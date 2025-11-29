एकनाथ शिंदेंचं संगमनेरमध्ये MIDCचं आश्वासन, थोरातांनी'लाव रे तो व्हिडिओ' म्हणत घेतला समाचार

Eknath Shinde Vs Balasaheb Thorat : नगरपरिषदेच्या रणधुमाळीत विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांकडून जनतेला वेगवेगळी आश्वासनं दिली जात आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तर भर सभेत फोन लावून संबंधित मंत्र्यांना निर्देश देतांना दिसत आहेत. मात्र, त्यांच्या आश्वासनानंतर विरोधकांनी एकनाथ शिंदे यांची खिल्ली उडवली आहे. बाळासाहेब थोरात यांनी लाव रे तो व्हिडिओच्या माध्यमातून एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीकास्त्र डागलं आहे.
निवडणूक प्रचाराच्या रणधुमाळीत राजकीय पक्षाच्या नेत्यांकडून आश्वासनांचा पाऊस सुरु आहे. मतदार या आश्वासनांच्या पावसात चिंब भिजताना दिसत आहेत. अशाच आश्वासनांचा पाऊस एकनाथ शिंदे यांच्याकडून सुरु असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी नुकताच संगमनेर नगरपरिषद निवडणुकीसाठी प्रचारसभा घेतली. या प्रचारसभेत त्यांनी संगमनेर एमआयडीसीसाठी थेट उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना फोन लावला.
एकनाथ शिंदे यांनी संगमनेर एमआयडीसी दोन महिन्यात मंजूर करुन आणण्याचं आश्वासन देऊन टाकलं. काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या या आश्वासनांचा समाचार घेतला. यासाठी एकनाथ शिंदे प्रत्येक ठिकाणी कसा आश्वासनांचा पाऊस पाडतायेत त्याचा व्हिडिओच सभेत दाखवला.
निवडणुकीच्या प्रचारात वारेमाप आश्वासनं दिली जात असल्याचा बाळासाहेब थोरात यांनी आरोप केला आहे. ही आश्वासनं अशक्य कोटीतली असली तरीही त्याची पर्वा केली जात नाही. मतांची बेगमी करण्यासाठी आणि टाळ्या-शिट्या मिळवण्यासाठी अशी वारेमाप आश्वासनं दिली जात असल्याचा आरोप बाळासाहेब थोरात यांनी केला आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी पुढच्या दोन महिन्यांत संगमनेरमध्ये एमआयडीसी आणण्याचं आश्वासन दिलं आहे. संगमनेरमध्ये एमआयडीसी आणणं हे खूप कठीण असंही काम नाही. जर तिथं मुद्दाम एमआयडीसी आणली नाही तर ती का आणली नाही याचाही मतदारांनी विचार करणं गरजेचं आहे. पण जर हे नुसतंच मतं मिळवण्यासाठी आश्वासन असेल तर मतदारांनी वारेमाप आश्वासनं देणाऱ्यांना धडा शिकवावा असा विचार पुढं येऊ लागला आहे.
FAQ
नेमकं प्रकरण काय आहे?
नगरपरिषद निवडणुकांच्या प्रचारात राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विविध सभांमध्ये मोठी-मोठी आश्वासनं देत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
वाद का निर्माण झाला?
एका सभेत एकनाथ शिंदे यांनी संगमनेर MIDC मंजुरीसाठी थेट उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना फोन लावला आणि दोन महिन्यांत MIDC आणण्याचे आश्वासन दिले. ही “लाइव्ह आश्वासने” देण्याची शैलीच विरोधकांच्या निशाण्यावर आली.
‘लाव रे तो व्हिडिओ’ म्हणजे काय?
थोरातांनी सभेतच एकनाथ शिंदे वेगवेगळ्यांना फोन करून आश्वासनं देत असल्याचा स्पेशल व्हिडिओ दाखवला, ज्याला त्यांनी चेष्टेत “लाव रे तो व्हिडिओ” असं संबोधलं. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावरही चर्चेत आहे.