Marathi News
ठाकरे बंधू एकत्र दिसल्यावर हात जोडून का उभे होते? बाळा नांदगावकरांनी सांगितल्या 'त्या' कृतीमागील भावना

Bala Nandgaonkar on Raj Uddhav: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे वरळीतील विजयी मेळाव्यात एकत्र आले तेव्हा अनेकांचं मन भरुन आलं होतं. स्टेजवर उभे असलेले बाळा नांदगावरदेखील हात जोडून हा क्षण पाहत उभे होते.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 9, 2025, 09:53 PM IST
Bala Nandgaonkar on Raj Uddhav: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे वरळीतील विजयी मेळाव्यात एकत्र आले तेव्हा अनेकांचं मन भरुन आलं होतं. स्टेजवर उभे असलेले बाळा नांदगावरदेखील हात जोडून हा क्षण पाहत उभे होते. त्यांचा तो व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरलही झाला होता. दरम्यान यावेळी मनात नेमक्या काय भावना होत्या याचा खुलासा त्यांनी झी 24 तासचे संपादक कमलेश सुतार यांनी घेतलेल्या 'टू द पॉईंट' मुलाखतीत केला आहे. मी बाळासाहेबांना शब्द दिला होता. त्यामुळे भावूक झालो असा खुलासा त्यांनी केला. 

"माझा तो अटट्हास होता. बाळासाहेबांना दिलेला शब्द होता, त्यामुळे भावूक झालो आणि डोळ्यात अश्रू आले. देवाने काहीतरी ऐकलं अशा भावना होत्या. जे झालं ते खूप छान झालं असं वाटत होतं. माझा त्यात काही स्वार्थ नव्हता आणि पुढेही नाही. राजकारणात काय होईल याचा विचार मी करत नाही. संपूर्ण महाराष्ट्राची इच्छा पूर्ण होताना दिसत आहे. त्यामुळे मी भावूक झालो," असं त्यांनी सांगितलं. 

निवडणुकीत युती होणार का? असं विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, "विजयी मेळाव्यावनंतर राजकारणात, लोकांमध्ये, समाजात बरीच चर्चा झाली. पण निवडणूक ही निवडणूक असते. निवडणुकीच्या काळात निर्णय घेतला जाईल. महाराष्ट्र, मराठी माणसासाठी युती होणं गरजेचं आहे. त्यातून काही निष्पन्न होईल असं वाटत आहे. दोन्ही भावंडं असा विचार करत असतील. राज ठाकरे उद्धव ठाकरेंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठीही पोहोचले होते. त्यांनी गप्पाही मारल्या, पोस्टही केली. त्यावरही खूप चर्चा झाली. पण मनं जुळली पाहिजेत,  विश्वास निर्माण झाला पाहिजे. तसं होताना मला दिसत आहे. पण नक्की त्या बाबतीत काय करायचं ते दोघंच ठरवू शकतात".

"उद्धव ठाकरेंनी आपल्या भूमिका थेट मांडल्या आहेत. पण राज ठाकरेंचं विजयी मेळाव्यातील भाषणात फक्त मराठीवर बोलले होते.  पण कोणाचंही समारोपाकडे लक्ष गेलं नाही. समारोप करताना त्यांनी बाळासाहेबांचं स्वप्न पूर्ण होईल असं सांगितलं होतं. ते वाक्य मी लक्षात ठेवलं. नक्की त्यांच्या मनाता काहीतरी सुरु आहे असा भास झाला. मी तर सुरुवातीपासून दोन्ही भावंडं एकत्र यावेत यासाठी प्रयत्न करत होतो. पोस्टमध्येही याचा उल्लेख केला. झालं तर चांगली गोष्ट आहे," असंही ते म्हणाले. 

"दोघे एकत्र यावेत अशी माझी प्रामाणिक इच्छा होती आणि आहे. महाभारतातील समय बलवान होता है हे वाक्य मला आठवतं. ती वेळ आता आली असावी. शेवटी आयुष्यात संयम फार महत्त्वाचा आहे. महाभारताने आम्हाला संयम, ज्ञान, प्रेम, समर्पण शिकवलं. ठाकरे कुटुंबासाठी समर्पित भावना असल्याने तो प्रयत्न केला आणि करत राहणार," असा निर्धारही त्यांनी बोलून दाखवला. 

"राज ठाकरेंनी पक्ष सोडताना शिवसेनेच्या कोणत्याही माणसाला फोन करायचा नाही, अशी त्यांची भूमिका घेतली होती. आपण आपल्या हिंमतीवर उभं करु असं त्यांचं म्हणणं होतं. किती नगरसेवक, खासदार भेटून गेले पण राज ठाकरेंनी नकार दिला. ते बाळासाहेबांन धोका दिल्यासारखं झालं असतं. त्यांचं साम्राज्य ओढून घेतल्यासारखं झालं असतं," असंही त्यांनी सांगितलं. 

तसंच बाळासाहेबांनी माझा फोटो छापू नये असं सांगितल्यानंतर वाईट वाटल्याचाही खुलासा केला. जे आमचं दैवत आहे तेच आदेश देत असल्याने वाईल वाटलं. पण आदेश मानून पालन केलं असं त्यांनी सांगितलं. 

पक्षा सोडायची वेळ आली तेव्हा मातोश्रीवर गेलो आणि कागदपत्रं सुपूर्त केली. बाळासाहेबांनी मला थांब सांगितलं. पण मी राज ठाकरेंसोबत जाणार सांगून बाहेर पडलो. साहेब रागावले, चिडले. पण मला माझा निर्णय योग्य वाटतो. राज ठाकरेंसोबत उभं राहणं गरजेचं होतं असंही ते म्हणाले. 

Tags:
bala nandgaonkarmnsShivsenaRaj Thackerayuddhav thackeray

