे हे मराठी माणसानं ओळखावं असंही त्यांनी म्हटलंय.

राज्यात सध्या कबुतरखान्यांवरील बंदीवरून वातावरण पेटलंय. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई महापालिकेनं अनेक ठिकाणी कबुतरखाने बंद केलेत. दादरमधील प्रसिद्ध कबुतरखानाही बंद कऱण्यात आलाय. कबुतरांना दाणे न टाकण्याचे आदेश कोर्टाने दिलेत. तर, जैन समाजाने कबुतरखाने बंद करण्याच्या मागणीला विरोध केला आहे. जैन सोसायट्यांमध्ये कबुतरखाने उभारा असं म्हणत बाळा नांदगावकरांची कबुतरखान्यांबाबत रोखठोक भूमिका मांडली.  "पक्षीसेवा करायचीये तर स्वतःच्या सोसायटीत करा.  'टू द पॉईंट' मुलाखतीत नांदगावकरांची सडेतोड भूमिका मांडली. माणूस जगणं महत्वाचं की कबुतरं? असा सवाल बाळा नांदगावकरांचा 'टू द पॉईंट' मुलाखतीत उपस्थित केला. लोढांनी त्यांच्या इमारतीत कबुतरखाने उभारावे  असं म्हणत नांदगावकरांनी मंगलप्रभात लोढांनाही सुनावलं आहे. 

 

