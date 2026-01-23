English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • शिवसेना सोडल्यानंतर राज ठाकरेंसोबत होणार होता घातपात; स्वत: राज म्हणाले, बाळासाहेबांनी फोन करुन..

शिवसेना सोडल्यानंतर राज ठाकरेंसोबत होणार होता घातपात; स्वत: राज म्हणाले, 'बाळासाहेबांनी फोन करुन..'

Balasaheb Thackeray Phone Call To Raj Thackeray: मी जेव्हा वेगळी राजकीय चूल मांडली तेव्हा मला सर्वात जास्त त्रास एकाच गोष्टीचा होत होता, असं म्हणत राज यांनी ती गोष्ट कोणती होती याचा उल्लेख केलाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 23, 2026, 08:35 AM IST
शिवसेना सोडल्यानंतर राज ठाकरेंसोबत होणार होता घातपात; स्वत: राज म्हणाले, 'बाळासाहेबांनी फोन करुन..'
राज ठाकरेंनी स्वत: सांगितला किस्सा (प्रातिनिधिक फोटो)

Balasaheb Thackeray Phone Call To Raj Thackeray: शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या जन्मशताब्दीनिमित्त आज शिवसेनेबरोबरच वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांकडून अनेक कार्यक्रमांचं आयोजन केलेलं असतानाच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख आणि बाळासाहेबांचे पुतणे राज ठाकरेंनीही काकांसाठी एक खास लेख लिहिला आहे. राज ठाकरेंनी तब्बल 20 वर्षानंतर 'सामना'मध्ये लिहिलेल्या लेखामधून अनेक यापूर्वी समोर न आलेले प्रसंग सांगितले आहेत. लेखाच्या सुरुवातीलाच राज यांनी त्यांचं आणि बाळासाहेबांचं नातं कसं होतं याबद्दल भाष्य करतना जुन्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. राज यांनी लहान असतानाच बाळासाहेबांनी आपली शुश्रूषा कशी केली होती इथपासून ते पक्ष सोडल्यानंतर संभाव्य घातपातासंदर्भातील उल्लेख करत आपल्या काकांच्या आठवणी सांगितल्या आहेत. 

पाणी अंगावर पडून भाजलो होतो तेव्हा रोज सकाळी काका...

"मी लहान असताना उकळतं पाणी अंगावर पडून भाजलो होतो ते दिवस आठवतात. मी तेव्हा 'मातोश्री'वरच राहायला होतो. औषधं सुरू होती. मानेवर, पाठीवर फोड आले होते. तेव्हा रोज सकाळी बादलीभर पाणी, कापूस, डेटॉल घेऊन काका माझ्याबरोबर बसायचा. जखमा डेटॉलने धुऊन काढायचा.... दोन महिने अशी माझी शुश्रूषा त्याने केली," अशी आठवण राज यांनी सांगितली.

फोनवरुन, 'कुठे लागलं नाही ना?' हा प्रश्न आला अन्...

शिवसेना सोडल्यानंतर राज यांच्या कारचा घातपात घडणार होता असं त्यांनी स्वत: सांगितलं. "2005 साली मी पक्ष सोडला आणि साल 2006... जानेवारी महिन्यात मी राज्यव्यापी दौऱ्यावर निघालो. प्रवासात असताना मोबाईल वाजला... मी फोन घेतला. पलीकडून आवाज आला, 'बरा आहेस ना रे...?' बाळासाहेब काळजीच्या स्वरात विचारत होते. मी हो म्हटलं... 'कुठे लागलं नाही ना?' लगेच पुढचा प्रश्न आला. खरं तर, आमच्या गाडीला ट्रकची धडक बसणार होती, पण तसं झालं नाही. आम्ही बचावलो, सुखरूप होतो, पण बातमी 'मातोश्री' पर्यंत गेली होती... म्हणूनच काकाच्या आवाजात काळजी होती," असं राज यांनी लेखात म्हटलं आहे.

वेगळी राजकीय भूमिका घेतली तेव्हा सर्वाधिक त्रास...

पक्ष सोडताना सर्वाधिक त्रास हा जवळच्या लोकांना आधीसारखं भेटता येणार नाही याचा उल्लेखही राज यांनी केला आहे. "मी जेव्हा वेगळी राजकीय चूल मांडली तेव्हा मला सर्वात जास्त त्रास एकाच गोष्टीचा होत होता, की माझ्या माणसांना आता पूर्वीसारखं मला भेटता येणार नाही. वडिलांचं छत्र हरपलं होतं आणि आता मी माझ्या काकापासून पण दूर गेलोय, हाच विचार मनाला खात होता. पक्षातून बाहेर पडणं, यापेक्षा माझं घरातून बाहेर पडणं, त्याचं दुःख खूप जास्त होतं," असं राज यांनी म्हटलं आहे.

Tags:
Balasaheb Thackeray100th birth anniversaryMNS chiefRaj ThackeraySpecial Article

