प्रबोधनकार ठाकरे, बाळासाहेब ते कियान ठाकरे... ठाकरे कुटुंबाची 'ही' आहे वंशावळ

Thackeray Family Tree : कुटुंबातील कोण आहेत आणि बाळासाहेब ठाकरेंशी त्यांचे काय संबंध होते? बाळासाहेब ठाकरेंपासून सुरुवात करूया. बाळासाहेब ठाकरेंचा जन्म 23 जानेवारी 1926 रोजी पुण्यात झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव प्रबोधनकार ठाकरे आणि आईचे नाव रमाबाई ठाकरे होते.
प्रबोधनकार ठाकरे यांचे खरे नाव केशव सीताराम ठाकरे होते. त्यांनी अंधश्रद्धा, अस्पृश्यता, बालविवाह आणि हुंडा याविरुद्ध मोहीम राबवली. महाराष्ट्राच्या भाषिक राज्यासाठी यशस्वीपणे मोहीम राबवणाऱ्या संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या प्रमुख नेत्यांपैकी ते एक होते. यासोबतच प्रबोधनकार एक लेखक देखील होते.
बाळासाहेब ठाकरे यांचे लग्न मीना ठाकरे यांच्याशी झाले होते. बाळा आणि मीना यांना तीन मुले होती. त्यापैकी बिंदूमाधव ठाकरे, जयदेव ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे आहेत.
बिंदूमाधव ठाकरे: बिंदूमाधव ठाकरे हे बाळासाहेबांचे मोठे पुत्र होते. बिंदू माधव यांचे २० एप्रिल १९९६ रोजी एका रस्ते अपघातात निधन झाले. त्यावेळी ते फक्त ४२ वर्षांचे होते. घटनेच्या वेळी बिंदूमाधव, त्यांची पत्नी माधवी, मुलगा निहार, मुलगी नेहा सुट्ट्या संपवून लोणावळ्याहून परतत होते. त्यांच्यासोबत दोन अंगरक्षक आणि एक ड्रायव्हर देखील होता. बिंदूमाधव चित्रपट निर्माता होते. त्यांना राजकारणात रस नव्हता. बिंदूमाधव यांचा मुलगा निहार यांचे लग्न महाराष्ट्र सरकारचे माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या मुलीशी झाले होते. नेहाचे पती डॉ. मनन ठक्कर हे मुंबईतील एक प्रसिद्ध डॉक्टर आहेत.
जयदेव ठाकरे: बिंदूमाधव यांच्यानंतर आता जयदेव ठाकरेंची पाळी आहे. जयदेव ठाकरे, जे सहसा प्रसिद्धीपासून दूर राहतात, ते त्यांच्या वडिलांच्या मृत्यूच्या वेळी सार्वजनिक ठिकाणी दिसले. त्यानंतर, कुटुंबासोबतच्या मालमत्तेच्या वादामुळे ते चर्चेत राहिले. तथापि, नंतर त्यांनी केस मागे घेतली. बाळासाहेबांनी त्यांच्या मृत्युपत्रात जयदेवला काहीही दिले नव्हते. जयदेव यांनी मृत्युपत्र चुकीचे असल्याचे सांगत म्हटले की त्यांचे वडील "मनाच्या चांगल्या स्थितीत नव्हते" आणि भाऊ उद्धव ठाकरे यांचा त्यांच्यावर प्रभाव होता.
स्मिता एक सामाजिक कार्यकर्ता आणि चित्रपट निर्माती आहे. जयदेव यांनी तीन वेळा लग्न केले. पहिले लग्न जयश्री केळकर यांच्याशी झाले. त्यांच्यापासून त्यांना जयदीप हा मुलगा आहे. त्यांचे दुसरे लग्न स्मिता ठाकरे यांच्याशी झाले. स्मिता एक सामाजिक कार्यकर्त्या आणि चित्रपट निर्माती आहे. त्या राहुल प्रॉडक्शन आणि मुक्ती फाउंडेशनच्या अध्यक्षा आणि संस्थापक आहेत. त्यांची संस्था महिला सुरक्षा, एचआयव्ही/एड्स जागरूकता आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करते.
स्मिता अनेकदा बॉलिवूड पार्ट्यांमध्ये दिसतात. स्मिता आणि जयदेव यांना राहुल आणि ऐश्वर्या अशी दोन मुले आहेत. २००४ मध्ये स्मिता आणि जयदेव यांचा घटस्फोट झाला. स्मितासोबत घटस्फोट झाल्यानंतर जयदेव आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचे संबंध बिघडले. या घटस्फोटानंतर स्मिता मातोश्रीमध्ये तिच्या सासरच्यांसोबत राहू लागली. तिथे जयदेव कुटुंबापासून वेगळे राहू लागले. घटस्फोटानंतर जयदेवने अनुराधाशी तिसरे लग्न केले. अनुराधा आणि जयदेवला एक मुलगी माधुरी आहे. स्मिता, जयदेव आणि त्यांच्या मुलांनी आधीच एकनाथ शिंदेंना पाठिंबा दिला आहे.
उद्धव ठाकरे: उद्धव ठाकरे हे बाळासाहेबांचे धाकटे पुत्र आहेत. जे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. उद्धव यांचे लग्न रश्मी ठाकरे यांच्याशी झाले आहे. रश्मी देखील शिवसेना संघटनेत सक्रिय आहे. उद्धव यांचा मोठा मुलगा आदित्य ठाकरे त्यांच्या सरकारच्या काळात मंत्री होता. आदित्य देखील वरळीचे आमदार आहेत. आदित्यचा धाकटा भाऊ तेजसला त्याच्या वडिलांप्रमाणेच फोटोग्राफीचा शौक आहे. तेजस राजकारणात येण्याच्या अटकळ बऱ्याच काळापासून सुरू आहेत.
राज ठाकरे
ठाकरे कुटुंबातील प्रसिद्ध नावांमध्ये राज ठाकरे यांचे नाव देखील येते. राज 20 वर्षांपूर्वी शिवसेनेपासून वेगळे झाले होते आणि त्यांनी एक नवीन पक्ष स्थापन केला होता. राज यांचे वडील श्रीकांत ठाकरे होते. श्रीकांत बाळासाहेबांचे भाऊ होते. राज यांच्या पत्नीचे नाव शर्मिला ठाकरे आहे. राज आणि शर्मिला यांना दोन मुले आहेत. मुलगा अमित ठाकरे आणि मुलगी उर्वशी ठाकरे. अमित राजकारणात सक्रिय आहे, तर मुलगी उर्वशीने बॉलिवूडमध्ये सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून काम केले आहे. अमित ठाकरेला किआन हा गोंडस मुलगा आहे.