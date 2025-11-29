English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

एकनाथ शिंदेंचं संगमनेरमध्ये MIDCचं आश्वासन, थोरातांनी'लाव रे तो व्हिडिओ' म्हणत घेतला समाचार

राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तर भर सभेत फोन लावून संबंधित मंत्र्यांना निर्देश देतांना दिसत आहेत. त्यावर व्हिडीओ दाखवत बाळासाहेब थोरात यांनी शिंदेंचा समाचार घेतला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 29, 2025, 08:38 PM IST
एकनाथ शिंदेंचं संगमनेरमध्ये MIDCचं आश्वासन, थोरातांनी'लाव रे तो व्हिडिओ' म्हणत घेतला समाचार

Eknath Shinde Vs Balasaheb Thorat : नगरपरिषदेच्या रणधुमाळीत विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांकडून जनतेला वेगवेगळी आश्वासनं दिली जात आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तर भर सभेत फोन लावून संबंधित मंत्र्यांना निर्देश देतांना दिसत आहेत. मात्र, त्यांच्या आश्वासनानंतर विरोधकांनी एकनाथ शिंदे यांची खिल्ली उडवली आहे. बाळासाहेब थोरात यांनी लाव रे तो व्हिडिओच्या माध्यमातून एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीकास्त्र डागलं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

निवडणूक प्रचाराच्या रणधुमाळीत राजकीय पक्षाच्या नेत्यांकडून आश्वासनांचा पाऊस सुरु आहे. मतदार या आश्वासनांच्या पावसात चिंब भिजताना दिसत आहेत. अशाच आश्वासनांचा पाऊस एकनाथ शिंदे यांच्याकडून सुरु असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी नुकताच संगमनेर नगरपरिषद निवडणुकीसाठी प्रचारसभा घेतली. या प्रचारसभेत त्यांनी संगमनेर एमआयडीसीसाठी थेट उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना फोन लावला.

बाळासाहेब थोरातांकडून लाव रे तो व्हिडीओ

एकनाथ शिंदे यांनी संगमनेर एमआयडीसी दोन महिन्यात मंजूर करुन आणण्याचं आश्वासन देऊन टाकलं. काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या या आश्वासनांचा समाचार घेतला. यासाठी एकनाथ शिंदे प्रत्येक ठिकाणी कसा आश्वासनांचा पाऊस पाडतायेत त्याचा व्हिडिओच सभेत दाखवला.

निवडणुकीच्या प्रचारात वारेमाप आश्वासनं दिली जात असल्याचा बाळासाहेब थोरात यांनी आरोप केला आहे. ही आश्वासनं अशक्य कोटीतली असली तरीही त्याची पर्वा केली जात नाही. मतांची बेगमी करण्यासाठी आणि टाळ्या-शिट्या मिळवण्यासाठी अशी वारेमाप आश्वासनं दिली जात असल्याचा आरोप बाळासाहेब थोरात यांनी केला आहे.

'मतदारांनी विचार करणं गरजेचं'

एकनाथ शिंदे यांनी पुढच्या दोन महिन्यांत संगमनेरमध्ये एमआयडीसी आणण्याचं आश्वासन दिलं आहे. संगमनेरमध्ये एमआयडीसी आणणं हे खूप कठीण असंही काम नाही. जर तिथं मुद्दाम एमआयडीसी आणली नाही तर ती का आणली नाही याचाही मतदारांनी विचार करणं गरजेचं आहे. पण जर हे नुसतंच मतं मिळवण्यासाठी आश्वासन असेल तर मतदारांनी वारेमाप आश्वासनं देणाऱ्यांना धडा शिकवावा असा विचार पुढं येऊ लागला आहे.

FAQ

नेमकं प्रकरण काय आहे?

नगरपरिषद निवडणुकांच्या प्रचारात राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विविध सभांमध्ये मोठी-मोठी आश्वासनं देत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

वाद का निर्माण झाला?

एका सभेत एकनाथ शिंदे यांनी संगमनेर MIDC मंजुरीसाठी थेट उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना फोन लावला आणि दोन महिन्यांत MIDC आणण्याचे आश्वासन दिले. ही “लाइव्ह आश्वासने” देण्याची शैलीच विरोधकांच्या निशाण्यावर आली.

 ‘लाव रे तो व्हिडिओ’ म्हणजे काय?

थोरातांनी सभेतच एकनाथ शिंदे वेगवेगळ्यांना फोन करून आश्वासनं देत असल्याचा स्पेशल व्हिडिओ दाखवला, ज्याला त्यांनी चेष्टेत “लाव रे तो व्हिडिओ” असं संबोधलं. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावरही चर्चेत आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
eknath shindeMaharashtra Electionsbalasaheb thoratlove that videoएकनाथ शिंदे

इतर बातम्या

ठाकरेंच्या युतीचा महा'पंच', 'या' महानगर...

महाराष्ट्र बातम्या