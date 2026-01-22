प्रबोधनकार ठाकरे, बाळासाहेब ते कियान ठाकरे... ठाकरे कुटुंबाची 'ही' आहे वंशावळ

Balasaheb Thackeray Family Tree : कुटुंबातील कोण आहेत आणि बाळासाहेब ठाकरेंशी त्यांचे काय संबंध होते? बाळासाहेब ठाकरेंपासून सुरुवात करूया. बाळासाहेब ठाकरेंचा जन्म 23 जानेवारी 1926 रोजी पुण्यात झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव प्रबोधनकार ठाकरे आणि आईचे नाव रमाबाई ठाकरे होते.
प्रबोधनकार ठाकरे यांचे खरे नाव केशव सीताराम ठाकरे होते. त्यांनी अंधश्रद्धा, अस्पृश्यता, बालविवाह आणि हुंडा याविरुद्ध मोहीम राबवली. महाराष्ट्राच्या भाषिक राज्यासाठी यशस्वीपणे मोहीम राबवणाऱ्या संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या प्रमुख नेत्यांपैकी ते एक होते. यासोबतच प्रबोधनकार एक लेखक देखील होते.
बाळासाहेब ठाकरे यांचे लग्न मीना ठाकरे यांच्याशी झाले होते. बाळा आणि मीना यांना तीन मुले होती. त्यापैकी बिंदूमाधव ठाकरे, जयदेव ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे आहेत.
स्मिता एक सामाजिक कार्यकर्ता आणि चित्रपट निर्माती आहे. जयदेव यांनी तीन वेळा लग्न केले. पहिले लग्न जयश्री केळकर यांच्याशी झाले. त्यांच्यापासून त्यांना जयदीप हा मुलगा आहे. त्यांचे दुसरे लग्न स्मिता ठाकरे यांच्याशी झाले. स्मिता एक सामाजिक कार्यकर्त्या आणि चित्रपट निर्माती आहे. त्या राहुल प्रॉडक्शन आणि मुक्ती फाउंडेशनच्या अध्यक्षा आणि संस्थापक आहेत. त्यांची संस्था महिला सुरक्षा, एचआयव्ही/एड्स जागरूकता आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करते.
स्मिता अनेकदा बॉलिवूड पार्ट्यांमध्ये दिसतात. स्मिता आणि जयदेव यांना राहुल आणि ऐश्वर्या अशी दोन मुले आहेत. २००४ मध्ये स्मिता आणि जयदेव यांचा घटस्फोट झाला. स्मितासोबत घटस्फोट झाल्यानंतर जयदेव आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचे संबंध बिघडले. या घटस्फोटानंतर स्मिता मातोश्रीमध्ये तिच्या सासरच्यांसोबत राहू लागली. तिथे जयदेव कुटुंबापासून वेगळे राहू लागले. घटस्फोटानंतर जयदेवने अनुराधाशी तिसरे लग्न केले. अनुराधा आणि जयदेवला एक मुलगी माधुरी आहे. स्मिता, जयदेव आणि त्यांच्या मुलांनी आधीच एकनाथ शिंदेंना पाठिंबा दिला आहे.
राज ठाकरे
ठाकरे कुटुंबातील प्रसिद्ध नावांमध्ये राज ठाकरे यांचे नाव देखील येते. राज 20 वर्षांपूर्वी शिवसेनेपासून वेगळे झाले होते आणि त्यांनी एक नवीन पक्ष स्थापन केला होता. राज यांचे वडील श्रीकांत ठाकरे होते. श्रीकांत बाळासाहेबांचे भाऊ होते. राज यांच्या पत्नीचे नाव शर्मिला ठाकरे आहे. राज आणि शर्मिला यांना दोन मुले आहेत. मुलगा अमित ठाकरे आणि मुलगी उर्वशी ठाकरे. अमित राजकारणात सक्रिय आहे, तर मुलगी उर्वशीने बॉलिवूडमध्ये सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून काम केले आहे. अमित ठाकरेला किआन हा गोंडस मुलगा आहे.